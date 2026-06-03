Giữa những ngày thời tiết dở dở ương ương, cơ thể chúng ta thường lên tiếng đòi hỏi những món ăn thanh mát nhưng vẫn phải đủ đậm đà để kích thích vị giác. Nếu bạn đã quá ngán ngẩm với những đĩa thịt cá đầy dầu mỡ và đang tìm kiếm một làn gió mới cho mâm cơm gia đình, thì món đậu hũ om kết hợp cùng các loại rau củ non ngọt dưới đây chính là câu trả lời hoàn hảo.

Chẳng cần đến những nguyên liệu xa xỉ hay kỹ thuật nấu nướng cầu kỳ, chỉ với vài miếng đậu hũ mộc mạc phối hợp cùng chút nấm, măng và đậu hạt tươi rói, bạn đã có thể tạo ra một "bản giao hưởng" vị giác đầy quyến rũ. Hãy cùng vào bếp trổ tài làm món ăn ngập tràn hương vị tự nhiên này để cả nhà cùng thưởng thức nhé!

Sự kết hợp hoàn hảo từ những nguyên liệu mộc mạc

Cái hay của món ăn này nằm ở sự hòa quyện giữa các kết cấu và hương vị hoàn toàn tự nhiên, nơi mà mỗi nguyên liệu đều có một vai trò riêng để nâng đỡ nhau. Nhân vật chính của chúng ta là 180g đậu hũ bao tử (hoặc loại đậu hũ có kết cấu mềm mịn, lướt mướt bên trong). Để làm nền cho miếng đậu hũ tỏa sáng, chúng ta cần chuẩn bị thêm phần "tam tươi" gồm 80g hạt đậu tằm tươi đã bóc vỏ (hoặc đậu nành Nhật), 70g măng tươi đầu mùa ngọt lịm, và tám bông mộc nhĩ đen giòn rụm.

Bên cạnh đó, để tăng thêm tầng hương vị bùi béo và thơm ngon, chị em hãy chuẩn bị thêm ba cây nấm hương tươi, 50g đậu gà đã luộc chín, vài lát gừng tươi cùng các gia vị cơ bản như nước tương, muối tre (hoặc muối thường), một chút tiêu xay, vài giọt dầu mè và một bát nước tinh bột loãng để tạo độ sệt.

Bí quyết sơ chế để giữ trọn vị ngọt thanh và loại bỏ tạp chất

Nấu ăn ngon đôi khi chỉ hơn nhau ở sự tỉ mỉ trong khâu sơ chế, giúp nguyên liệu giữ được phẩm chất tốt nhất của nó. Với măng tươi, sau khi bóc lớp vỏ già bên ngoài, bạn hãy cắt thành những lát mỏng vừa ăn rồi đem luộc trong nồi nước sôi có pha một chút muối khoảng mười phút để loại bỏ hoàn toàn vị đắng chát cũng như độc tố tự nhiên trong măng.

Sau đó, tiếp tục cho mộc nhĩ và măng vào chần lại trong nước sôi khoảng hai phút để khử sạch mùi ngái rồi vớt ra để ráo. Riêng phần hạt đậu tằm tươi, bạn chỉ cần thả vào nồi nước sôi chần nhanh trong vòng mười giây để đậu vừa chín tới, giữ được màu xanh mướt mắt và độ giòn sần sật đặc trưng.

Đối với nấm hương, bạn cắt bỏ chân nấm rồi thái lát mỏng; gừng tươi gọt vỏ thái thành ba lát mỏng để lát nữa phi thơm. Cuối cùng là đậu hũ, bạn cắt thành những miếng vuông vừa ăn, dùng khăn giấy nhà bếp thấm thật khô bề mặt để khi rán không bị bắn dầu và dễ dàng lên màu vàng ươm đẹp mắt.

Công đoạn rán đậu hũ vàng giòn bên ngoài, mềm mọng bên trong

Bắt tay vào công đoạn chế biến, chúng ta sẽ bắt đầu với việc áp chảo đậu hũ để tạo một lớp vỏ bảo vệ vững chắc. Hãy bắc một chiếc chảo chống dính lên bếp, cho vào một chút dầu ăn rồi nhẹ nhàng xếp từng miếng đậu hũ vào rán ở lửa nhỏ.

Để miếng đậu đậm đà và có màu sắc bắt mắt hơn, bạn có thể rắc lên bề mặt một chút xíu muối và một chút bột nghệ. Hãy kiên nhẫn rán cho đến khi mặt dưới của miếng đậu chuyển sang màu vàng xém rực rỡ thì lật mặt còn lại, tiếp tục rán đều hai mặt.

Mục tiêu của chúng ta là làm sao cho lớp vỏ ngoài của đậu hũ có độ dai giòn nhẹ, nhưng khi dùng đũa ấn vào giữa vẫn cảm nhận được độ đàn hồi và phần ruột bên trong vẫn giữ được sự mềm mại, mọng nước như kem, sau đó gắp đậu ra đĩa để riêng.

Nghệ thuật om "tam tươi" và bí quyết nước sốt sánh mịn đưa cơm

Tận dụng chiếc chảo vừa rán đậu (hoặc dùng một chiếc nồi đất để giữ nhiệt tốt hơn), bạn cho thêm một chút dầu ăn vào rồi thả ba lát gừng vào phi lên cho dậy mùi thơm. Khi gừng đã bắt đầu chuyển vàng, hãy trút toàn bộ mộc nhĩ, măng lát và nấm hương vào đảo đều tay trên lửa lớn cho các nguyên liệu chín đều và quyện hương gừng.

Tiếp theo, đổ một lượng nước sôi vừa phải vào chảo để làm nước dùng, đậy vung lại và đun sôi liu riu trong khoảng năm phút để chất ngọt từ nấm và măng tiết ra hòa vào nước. Sau năm phút, bạn mở vung ra, trút phần đậu gà bùi béo vào, nêm thêm một thìa cà phê muối tre cho vừa vặn rồi nhẹ tay xếp các miếng đậu hũ rán vào chảo.

Rưới lên trên một thìa nhỏ nước tương để tạo màu sắc ấm áp và hương thơm đậm đà, đậy nắp lại om thêm khoảng hai phút để miếng đậu hũ hút trọn phần nước dùng ngọt thanh này.

Khi nồi om đã chuẩn bị hoàn thành, bạn mở nắp ra, trút toàn bộ phần hạt đậu tằm xanh mướt vào, rắc thêm một chút tiêu xay và nhỏ vài giọt dầu mè thơm nức mũi. Cuối cùng, để nâng tầm món ăn thành một siêu phẩm đưa cơm, bạn hãy từ từ rưới bát nước bột mì loãng (hoặc bột năng) vào chảo, vừa rưới vừa dùng thìa gỗ đảo thật nhẹ nhàng theo một chiều cho đến khi phần nước sốt bao quanh đậu và rau củ chuyển sang trạng thái sánh nhẹ, mượt mà và bóng bẩy thì tắt bếp.

Thưởng thức nồi đậu hũ nóng hổi, "đánh bay" nồi cơm ngày mát trời

Nếu có điều kiện, bạn hãy trút toàn bộ món ăn ra một chiếc nồi đất nung đã được làm nóng để món ăn luôn giữ được độ sôi sùng sục khi bày lên bàn. Cái cảm giác mở nắp nồi đất ra, làn khói nghi ngút bốc lên mang theo hương thơm nồng nàn của dầu mè, vị ấm áp của gừng và mùi thơm đặc trưng của nấm hương thực sự là một trải nghiệm đánh thức mọi giác quan. Múc một thìa đậu hũ om kèm theo chút măng, nấm và vài hạt đậu tằm đặt lên bát cơm trắng nóng hổi mới thấy hết được sự tinh tế của món ăn này.

Cắn một miếng đậu hũ, lớp vỏ ngoài dai nhẹ thấm đẫm nước sốt đậm đà lập tức vỡ òa, để lộ phần ruột non mịn bên trong tan chảy ngay đầu lưỡi. Đi kèm với đó là cái sần sật của mộc nhĩ, vị giòn ngọt thanh tao của măng tươi, cái bùi béo của đậu gà và chút nhai vui miệng của hạt đậu tằm tươi rói. Phần nước sốt sánh mịn, ngọt đậm từ rau củ tự nhiên quyện vào cơm trắng khiến người ta cứ muốn ăn mãi không thôi.

Đây không chỉ là một món ăn thanh đạm, tốt cho sức khỏe mà còn mang lại cảm giác bình yên, ấm áp vô cùng cho bữa cơm gia đình sau những giờ làm việc mệt mỏi.