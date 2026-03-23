Món đậu phụ sốt cà chua cho thêm một nguyên liệu sẽ khiến hương vị bùng nổ, ngập tràn vị ngon ngọt

Nếu vào ngày thứ 2 đầu tuần bận rộn, bạn không có thời gian để nghĩ món ăn cho bữa cơm nhà, sao không thử món này? Món ăn này gồm rau, thịt và các sản phẩm từ đậu, có vị chua ngọt hài hòa và kết cấu mềm mại. Nước dùng đậm đà càng làm cho món ăn thêm ngon khi ăn kèm với cơm.

Nguyên liệu rất đơn giản bao gồm: Cà chua, thịt nạc và đậu phụ chiên. Chỉ cần xào sơ qua trong nồi đất, sau đó ninh nhỏ lửa. Thành phẩm thơm ngon khi ăn kèm với cơm. Đặc biệt, đậu hũ chiên rất đậm đà hương vị, ngấm đều nước dùng - miếng nào cũng mềm mọng! Thịt lợn thái lát mềm tan trong miệng, kết hợp với nước dùng cà chua, tạo nên món ăn vô cùng hấp dẫn khi ăn kèm với cơm. Nếu bạn thấy hứng thú, nhất định phải thử nhé.

Không để mất thêm thời gian nữa, ngay dưới đây chúng tôi xin chia sẻ công thức làm món cà chua hầm đậu phụ chiên và thịt heo. Chỉ cần cắn một miếng thôi là toàn bộ vị giác của bạn sẽ ngập tràn hương vị thơm ngon; món ăn vô cùng tươi ngon, mềm tan và hấp dẫn.

Nguyên liệu làm món cà chua hầm đậu phụ và thịt heo

4 quả cà chua, 150g thịt nạc heo, 200g đậu phụ, một ít hành lá thái nhỏ và tỏi băm, một ít tương cà chua, lượng nước tương vừa đủ, dầu hào, một ít đường, dầu ăn, một ít bột bắp, một ít nước dùng gà và một ít tiêu.

Cách làm món cà chua hầm đậu phụ và thịt heo

Bước 1: Chuẩn bị 4 quả cà chua, rửa sạch sau đó bóc vỏ hai quả. Cách dễ nhất là dùng đũa chọc vào cuống quả cà chua, sau đó giữ chặt đũa và nướng cà chua trên lửa để bóc vỏ. Đừng quên dùng dao khía những đường nhỏ trên cà chua để tránh chúng bị vỡ khi nướng. Cắt nhỏ hai quả cà chua đã bóc vỏ. 2 quả cà chua còn lại đem cắt thành miếng lớn.

Bước 2: Thịt nạc heo bạn đem rửa sạch, dùng khăn bếp thấm khô nước sau đó thái thành lát mỏng, cho vào bát. Thêm một ít muối, dầu hào, tinh chất cốt gà rồi trộn đều. Sau đó thêm một ít bột bắp và trộn lại. Để ướp trong 10 phút. Tiếp theo, chuẩn bị một chiếc bát để làm nước sốt. Cho một lượng tương cà chua vừa đủ, 1 thìa canh dầu hào và 2 thìa canh nước tương, một chút muối, đường và bột tiêu, sau đó thêm khoảng nửa bát nước. Khuấy đều cho đến khi các nguyên liệu hòa quyện.

Bước 3: Đậu phụ bạn cắt thành các khối vuông rồi chiên chín vàng. Sau đó khía một đường trên bề mặt đậu phụ chiên (hoặc cắt chéo làm đôi) để nước sốt thấm nhanh hơn. Chuẩn bị một cái nồi đất nung, đổ một ít dầu ăn vào và đun nóng. Cho hành lá và tỏi băm vào xào thơm. Sau đó cho cà chua đã thái nhỏ vào, rắc một chút muối rồi xào chung cho đến khi nước cà chua tiết ra. Sau khi xào xong, cho các miếng cà chua cắt miếng cau lên trên.

Bước 4: Đặt những miếng đậu phụ chiên lên trên cà chua, sau đó đặt những lát thịt đã ướp lên trên đậu phụ. Đổ nước sốt đã chuẩn bị trước đó vào nồi, đậy nắp và đun nhỏ lửa trong 10 phút. Cuối cùng, rắc hành lá thái nhỏ lên trên để trang trí là món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Thành phẩm món cà chua hầm đậu phụ và thịt heo

Món ăn có vị chua ngọt cực ngon. Đậu phụ ngấm nước sốt cà chua, làm cho chúng mềm và ngon hơn. Mỗi miếng ăn đều ngập tràn nước sốt đậm đà cùng với những lát thịt mềm mướt. Món ăn nóng hổi và hấp dẫn này rất ngon khi ăn kèm với cơm. Khi nấu món ăn này bạn cần lưu ý lúc xào cà chua, hãy rắc một chút muối vào sẽ giúp cà chua mềm và tiết nước tốt hơn. Thêm một ít tương cà vào nước sốt có thể làm cho hương vị cà chua đậm đà hơn.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món cà chua hầm đậu phụ chiên và thịt heo!