Món Việt khiến người Mỹ ôm cả hộp ngồi ăn trong ô tô: "Không hiểu họ làm mềm kiểu gì mà ngon thế"

Không phải phở hay bánh mì - những món ăn Việt đã quá quen thuộc với bạn bè quốc tế, lần này nhà sáng tạo nội dung người Mỹ Elliott, nổi tiếng với loạt video mukbang trong ô tô lại lựa chọn thử một món ăn đường phố rất quen thuộc với người Việt: bánh tráng trộn.

Ngay khi mở chiếc hộp lớn đầy ắp, Elliott đã gọi đây là "một món salad làm từ bánh tráng" vì có rất nhiều nguyên liệu được trộn đều với nhau.

Trong suốt video, anh liên tục miêu tả hương vị món ăn. Theo Elliott, bánh tráng trộn có vị ngọt, cay, chua thanh hòa quyện rất cân bằng. Những sợi bánh hơi dai nhưng vẫn mềm vừa đủ để tạo cảm giác ngon miệng.

Điều khiến nam TikToker bất ngờ nhất lại nằm ở chính kết cấu của bánh tráng: "Tôi không biết họ đã làm bằng cách nào. Có cảm giác chỉ làm ẩm nhẹ thôi".

Sau vài miếng đầu tiên, Elliott không giấu được sự thích thú và liên tục khẳng định: "Tôi mê món này. Thật sự rất tuyệt vời."

Đoạn video nhanh chóng thu hút gần 1 triệu lượt xem chỉ sau khoảng 2 ngày.

Bên dưới phần bình luận, nhiều khán giả nước ngoài cũng bày tỏ sự tò mò giống Elliott. Không ít người thắc mắc làm thế nào để những sợi bánh tráng có thể giữ được độ mềm, dai và thấm gia vị như vậy mà không bị bở hay dính vào nhau.

Trong khi đó, nhiều cư dân mạng Việt Nam lại tỏ ra thích thú khi một món ăn vặt quen thuộc tiếp tục được bạn bè quốc tế yêu thích. Không ít người hài hước chia sẻ rằng chính người Việt cũng từng có những cách ví von vui về hình dáng của những sợi bánh tráng, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là hương vị đặc trưng khiến ai ăn thử cũng dễ "ghiền".

Việc bánh tráng trộn được Elliott giới thiệu cũng phản ánh một xu hướng đáng chú ý: ẩm thực Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên các nền tảng mạng xã hội quốc tế, không chỉ với những món ăn nổi tiếng mà cả các món ăn vặt đường phố.

Thời gian gần đây, hàng loạt nhà sáng tạo nội dung nước ngoài đã thử và giới thiệu các món như nem chua, bánh ram ít, bánh khọt, bánh tráng nướng..., nhiều video thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận.

Ở góc độ kinh doanh, đây là một hình thức quảng bá tự nhiên nhưng mang lại hiệu quả lớn. Chỉ một video của một nhà sáng tạo nội dung cũng có thể giúp một món ăn địa phương tiếp cận hàng triệu người trên thế giới, góp phần đưa ẩm thực Việt đến gần hơn với khách quốc tế và mở ra cơ hội cho các thương hiệu, sản phẩm Việt Nam bước ra thị trường toàn cầu.