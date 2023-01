Phim Việt 2023: 'Đất rừng phương Nam' của Trấn Thành là bom tấn, 'ông hoàng phòng vé' Thái Hoà tái xuất sau 2 năm

Năm 2022 khép lại với nhiều nỗi buồn cho phim Việt. Một số tác phẩm được kỳ vọng sẽ có doanh thu cao nhưng cuối cùng khi mang ra rạp chiếu chỉ nhận về những con số ít ỏi. Sau 1 năm ảm đạm, thị trường rất cần những tác phẩm chỉn chu, chất lượng để hâm nóng phòng vé.

Tính cho đến thời điểm này, các ứng cử viên tiềm năng có khả năng oanh tạc phòng vé năm 2023 đã bắt đầu lộ diện. Trong đó, đáng chú ý nhất là Đất rừng phương Nam của Trấn Thành và Chuyện xóm tui - Con Nhót mót chồng của Thái Hòa - Thu Trang.

Trấn Thành và Đất rừng phương Nam

Đất rừng phương Nam là 1 trong những dự án được mong đợi nhất năm 2023. Lý do đầu tiên là tác phẩm này được làm lại từ bản phim truyền hình kinh điển. Lý do thứ hai là vì Đất rừng phương Nam do Nguyễn Quang Dũng làm đạo diễn, có sự góp mặt của Trấn Thành, Tiến Luật và nhiều ngôi sao đình đám khác.

Bộ phim kể về hành trình phiêu lưu của An - một cậu bé chẳng may mất mẹ trên đường đi tìm cha. Cùng với An, khán giả sẽ trải nghiệm sự trù phú của thiên nhiên và nét đẹp văn hoá đặc sắc của vùng đất Nam Kì Lục Tỉnh, sự hào hiệp của những người nông dân bám đất bám rừng và tinh thần yêu nước kháng Pháp đầu thế kỉ 20.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Trấn Thành và Tuấn Trần. Ảnh: ĐPCC

Bên cạnh đó, tình cảm gia đình, tình bạn, tình người, tình thầy trò, tình yêu nước là những cung bậc cảm xúc sâu sắc sẽ đọng lại qua mỗi bước chân của An và đồng bạn.

Theo thông tin từ đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, cảnh quay đầu tiên của Đất rừng phương Nam sẽ tái hiện một chợ nổi đặc trưng của miền Tây Nam Bộ vào thập niên 1920 với hơn 300 diễn viên quần chúng. Từ hình ảnh được đoàn làm phim chia sẻ có thể thấy một cổng chợ bề thế, biển hiệu của các cửa tiệm được vẽ tay mang nét cổ xưa như "Tiệm vàng - cầm đồ Kim Sang". Hệ thống kênh rạch của rừng tràm cũng giúp đoàn làm phim dàn cảnh hàng chục chiếc ghe thuyền tập hợp, làm nên một chợ nổi đậm chất miền Tây.

Bối cảnh của "Đất rừng phương Nam" được chăm chút kỹ lưỡng. Ảnh: ĐPCC

Hiện tại, tin tức về vai diễn mà Trấn Thành sẽ đảm nhận trong phim vẫn còn trong vòng bí mật.

Thái Hòa - Thu Trang cùng "Chuyện xóm tui"

Ngoài Đất rừng phương Nam thì dự án Chuyện xóm tui - Con Nhót mót chồng có sự kết hợp của Thái Hòa - Thu Trang - Vũ Ngọc Đãng cũng gây chú ý lớn. Thông tin Thái Hòa tái xuất màn ảnh rộng sau 2 năm tập trung cho mảng truyền hình vốn chưa được phía sản xuất công bố, tuy nhiên, từ hình ảnh rò rỉ trên phim trường, khán giả đã đoán được chuyện "vua phòng vé" rục rịch trở lại.

Thái Hòa xuất hiện trên trường quay "Chuyện xóm tui - Con Nhót mót chồng". Ảnh: ĐPCC

Thái Hòa nổi danh là cái tên bảo chứng doanh thu, thêm nữa anh lại nhận được nhiều lời khen vì khả năng diễn xuất nổi trội, có thể cân mọi nhân vật. Sau Tiệc trăng máu, Thái Hòa ngưng nhận phim điện ảnh, thay vào đó anh xuất hiện ở các phim truyền hình ăn khách là Cây táo nở hoa, Mẹ rơm. Việc Thái Hòa đồng ý quay lại màn ảnh rộng, lại còn kết hợp với "nữ hoàng phòng vé" Thu Trang quả là việc gây bất ngờ cho không ít khán giả.

Thái Hòa và Thu Trang. Ảnh: ĐPCC

Chuyện xóm tui - Con Nhót mót chồng là phiên bản điện ảnh của series Chuyện xóm tui do Thu Trang - Tiến Luật sản xuất. Nội dung của Chuyện xóm tui xoay quanh xóm lao động nghèo với các nhân vật chính là những người bị xem như "ở dưới đáy xã hội". Họ không có học thức, không có việc làm, lại còn dính đến những tệ nạn như cờ bạc, lô đề, trộm cắp vặp. Thậm chí, có nhân vật còn chịu sự khinh miệt vì từng vào tù ra tội.

Tuy xuất thân không được tốt nhưng những con người này lại có tinh thần trượng nghĩa. Vì anh em bạn bè, họ sẵn sàng hy sinh thân mình, thậm chí là lao vào chỗ nguy hiểm để bảo vệ nhau.

Lý Hải và "Lật mặt 6"

Lật mặt 6 có tên là Lật mặt: Tấm vé định mệnh do Lý Hải làm đạo diễn, Minh Hà làm sản xuất. Phim lấy bối cảnh miền Tây sông, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị vì tái hiện làng nghề dệt chiếu ở miền Tây.

Lý Hải và Minh Hà. Ảnh: ĐPCC

Nói về Lật mặt: Tấm vé định mệnh, Lý Hải cho biết: "Ở phim này, bối cảnh quay ít di chuyển, diễn viên diễn nhập vai, mọi công tác tổ chức quay phim được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ekip đoàn dậy từ 4h sáng và thực hiện cảnh quay lúc 6h30 nên hoàn thành kế hoạch trước tiến độ. Đây là niềm tự hào của tôi và ê kíp, vì chúng tôi đã thực hiện được một dự án phim trong thời gian không dài, và được thực hiện bằng những gì tinh hoa nhất".

Cặp đôi nổi tiếng dồn rất nhiều công sức và tâm huyết cho dự án mới. Ảnh: ĐPCC

Khi được hỏi về kinh phí đầu tư cho bộ phim, nhà sản xuất Minh Hà từ chối tiết lộ. Bà xã Lý Hải cho biết ekip sản xuất muốn chinh phục khán giả bằng chất lượng chứ không phải những con số đầu tư 20 tỷ, 30 tỷ đồng. Lật mặt: Tấm vé định mệnh bấm máy vào tháng 10/2022 và ra mắt khán giả dịp lễ 30/4/2023.

Tuy không có dàn diễn viên quá đình đám nhưng thương hiệu Lật mặt của Lý Hải rất được khán giả ưa chuộng. Với phần thứ 5, Lật mặt có doanh thu trên 150 tỷ đồng, đồng thời lọt vào danh sách những dự án có tiền bán vé cao nhất lịch sử phim Việt.