Legend Tour 2026 khép lại, đánh dấu cột mốc kết nối pickleball Việt Nam với quốc tế
Miami Pickleball Club - Legend Tour 2026 đã chính thức khép lại, để lại dấu ấn với chuỗi hoạt động giao lưu, thi đấu đỉnh cao và kết nối cộng đồng, góp phần đưa pickleball Việt Nam tiến gần hơn với cộng đồng quốc tế.
Sau hai ngày diễn ra sôi động (28-29/01/2026) tại TP.HCM, Miami Pickleball Club - Legend Tour 2026 đã chính thức khép lại với chuỗi hoạt động chuyên môn, giao lưu và giải trí quy mô, quy tụ vận động viên quốc tế, vận động viên Việt Nam, nghệ sĩ và đông đảo cộng đồng yêu pickleball.
Ngày 28/01 tập trung vào các hoạt động trải nghiệm và kết nối cộng đồng như training trực tiếp cùng vận động viên quốc tế, thử thách kỹ năng, khu vực booth đối tác và đặc biệt là minigame Miss Pickleball với sự tham gia của ca sĩ Hiền Hồ cùng nhiều người đẹp, góp phần lan tỏa hình ảnh pickleball trẻ trung, gần gũi.
Tâm điểm của sự kiện diễn ra vào ngày 29/01 tại WowSport Metropole, nơi khán giả được theo dõi loạt trận giao lưu đỉnh cao giữa Miami Pickleball Club (MPC) và đội hình vận động viên Việt Nam. Các tay vợt quốc tế thể hiện lối chơi chắc chắn, tốc độ cao, trong khi đại diện Việt Nam cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, thi đấu chủ động và đầy nhiệt huyết, tạo nên nhiều pha bóng kịch tính.
Không chỉ mang ý nghĩa giao lưu thể thao, Legend Tour 2026 được xem là cột mốc cho thấy pickleball Việt Nam đang từng bước nâng cao tiêu chuẩn tổ chức, mở rộng kết nối quốc tế và xây dựng cộng đồng người chơi ngày càng phát triển.