Môn thể thao gia đình của năm 2025 gọi tên Pickleball: Chữa lành hôn nhân, gắn kết tình thân và nhiều hơn thế nữa!

Từ sân đình, khu dân cư đến các tổ hợp thể thao hiện đại, hình ảnh những gia đình cùng đánh bóng nhựa, cùng cười xả láng đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết.

Sân đình đền Mạo Phổ xã Lương Lỗ (Phú Thọ), được người dân cải tạo thành sân pickleball để vui chơi xả hơi sau ngày dài lao động vất vả.

Từng bị xem là trào lưu nhất thời, pickleball đã phát triển ổn định và hình thành một phong cách sống mới ở Việt Nam. Từ góc nhìn xã hội, có thể nói đây chính là môn thể thao gia đình tiêu biểu của năm 2025: Nơi thể thao không chỉ rèn luyện sức khỏe, mà còn nuôi dưỡng sự gắn kết và tình cảm giữa các thế hệ.

Một năm bùng nổ của hệ sinh thái pickleball

Trong bức tranh thể thao quần chúng năm 2025, pickleball không còn là bộ môn thử nghiệm mà đã trở thành lựa chọn vận động quen thuộc của nhiều người.

Theo dữ liệu tổng hợp từ các nền tảng tìm kiếm và báo cáo thị trường thể thao, từ khóa “vợt pickleball” ghi nhận hơn 2,3 triệu lượt tìm kiếm trong năm, tăng khoảng 300% so với năm 2024. Song song với đó, hệ thống sân bãi phát triển mạnh mẽ khi số lượng sân pickleball mới ước tính vượt 1.500 sân trên toàn quốc, tăng hơn 400%.

Năm 2025 cũng đánh dấu bước chuyển mình quan trọng khi Việt Nam đăng cai nhiều giải đấu quốc tế. Sự xuất hiện của các giải đấu chuyên nghiệp giúp pickleball thoát khỏi hình ảnh của một “hiện tượng mạng xã hội”, trở thành bộ môn thể thao phát triển bền vững.

Sức mạnh gắn kết của pickleball

Sự lan tỏa của pickleball không đến từ may mắn. Nếu bạn chưa từng chơi pickleball, tôi khẳng định bản chất của bộ môn này đã mang trong mình khả năng kết nối.

Sân pickleball chỉ rộng khoảng một phần tư sân tennis, khiến người chơi luôn ở khoảng cách gần nhau. Không gian này ưu tiên sự khéo léo và phối hợp hơn là sức mạnh cơ bắp.

Về cơ bản sân pickleball có diện tích tương tự sân cầu lông và chỉ bằng 1/4 sân tennis.

Quả bóng nhựa có lỗ giúp tốc độ di chuyển chậm hơn so với tennis hay cầu lông, cho phép trẻ nhỏ và người lớn tuổi cùng tham gia mà không tạo ra khoảng cách quá lớn về thể lực.

Đặc biệt, môn này có “BẾP” (kitchen) - nơi người chơi không được đánh nếu bóng chưa nảy. Khu vực này luôn được ví với những bài học về sự kiên nhẫn trong công việc cũng như tình cảm gia đình: Đôi khi chiến thắng không đến từ sức mạnh, mà đến sự phối hợp và thấu hiểu.

Gia đình Huyền Trang - Chí Thành (Hà Nội): Khi phòng khách của gia đình là sân pickleball

Trong nhịp sống đô thị bận rộn, gia đình anh Chí Thành và chị Huyền Trang từng gặp khó khăn trong việc duy trì thời gian sinh hoạt chung. Họ rất bận, bố thì kiến trúc sư, mẹ làm công ty chứng khoán, 2 con đều học cấp I.

Anh Thành kể:

“Trước đây, cuối tuần cả nhà vẫn ở cùng nhau, nhưng mỗi đứa một màn hình. Có lúc anh nhận ra mình đang ở cạnh vợ con nhưng không thật sự kết nối.”

Mọi thứ thay đổi khi gia đình anh tiếp cận pickleball. Chỉ sau vài buổi tập, hai con nhỏ đã có thể tham gia chơi cùng bố mẹ.

Pickleball không còn là niềm vui cá nhân của bố hay mẹ, mà còn là nỗi háo hức của hai nhóc nhà Trang-Thành mỗi sáng thứ 7.

Theo chị Trang, pickleball mang lại một trải nghiệm rất khác:

“Khi đánh đôi, vợ chồng phải hỗ trợ nhau, nhắc nhau di chuyển. Đánh bóng hỏng thì cứ bò ra cười. Cảm giác đó khiến cả nhà gắn bó với nhau hơn.”

Giờ thì đều như vắt tranh tuần 2 buổi, vợ chồng Trang - Thành và 2 nhóc tì đều háo hức đợi tới ngày đi chơi pickleball cùng nhau. Thậm chí phòng khách tầng 1 của gia đình được chăng lưới để bố mẹ và các con “đung đưa” bất cứ lúc nào buồn tay chân.

Không chỉ giúp gia đình duy trì thói quen vận động, pickleball còn trở thành “ngôn ngữ chung” giúp các thành viên chia sẻ cảm xúc, học cách cổ vũ và chấp nhận thất bại cùng nhau.

Vũ Sơn Tùng và cách thể thao gắn kết ba thế hệ đàn ông trong gia đình

Nếu gia đình Huyền Trang-Chí Thành là đại diện cho sự gắn kết trong gia đình trẻ, thì câu chuyện của VĐV pickleball Vũ Sơn Tùng (Tùng Hải Phòng) lại mang đến một cái nhìn sâu sắc về tính kế thừa và giáo dục thông qua thể thao.

Xuất thân từ làng tennis chuyên nghiệp rồi chuyển qua pickleball, Tùng không chỉ coi đây là sự nghiệp mà còn là phương tiện để kết nối ba thế hệ đàn ông trong gia đình anh.

VĐV Vũ Sơn Tùng và con trai thường xuyên đi đánh giải pickleball cùng nhau.

Hình ảnh ba thế hệ: bố của Tùng, bản thân Tùng và con trai Tùng cùng đứng trên một mặt sân, cùng đổ mồ hôi và cùng rèn luyện là một minh chứng hùng hồn nhất cho sức mạnh của pickleball.

Series video dạy pickleball cho ông và cháu của Vũ Sơn Tùng được đón nhận vì sự gần gũi và hài hước.

Tùng chia sẻ rằng, ít có bộ môn nào có thể dung hòa được sự chênh lệch về tuổi tác và thể lực một cách kỳ diệu như vậy. Trong tennis, sức mạnh thể chất của người trẻ thường áp đảo hoàn toàn người lớn tuổi, nhưng trong pickleball, sự khéo léo và chiến thuật lại chiếm ưu thế hơn.

Tùng cho biết anh áp dụng phương pháp huấn luyện khác nhau cho từng độ tuổi. Với người lớn tuổi, anh ưu tiên sự ổn định và tiết kiệm di chuyển. Với trẻ nhỏ, anh tập trung vào phản xạ và kiểm soát cảm xúc.

Cả gia đình Vũ Sơn Tùng đều say mê môn pickleball.

Tùng tin rằng tâm lý trên sân phản ánh nội tâm con người. Cách một đứa trẻ đối mặt với thất bại ở một pha bóng hay cách người lớn kiềm chế sự nóng nảy khi đồng đội đánh hỏng đều là những bài học nhân sinh quý giá.

Anh sử dụng thời gian trên sân để dạy con về sự kiên trì, về cách quan sát và tôn trọng đối thủ, đồng thời cũng là lúc anh được lắng nghe những kinh nghiệm sống quý báu từ bố mình trong những khoảng nghỉ giữa các hiệp đấu.

Pickleball, trong thế giới của Vũ Sơn Tùng, không chỉ là đánh bóng qua lưới mà là truyền thụ các giá trị sống giữa các thế hệ.

Giải Pickleball Báo Phụ Nữ TP.HCM - Pickleball kể những câu chuyện xúc động về tình cảm gia đình

Một trong những dấu mốc quan trọng của pickleball năm 2025 là Giải Pickleball Báo Phụ Nữ TP.HCM lần thứ ba. Theo chị Hải Vân - thành viên Ban tổ chức, giải đấu được thiết kế với nhiều nội dung dành riêng cho gia đình như đôi vợ chồng, mẹ - con và đồng đội gia đình.

Những nội dung thi đấu này buộc các thành viên phải phối hợp chiến thuật, hiểu rõ thế mạnh và điểm yếu của nhau. Nhưng điều khiến giải đấu trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở thể thức thi đấu, mà còn ở những câu chuyện rất đời phía sau.

Câu chuyện thứ nhất: Những “chiến binh” trở lại với cuộc sống

Trên sân đấu năm nay, nhiều vận động viên không thi đấu vì thành tích, mà thi đấu để vượt qua bệnh tật và tìm lại niềm vui sống.

Anh Lê Ngọc Ba, người từng ghép thận, khiến khán giả bất ngờ với những cú đánh đầy quyết tâm. Vợ anh, chị Lê Thị Nga, kể rằng sau ca phẫu thuật, anh từng bỏ thể thao và có lúc bật khóc vì kiệt sức chỉ sau vài phút vận động. Chính chị là người rủ anh thử pickleball. Giờ đây, họ cùng thi đấu như những “partner” chuyên nghiệp.

Anh Lê Ngọc Ba và vợ, chị Lê Nga.

Một trường hợp khác là chị Lan Khanh, người đang sống chung với hai căn bệnh dai dẳng. Với chị, thể thao là cách giữ tinh thần tích cực. “Ra sân cùng chồng, dù không có huy chương, chúng tôi vẫn cảm thấy mình thắng vì có thêm những kỷ niệm bên nhau,” chị chia sẻ.

Chị Lan Khanh và anh xã.

Hay chị Vũ Bích Dung, người từng hoang mang khi phát hiện nguy cơ bệnh nặng, vẫn quyết định ra sân. Sự động viên của gia đình và bạn bè giúp chị vượt qua nỗi sợ. Không chỉ thi đấu, gia đình chị còn giành chức vô địch nội dung đồng đội gia đình.

Chị Dung cùng chồng và con gái vô địch nội dung Gia đình.

Những câu chuyện ấy khiến khẩu hiệu “Tăng yêu thương - Thêm vui khỏe” trở thành trải nghiệm thật, nơi thể thao, tình thân và tình bạn trở thành liều thuốc tinh thần mạnh mẽ, xua đi những thời khắc tăm tối trong cuộc sống.

Câu chuyện thứ hai: Ông và bà kỷ niệm 28 năm ngày cưới trên sân pickleball để làm gương thể thao cho các cháu

Giải đấu cũng ghi nhận những câu chuyện rất đời thường nhưng đầy cảm xúc.

Vợ chồng ông Nguyễn Quang Sơn và bà Kim Hà chọn tham gia giải để kỷ niệm 28 năm ngày cưới. Không phải bữa tối lãng mạn hay món quà đắt tiền, họ chọn cùng nhau thi đấu pickleball.

Ông Sơn, bà Hà đi đánh giải pickleball để kỷ niệm 28 năm ngày cưới.

“Thắng thua không quan trọng, quan trọng là vợ chồng tui được chơi cùng nhau,” ông Sơn nói.

Khoảnh khắc được chồng chăm sóc do té đau, khiến bà Hà cảm thấy sướng hơn cả giải vô địch.

Trong trận đấu, khi vợ bị té đau chân, ông chủ động đánh nhanh để kết thúc trận đấu sớm, giúp vợ nghỉ ngơi. Sau trận, ông lau mồ hôi và chườm đá cho vợ, khoảnh khắc mà bà Hà nói rằng “còn quý giá và sung sướng hơn cả cúp vô địch”.

Pickleball, sân chơi xã hội mới của gia đình hiện đại

Bên cạnh yếu tố gia đình, pickleball còn thu hút giới doanh nhân và người nổi tiếng. Người làm thể thao gọi pickleball là “golf mới” nhờ thời gian thi đấu ngắn và tính tương tác cao, dễ mặc đẹp…

Việc các ngôi sao giải trí thoải mái mang vợ chồng, con cái ra sân tập pickleball hay tham dự các giải đấu cùng nhau… cũng là một yếu tố thúc đẩy mọi người tò mò và muốn chơi thử pickleball.

Một trận pickleball thường kéo dài 15-30 phút, phù hợp với người bận rộn nhưng vẫn đủ để tạo sự kết nối cảm xúc. Sự lan tỏa của nhóm người chơi này góp phần khiến pickleball trở thành lựa chọn phổ biến trong các gia đình thành thị.

Hơn cả thể thao, pickleball là cách để gia đình được ở bên nhau

Nhìn lại năm 2025, pickleball không chỉ là bộ môn phát triển nhanh mà còn phản ánh sự thay đổi trong cách nhiều gia đình Việt xây dựng đời sống tinh thần.

Gia đình Trang - Thành tìm lại thời gian bên nhau. Vũ Sơn Tùng tìm thấy cách kết nối ba thế hệ. Những “chiến binh” tại giải đấu tìm lại niềm tin vào cuộc sống. Và những cặp vợ chồng như ông bà Sơn - Hà tìm thấy những “gia vị” mới cho hành trình hôn nhân dài lâu.

Pickleball đặc biệt vì nó dành cho tất cả mọi người. Hiếm có hoạt động nào có thể kéo ông bà, cha mẹ và con cái cùng bước lên một sân chơi, cùng đổ mồ hôi và cùng chia sẻ niềm vui như thế.

Năm 2025 có thể chỉ là khởi đầu. Nhưng từ những sân chơi nhỏ trong khu phố, nơi tiếng bóng chạm vợt hòa cùng tiếng cười gia đình, pickleball đã chứng minh một điều rất giản dị: thể thao có thể là cách con người xích lại, ở lại bên nhau lâu hơn.

Và đó chính là lý do pickleball xứng đáng được gọi là môn thể thao gia đình của năm 2025.