Khán giả review nóng 'Nhà bà nữ' của Trấn Thành: Hay và tiết chế hơn hẳn 'Bố già', niềm tin vào phim Việt đã trở lại rồi!

Là một trong 3 'đấu thủ' Việt trên trường đua phim Tết Quý Mão sắp tới, Nhà bà nữ đánh dấu sự trở lại của Trấn Thành sau thành công của Bố già nhưng là ở vai trò đặc biệt - đạo diễn chính và duy nhất. Vẫn xoay quanh chủ đề gia đình - cuộc sống đời thường, Nhà bà nữ khai thác đại gia đình 3 thế hệ với nghề bán bánh canh cua gia truyền. Trong đó, mâu thuẫn bắt đầu đâm chồi giữa các thành viên và khoảng cách thế hệ, mà gay gắt nhất là giữa 2 mẹ con Ngọc Nữ (Lê Giang) - Ngọc Nhi (Uyển Ân).

Có chủ đề không mới lạ nhưng Nhà bà nữ đang nhận được nhiều lời khen ngợi, đánh giá cao sau buổi chiếu sớm ngày 11/1. Nhiều ý kiến khẳng định phim tốt hơn hẳn Bố già ở nhiều mặt, và Trấn Thành đã thực sự biết lắng nghe, tiếp thu và tiết chế.

Khán giả đánh giá thế nào về Nhà bà nữ?

Nhà bà nữ được một khán giả ví như Bố già bản nữ, và tốt hơn rất nhiều. Phim vẫn sử dụng chất liệu từ thăng trầm đời sống, mâu thuẫn gia đình, sự bất đồng quan điểm giữa mẹ con, vợ chồng, bạn bè... để chiếm được sự đồng cảm của đối tượng khán giả Việt. Người xem L. còn đặt bộ phim kế cạnh Encanto của Disney, hay Everything Everywhere All at Once ở cách xoáy sâu vào mối quan hệ mẹ - con gái. "Khoảng 40 phút đầu của phim làm mình khóc như mưa vì chạm đến nỗi đau vô thức của thế hệ mình", khán giả này bày tỏ.



Phim khai thác yếu tố mẹ - con gái rất tốt.

Một khán giả gọi Nhà bà nữ là bản nữ của Bố già.

Nhà bà nữ được đánh giá cao hơn Bố già.

Vậy vì sao Nhà bà nữ lại vượt qua cả Bố già? Một ý kiến cho biết việc Trấn Thành lui về làm đạo diễn, đồng thời đảm nhận một vai không quá nhiều đất diễn như Phú Nhuận đã giúp bộ phim trở nên cân bằng, gọn ghẽ hơn. "Trấn Thành đã tiết chế hơn nhiều, chỉ đóng vai trò hỗ trợ nâng các nhân vật khác lên" là đánh giá của trang CR khi nam danh hài lùi bước về sau ở dự án lần này.

Sự tiết chế của Trấn Thành được ghi nhận.

Phim lột bỏ được nét kịch vẫn còn đeo bám rất nhiều sản phẩm điện ảnh Việt trước đó.

Trấn Thành làm tôt vai trò đạo diễn.

Mặt khác, ý tưởng và tầm nhìn của Trấn Thành được thể hiện rõ, có điểm nhấn hơn rất nhiều trong Nhà bà nữ. Chất liệu đời thường, không "đao to búa lớn" được nam đạo diễn đưa vào phim tự nhiên, và "sự nhạy cảm với cuộc sống chính là vũ khí lợi hại nhất" của Trấn Thành. Ngoài ra, phim cũng đã điện ảnh hơn ở cách kể chuyện và hình ảnh, không còn mang cảm giác kịch sân khấu như sản phẩm trước.

Một khán giả ngã mũ khâm phục Trấn Thành.

Phim có nhiều thông điệp hay ho, gần gũi với cuộc sống người Việt.

Nhà bà nữ có niềm vui lẫn nỗi buồn.

Bên cạnh Trấn Thành thì Uyển Ân cũng được khen ngợi với vai nữ chính đầu tay. Dù chưa có kinh nghiệm diễn xuất nhiều nhưng Uyển Ân được đánh giá là có "nét diễn điện ảnh, chạm được cảm xúc của khán giả". Tại buổi họp báo ra mắt, Lê Giang cũng là cái tên được đánh giá tích cực, vẫn kiểu nhân vật ồn ào nhưng hợp tình, hợp lý. Chốt lại, không ít khán giả cảm thấy có lẽ niềm tin của phim Việt đang bắt đầu nở rộ trở lại từ Nhà bà nữ, khi đây là một sản phẩm hoàn thiện, nghiêm túc với phần câu chuyện đời thường, đánh đúng vào tâm lý và thị hiếu trước giờ của khán giả Việt Nam.

Phim có điểm cộng và cũng có điểm trừ.

Niềm tin của phim Việt đang có dấu hiệu nảy nở trở lại.

Uyển Ân được đánh giá cao về diễn xuất.

Nhà bà nữ đã cho thấy sức mạnh của mình trong cuộc chiến phim Tết năm nay.

Nhà bà nữ khởi chiếu vào mùng 1 Tết 2023, tức ngày 22/1/2023.