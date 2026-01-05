Dàn sao pickleball thế giới hội tụ tại TP.HCM trong Miami Pickleball Club - Legend Tour 2026

Đây là một trong những hoạt động thể thao mở màn năm 2026, quy tụ các vận động viên hàng đầu thế giới, vận động viên chuyên nghiệp Việt Nam, nghệ sĩ và cộng đồng yêu pickleball.

Legend Tour 2026 đánh dấu bước tiến mới trong việc đưa pickleball Việt Nam tiệm cận với hệ thống thi đấu chuyên nghiệp quốc tế, đồng thời mở ra không gian giao lưu, trải nghiệm thể thao được đầu tư bài bản về địa điểm, cơ sở vật chất và nội dung chương trình.

Sự góp mặt của các tay vợt hàng đầu thế giới

Tâm điểm của sự kiện là sự xuất hiện của bốn vận động viên đang thi đấu tại PPA Tour (Mỹ). Nổi bật là Federico Staksrud, tay vợt đang xếp hạng 2 thế giới, cùng Tyra Black – vận động viên Top 4 thế giới nội dung đôi nữ. Bên cạnh đó là hai gương mặt trẻ giàu tiềm năng Eric Oncins (Top 30 PPA) và Mya Bui.

Việc các vận động viên quốc tế trực tiếp tham gia giao lưu tại Việt Nam mang đến cơ hội hiếm có để người chơi trong nước tiếp cận tư duy chiến thuật, phong cách thi đấu và tiêu chuẩn tổ chức của pickleball chuyên nghiệp.

Kết nối cùng vận động viên trẻ Việt Nam

Song hành cùng các tên tuổi quốc tế là sự tham gia của nhiều vận động viên pickleball trẻ tiêu biểu của Việt Nam như Ken Tâm, Hùng Anh, Sophia Phương Anh và Xuân Đức. Các trận đấu giao lưu giữa vận động viên trong nước và quốc tế không chỉ mang tính trình diễn mà còn phản ánh sự phát triển nhanh chóng của pickleball Việt Nam trong thời gian gần đây.

Thể thao kết hợp giải trí và lan tỏa cộng đồng

Không chỉ tập trung vào chuyên môn, Legend Tour 2026 còn có sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ và KOLs yêu thích pickleball như Em Kim (Say Hi), ca sĩ Hiền Hồ, Á hậu Hồng Hạnh, cùng các KOLs Kiều Trinh, Song Dương, Cao Quyên và Đăng Thư. Các khách mời sẽ tham gia vào hoạt động giao lưu, mini game và trải nghiệm cùng cộng đồng, góp phần tạo nên không khí gần gũi và sôi động cho sự kiện.

Hai điểm đến thể thao với không gian "view triệu đô"

Sự kiện được tổ chức tại hai địa điểm thể thao hiện đại tại TP.HCM:

Ngày 28/01/2026 – AP Sport Club (Thảo Điền): Không gian dành cho các hoạt động giao lưu, mini game và tương tác giữa vận động viên quốc tế, nghệ sĩ và khách mời. Điểm nhấn trong ngày đầu tiên là cuộc thi Miss Pickleball, tôn vinh hình ảnh năng động và phong cách của bộ môn pickleball.

Ngày 29/01/2026 – WowSport Metropole (Thủ Thiêm): Ngày hội chính của Legend Tour 2026, dự kiến thu hút hơn 1.000 lượt khách tham dự. Khán giả sẽ theo dõi các trận đấu giao lưu đỉnh cao, tham gia thử thách kỹ năng và trải nghiệm các hoạt động bên lề trong không gian thể thao hiện đại, nằm tại khu đô thị trung tâm Thủ Thiêm.

Dấu ấn mở đầu năm mới cho pickleball Việt Nam

Miami Pickleball Club – Legend Tour 2026 là kết quả của sự hợp tác giữa các đơn vị tổ chức trong nước và Miami Pickleball Club, với định hướng xây dựng một sự kiện thể thao được đầu tư nghiêm túc về nội dung, trải nghiệm và tiêu chuẩn tổ chức.

Việc lựa chọn các địa điểm có cơ sở vật chất hiện đại, vị trí trung tâm và không gian mở cho thấy nỗ lực đưa pickleball trở thành một môn thể thao mang tính cộng đồng cao, tiệm cận xu hướng quốc tế. Legend Tour 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành cột mốc đáng chú ý, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của pickleball Việt Nam trong giai đoạn mới