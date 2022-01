Món kẹo mới toanh, ăn vừa ngon lại healthy thế này thì các chị nhất định nên thử làm ngay để đãi khách Tết này!

Nướng hạt - nấu nước đường

Cho các loại hạt vào lò nướng nhiệt 140 độ C trong 10'. Cho đường trắng và nước vào nồi đun cho đường tan ở nhiệt độ vừa. Đun đường đến khoảng 120 độ C thì tiếp tục cho đường ngô syrup vào. Hạ lửa và đun đến nhiệt độ từ 155-160 độ C thì hạ lửa nhỏ nhất, cho nước cốt chanh vào.