Món miến xào của mẹ tôi chỉ 2 nguyên liệu, công thức làm siêu nhanh nhưng ai cũng khen "ăn một lần là nhớ mãi!"

Mỗi lần thấy trên bàn ăn có món miến xào thịt băm, tôi luôn cảm thấy vui. Hai nguyên liệu giản đơn này kết hợp đã làm nên món ăn hoàn hảo qua đôi bàn tay khéo léo của mẹ tôi. Thịt băm đậm đà, miến mềm mịn, cùng hương thơm của tỏi băm và nước sốt đã chinh phục khẩu vị của cả gia đình tôi.

Món miến xào thịt băm tuy đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Thịt heo cung cấp protein, miến bổ sung năng lượng. Tỏi và hành lá không chỉ tăng hương vị mà còn bổ sung vi chất. Vào ngày mát trời, một bát miến xào thịt băm nóng hổi vừa bổ sung năng lượng, vừa nhẹ bụng, có thể giúp bạn giảm cân.

Món ăn này mang hương vị nhà hàng nhưng dễ làm. So với các món miến măng mọc, miến hải sản cầu kỳ, món ăn này vẫn ngon không kém, nhờ tỏi thơm, nước tương đậm đà và chút cay nhẹ của bột tiêu trắng. Người già và trẻ nhỏ đều thích độ mềm mịn, dai dai của miến. Dù đơn giản, nhưng món ăn này luôn hết đầu tiên trong mâm cơm nhà tôi.

Bên cạnh đó, với món ăn này, bạn có thể linh hoạt trong việc dùng nguyên liệu. Có thể dùng thịt bò hoặc ức gà để giảm bép, thêm cà rốt hay nấm hương để bổ sung chất xơ. Miến là loại nguyên liệu dễ tiêu, một chút gừng và bột tiêu trắng giúp làm ấm bụng, rất hợp trong tiết trời lạnh.

Bố thôi thường hay nói vui rằng "Hôm nay bạn thân đến thăm" mỗi khi thấy mẹ đặt món miến xào thịt băm lên bàn ăn. Quả thật món miến xào thịt băm giống như một người bạn thân, thông qua đó gửi gắm tình yêu thương của mẹ. Hương vị đậm đà khiến ai cũng muốn ăn thêm. Như em trai tôi từng nói: "Ăn một lần là nhớ mãi!". Món ăn giản dị này thực sự có sức hút khó quên.

Nguyên liệu để làm món miến xào thịt băm

150g thịt nạc vai băm, 2 nắm miến dong trắng, 2 củ tỏi, 2 thìa canh nước tương, 1/2 thìa canh nước tương đen, một chút muối, một chút bột tiêu, lượng bột gừng thích hợp, 1-2 cây hành lá thái nhỏ, lượng dầu ăn thích hợp.

Cách làm món miến xào thịt băm

Bước 1: Ngâm miến dong vào nước trước cho mềm. Sau đó vớt ra để ráo nước. Tỏi bóc vỏ, đập dập và băm nhỏ. Tiếp theo bạn đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi cho một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng khoảng 80% thì bạn cho tỏi băm vào, phi thơm. Tiếp đó cho thịt băm vào, xào đều đến khi thấy chuyển màu.

Bước 2: Tiếp đó bạn nêm vào 2 thìa canh nước tương, 1/2 thìa canh nước tương đen, lượng bột tiêu trắng thích hợp và lượng bột gừng vừa phải rồi xào đều cho đến khi hòa quyện, có màu nâu. Sau đó bạn cho miến đã ngâm vào.

Bước 3: Sau đó bạn nêm thêm chút muối và nhanh chóng xào đều. Đảo nhanh tay để sợi miến thấm các gia vị và được trộn đều với thịt băm. Sau cùng khi thấy miến đã ráo nước, bạn rắc hành lá thái nhỏ vào, đảo đều 2-3 lần là có thể lấy ra đĩa.

Thành phẩm món miến xào thịt băm

Mặc dù món ăn này không có rau nhưng hương vị thì tuyệt hảo, cả nhà tôi luôn "ngấu nghiến" đến sạch đĩa. Nó thực sự rất ngon, các nguyên liệu đậm đà, thấm hương vị của nhau càng ăn càng cuốn.

Mẹo cần nhớ: Miến bạn nên ngâm trước trong nước ấm, nhưng không nên quá lâu, nếu không sẽ dễ bị nhũn. Khi xào thịt băm, không nên để lửa quá cao để tránh khô, tiết hết mỡ. Cần nêm nếm trước khi thêm muối, vì bản thân nước tương đã có vị mặn. Nếu bạn thích món miến mềm hơn thì có thể cho thêm một chút nước, đun nhỏ lửa một lúc. Sau khi xào miến xong phải ăn ngay vì để lâu, miến dễ ngấm nước, nở mềm, ảnh hưởng đến hương vị.