Làm thịt bò khô bằng nồi chiên không dầu nhàn tênh, Tết năm nay chị em nhất định phải làm thử nhé!

- Đặt chảo lên bếp, cho từng miếng thịt bò vào rim lửa nhỏ để thịt bò chín và ngấm đều các gia vị. Cho miếng thịt bò ra thớt, dùng thanh lăn bột cán cho thịt bò mỏng. Khi nướng xong thịt sẽ mềm, dễ xé sợi. Làm lần lượt với những miếng còn lại.

- Bật nồi chiên không dầu ở nhiệt 180 độ C trước trong 5'. Xếp từng miếng thịt bò vào khay. Nướng nhiệt 150 độ C lần 1 trong 15'. Dùng đũa trở mặt miếng thịt, nướng tiếp 150 độ C lần 2 trong 15'. Mang miếng thịt bò đã nướng khô đặt ra đĩa.