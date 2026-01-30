Legend Tour 2026 khép lại, đánh dấu cột mốc kết nối pickleball Việt Nam với quốc tế

Sau hai ngày diễn ra sôi động (28-29/01/2026) tại TP.HCM, Miami Pickleball Club - Legend Tour 2026 đã chính thức khép lại với chuỗi hoạt động chuyên môn, giao lưu và giải trí quy mô, quy tụ vận động viên quốc tế, vận động viên Việt Nam, nghệ sĩ và đông đảo cộng đồng yêu pickleball.

Ngày 28/01 tập trung vào các hoạt động trải nghiệm và kết nối cộng đồng như training trực tiếp cùng vận động viên quốc tế, thử thách kỹ năng, khu vực booth đối tác và đặc biệt là minigame Miss Pickleball với sự tham gia của ca sĩ Hiền Hồ cùng nhiều người đẹp, góp phần lan tỏa hình ảnh pickleball trẻ trung, gần gũi.

Tâm điểm của sự kiện diễn ra vào ngày 29/01 tại WowSport Metropole, nơi khán giả được theo dõi loạt trận giao lưu đỉnh cao giữa Miami Pickleball Club (MPC) và đội hình vận động viên Việt Nam. Các tay vợt quốc tế thể hiện lối chơi chắc chắn, tốc độ cao, trong khi đại diện Việt Nam cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, thi đấu chủ động và đầy nhiệt huyết, tạo nên nhiều pha bóng kịch tính.