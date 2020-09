Món ăn vặt ai cũng chê vì sợ béo nhưng lại có tác dụng giảm cân và phòng bệnh rất tốt nếu ăn đúng cách

Nhắc đến phô mai nhiều người nghĩ ngay đến rất nhiều món ngon nhưng lại e ngại, vì hàm lượng calo tương đối cao. Tuy nhiên, một số cuộc khảo sát đã phát hiện ra rằng, mặc dù phô mai chứa nhiều calo nhưng nó có thể giúp giảm cân. Điều này khiến nhiều người cảm thấy kỳ lạ nhưng hoàn toàn có thể được giải thích như sau:

Tại sao phô mai có hàm lượng calo cao có thể giúp giảm cân?

- Tạo cảm giác no lâu

So với các loại thực phẩm khác, phô mai có hàm lượng calo cao hơn, tiêu thụ một chút cũng có thể khiến bạn cảm thấy no lâu. Thay vì bạn ăn cơm với thịt cá như bình thường, chỉ cần ăn một chút phô mai cũng đủ cung cấp năng lượng cho cơ thể, làm tăng cảm giác no lâu hơn, hạn chế tình trạng ăn vặt vì đói.

- Cải thiện sự trao đổi chất

Vì phô mai là thực phẩm giàu protein, có thể giúp đẩy nhanh quá trình trao đổi chất trong cơ thể, đồng thời có tác dụng giảm cân hiệu quả.

- Chứa nhiều canxi

Hàm lượng canxi trong phô mai tương đối cao, có thể giúp cơ thể đốt cháy chất béo. Ăn một ít phô mai vừa giúp cơ thể bổ sung canxi, vừa đốt cháy chất béo, đặc biệt là hạn chế tình trạng loãng xương do tập thể dục quá sức trong quá trình giảm cân.

Phô mai có những lợi ích nào đối với sức khỏe?

Phô mai không chỉ giúp giảm cân mà những thành phần của nó rất tốt cho sức khỏe nếu biết cách sử dụng đúng, chẳng hạn như một số lợi ích sau:

- Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Một số nhà nghiên cứu cho rằng, người Pháp ăn nhiều phô mai và các thực phẩm giàu chất béo bão hòa khiến tỷ lệ mắc bệnh tim ở nước này rất thấp. Sau đó, một báo cáo năm 2016 dựa trên kết quả của 31 nghiên cứu khi so sánh lượng sữa mà con người tiêu thụ trong suốt cuộc đời với việc phát triển bệnh tim mạch. Theo đó, 1 người ăn 2 ounce (khoảng 56.7g) phô mai mỗi ngày (tương đương với 1 miếng vuông 1 cm), sẽ làm giảm 18% nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

- Phòng ngừa tiểu đường

Một phân tích được đăng tải trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Mỹ cho thấy, nếu ăn 78g phô mai mỗi ngày sẽ làm giảm 8% nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2.

Hàm lượng canxi trong phô mai cũng làm tăng tiết insulin có thể ngăn ngừa tiểu đường.

Một nghiên cứu khác trên trang AJCN ở Thụy Điển cho thấy, những phụ nữ ăn dưới 57 gram phô mai cũng giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Các chất béo bão hòa trong phô mai có liên quan mật thiết đến căn bệnh này. Ngoài ra, hàm lượng canxi trong phô mai cũng làm tăng tiết insulin, có thể làm giảm kháng insulin, ngăn ngừa tiểu đường.

- Kéo dài tuổi thọ

Theo một nghiên cứu năm 2016 trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Châu Âu, theo dõi 960 người đàn ông Pháp trong gần 15 năm để xem liệu thực phẩm họ ăn có liên quan gì đến tuổi thọ không. Kết quả cho thấy những người ăn 57 gram phô mai mỗi ngày có tỷ lệ tử vong thấp hơn 38%. Các nhà nghiên cứu cho rằng canxi trong phô mai đóng vai trò hạ huyết áp và giảm sự hấp thu chất béo ở đường ruột, điều này có thể ngăn ngừa một số bệnh và kéo dài tuổi thọ.

- Cải thiện cholesterol

Năm 2015, một thử nghiệm được trang Nutrition Reviews tiến hành, khi so sánh lượng cholesterol trong máu của những người ăn bơ và phô mai. Mặc dù cả 2 chế độ ăn đều có cùng lượng chất béo bão hòa và calo, nhưng những người ăn phô mai có tổng lượng cholesterol thấp hơn người ăn bơ. Vitamin K2 được tìm thấy trong các sản phẩm sữa lên men như phô mai cũng có thể đóng một vai trò nào đó trong việc cải thiện mức cholesterol.

Những điều cần chú ý khi ăn phô mai

Mặc dù phô mai có nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng nó vẫn có một số khuyến cáo khi tiêu thụ.

Chỉ ăn một lượng phô mai vừa phải, không nên ăn quá nhiều.

- Kiểm soát lượng ăn

Vì lượng calo trong phô mai tương đối cao, ăn nhiều sẽ gây phản ứng ngược là tăng cân. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng chỉ nên ăn 1-2 lát hoặc miếng nhỏ phô mai mỗi ngày. Nếu ăn quá nhiều, lượng calo trong cơ thể không bị tiêu hao hết, nó sẽ tích tụ lại và phản tác dụng giảm cân.

- Khi ăn phô mai, cần giảm các thực phẩm giàu calo khác

Nếu có ăn phô mai, bạn nên cân đối tổng lượng calo cơ thể nạp vào mỗi ngày bằng cách giảm các loại thực phẩm giàu calo khác. Điều này có thể giúp cơ thể tránh được tình trạng tích tụ quá nhiều calo dẫn tới béo phì.

- Không mua phô mai ở các cửa hàng bánh ngọt

Phô mai trên thị trường có rất nhiều loại, trong đó phô mai bán ở mấy tiệm bánh thường chứa lượng calo rất cao so với loại thông thường. Nếu bạn đang có mục đích giảm cân thì tránh mua những loại này.

Theo QQ, Eatingwell