“Tóm dính” Hương Liên và chồng trên sân pickleball, dâu cựu Chủ tịch Tập đoàn sống thế này sao?

Hương Liên (tên đầy đủ là Nguyễn Hương Liên, sinh năm 2002) có xuất phát điểm là gái xinh trên TikTok với nickname "mỹ nhân nụ cười" rồi trở thành người mẫu ảnh. Năm 2023, Hương Liên tham gia The Face và càng nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.

Song đến năm 2025 vừa qua, Hương Liên bất ngờ “đánh úp” khi thông báo chính thức lên xe hoa về nhà chồng. Nửa kia của cô là Lê Minh Trung - con trai cựu Chủ tịch một tập đoàn lớn trong nước, anh không hoạt động nghệ thuật và khá kín đáo.

Liên Hương và chồng - Lê Minh Trung (Ảnh: FBNV)

Thời điểm còn hẹn hò, Hương Liên hoàn toàn giữ kín về mối quan hệ giữa cả hai. Thậm chí, sau khi tổ chức đám hỏi, mỹ nhân này cũng không công khai diện mạo của chồng trên MXH. Cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh che mặt hoặc chỉ thấy góc nghiêng, bóng lưng của chồng.

Tuy nhiên, sau đám cưới hoành tráng vào tháng 11/2025 vừa qua, Hương Liên mới phần nào thoải mái hơn khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình. Dù vẫn giữ sự kín tiếng, cẩn trọng khi đăng hình nhưng Hương Liên đã nhiều lần cho chồng “lên sóng”. Cô cũng thể hiện rằng bản thân được chồng hết mực yêu thương, cưng chiều.

Trong một đoạn clip gần đây, cả Hương Liên và Minh Trung cùng xuất hiện trên sân pickleball. Đây là khoảnh khắc hiếm netizen được chiêm ngưỡng về đời sống thật của hai vợ chồng Hương Liên sau khi kết hôn. Cả hai diện đồ giản dị, cùng nhau chơi thể thao, tận hưởng khoảnh khắc thư giãn bên nhau.

Clip: Hương Liên và chồng diện giày đôi, cùng nhau chơi pickleball

Đây cũng là lần hiếm hoi Hương Liên cho chồng "lên sóng" MXH, chia sẻ về cuộc sống hôn nhân thường ngày của mình

Trước đó, Hương Liên cũng từng đăng tải một story cùng chồng tham gia tiệc cuối năm. Qua một vài chi tiết, không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ với nàng dâu nhà cựu Chủ tịch tập đoàn khi có chồng cực kỳ cưng chiều. Minh Trung vốn khá ngại ống kính máy quay nhưng anh chàng vẫn sẵn sàng “đu trend” cùng vợ. Chưa kể, ánh mắt Minh Trung nhìn Hương Liên cũng được nhận xét là rất tình tứ, si mê vợ.

Bên cạnh những khoảnh khắc xuất hiện cùng chồng, Hương Liên vẫn đều đặn chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ đăng ảnh mới, bắt trend đang hot cho đến những giây phút vào bếp nấu ăn, cắm hoa, chăm chút tổ ấm một cách nhẹ nhàng, khéo léo. Ngoài ra, cô nàng cũng thường đi du lịch, vi vu khắp nơi và tận hưởng cuộc sống vợ chồng son.

Hương Liên được chồng cưng chiều hết mực

Sau khi lấy chồng, Hương Liên trổ tài nữ công gia chánh, có cuộc sống cực viên mãn

Hương Liên từng tiết lộ, cô và chồng hiện đang sống riêng, không ở chung nhà với bố mẹ chồng nhưng thỉnh thoảng sang thăm vì 2 nhà ở gần nhau và sang cho bố mẹ đỡ buồn. Chia sẻ này của cô khiến dân mạng khá bất ngờ, vì nghĩ rằng biệt thự to đùng mỹ nhân hay khoe là nhà sống chung nhiều thế hệ.

“Mình cảm thấy cuộc sống hiện tại của bọn mình ‘trộm vía’ vẫn đang thấy hạnh phúc. Bố mẹ mình vẫn đang ủng hộ cho mình trải nghiệm, học tập thêm nên không áp lực gì. Nếu như có chương trình hay hoạt động phù hợp với bản thân thì mình vẫn tham gia”, Hương Liên cập nhật về cuộc sống hôn nhân của mình.

Được biết, Hương Liên và chồng gặp nhau lần đầu tiên nhờ sự "mai mối" từ mẹ chồng. Nữ người mẫu viết: "Em không bao giờ quên chuyến bay VN-265 (20:30) vào HCM. Nơi mà tình yêu bắt đầu khi em gặp mẹ và nên duyên với cậu con trai của mẹ. Hạnh phúc của chúng ta chính là sự vun vén của 2 bên gia đình".

Vài tháng sau khi hẹn hò, chồng thiếu gia đã cầu hôn Hương Liên. Cả hai làm lễ ăn hỏi vào tháng 6/2025. Đến tháng 11/2025, đám cưới của người đẹp Hương Liên và chú rể Minh Trung diễn ra tại Hà Nội.