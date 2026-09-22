Sao Hàn giảm cân cũng ăn kimbap: Son Ye-jin có công thức đặc biệt từ bà ngoại và 2 cách ăn nhẹ bụng đáng học hỏi

Kimbap vốn là món ăn quen thuộc của người Hàn Quốc với rong biển cuộn cơm cùng nhiều loại nguyên liệu như trứng, thịt, rau củ. Gần đây, món ăn này tiếp tục được chú ý khi nhiều sao nữ Hàn Quốc chia sẻ cách biến tấu kimbap trong chế độ ăn kiểm soát cân nặng.

Trong đó, Son Ye-jin gây chú ý khi lần đầu chia sẻ món kimbap do bà ngoại truyền lại, còn Yoon Eun-hye và Ahn Eun-jin lại lựa chọn những phiên bản nhiều rau, protein và giảm lượng cơm hơn.

Son Ye-jin chia sẻ công thức kimbap của bà ngoại

Xuất hiện trong chương trình Please Take Care of My Refrigerator, Son Ye-jin lần đầu chia sẻ hình ảnh chiếc tủ lạnh thực tế của gia đình sau khi kết hôn, đồng thời tiết lộ một số món ăn cô thường tự chuẩn bị.

Một trong những món cô yêu thích là kimbap theo công thức của bà ngoại. Nữ diễn viên cho biết đây là món cô thường làm khi muốn trổ tài nấu nướng, đồng thời cũng được bạn bè và khách đến nhà yêu thích.

Sự kết hợp giữa protein từ thịt bò và trứng, vị giòn của củ cải cùng rong biển tạo nên món ăn đơn giản nhưng đủ vị.

Ahn Eun-jin: Kimbap càng nhiều rau càng tốt

Nữ diễn viên Ahn Eun-jin cũng từng chia sẻ cô thích ăn kimbap trong giai đoạn kiểm soát cân nặng.

Thay vì chỉ tập trung vào việc giảm cơm, cách ăn của cô chú trọng tăng tỷ lệ rau xanh trong phần nhân.

Xà lách, lá tía tô, cải xoăn… được kết hợp cùng các nguồn protein, tạo thành một cuộn kimbap nhiều màu sắc và đa dạng nguyên liệu.

Các loại rau lá xanh cung cấp chất xơ cùng nhiều vitamin và hợp chất chống oxy hóa. Khi tăng lượng rau, bữa ăn cũng có thêm thể tích mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào cơm hoặc các loại sốt giàu năng lượng.

Vì sao kimbap thường xuất hiện trong thực đơn kiểm soát cân nặng?

Kimbap truyền thống không phải món ăn “giảm cân” mặc định. Tuy nhiên, ưu điểm của món này là có thể dễ dàng thay đổi nguyên liệu và tỷ lệ các thành phần.

Một cuộn kimbap có thể đồng thời chứa tinh bột từ cơm, protein từ trứng hoặc thịt và chất xơ từ các loại rau củ.

Nếu muốn ăn kimbap trong giai đoạn kiểm soát cân nặng, có thể điều chỉnh theo hướng:

Giảm lượng cơm thay vì loại bỏ hoàn toàn. Tăng rau củ như dưa chuột, cà rốt, rau bina. Ưu tiên trứng, thịt gà, cá ngừ hoặc thịt bò nạc. Hạn chế thịt chế biến sẵn. Không cho quá nhiều sốt mayonnaise, dầu mè hoặc nước sốt.

Điều quan trọng không nằm ở việc “ăn kimbap có giảm cân không”, mà là tổng lượng thức ăn và thành phần của cả bữa.

Ăn kimbap để kiểm soát cân nặng: Quan trọng là tỷ lệ, không phải “cắt sạch” cơm

Từ món kimbap gia truyền của Son Ye-jin đến những phiên bản nhiều rau của Yoon Eun-hye và Ahn Eun-jin, có thể thấy kimbap rất linh hoạt về nguyên liệu.

Nếu muốn đưa món ăn này vào thực đơn kiểm soát cân nặng, một công thức đơn giản có thể là: Tinh bột vừa đủ + protein đầy đủ + nhiều rau củ.

Không cần loại bỏ hoàn toàn cơm. Thay vào đó, có thể giảm lượng cơm, tăng rau và lựa chọn nguồn protein phù hợp.

Đồng thời, cần lưu ý những thành phần tưởng như “chỉ thêm một chút” như mayonnaise, dầu mè, thịt chế biến sẵn hay sốt nhiều đường. Chúng có thể khiến một cuộn kimbap trở nên nhiều năng lượng hơn đáng kể.

Cuối cùng, một món ăn không quyết định việc tăng hay giảm cân. Tổng lượng năng lượng, chất lượng chế độ ăn, vận động, giấc ngủ và thói quen sinh hoạt trong cả ngày mới là những yếu tố cần được nhìn nhận tổng thể.

4 nguyên tắc biến kimbap thành bữa ăn nhẹ

1. Giảm tinh bột tinh chế

Có thể giảm lượng cơm trắng trong cuộn kimbap, thay một phần bằng gạo lứt hoặc gạo tím.

Một số công thức còn sử dụng “cơm” làm từ rau củ hoặc kết hợp một phần đậu phụ nghiền để giảm tỷ lệ cơm. Tuy nhiên, không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn tinh bột.

2. Tăng lượng rau

Dưa chuột, cà rốt, rau bina, xà lách, cải xoăn… giúp tăng lượng rau và chất xơ trong bữa ăn.

Đặc biệt, việc thêm nhiều loại rau còn giúp cuộn kimbap có độ giòn, nhiều màu sắc và tạo cảm giác ăn được một phần khá đầy đặn.

3. Ưu tiên protein

Trứng, thịt gà, thịt bò nạc hoặc cá ngừ có thể được sử dụng làm nhân.

Thay vì cho nhiều xúc xích, thịt nguội hoặc mayonnaise, việc ưu tiên nguồn protein ít chế biến sẽ giúp bữa ăn cân đối hơn.

4. Đừng quên dầu và nước sốt

Dầu mè, mayonnaise và các loại sốt có thể khiến lượng năng lượng của món ăn tăng đáng kể nếu sử dụng quá tay.

Vì vậy, chỉ cần nêm vừa đủ để tạo hương vị, không nhất thiết phải cắt bỏ hoàn toàn.