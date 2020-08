7 thực phẩm có tác dụng "hút bớt" mỡ thừa một cách tự nhiên: Hãy tận dụng để ngừa bệnh tim mạch, tiểu đường và giảm cân nhanh trông thấy

Mỡ thừa là "kẻ thù" chung của tất cả chúng ta dù ở giai đoạn nào trong cuộc đời. Ngoài việc khiến ngoại hình không đẹp, mỡ thừa còn khiến việc vận động trở nên khó khăn, tăng nguy cơ huyết áp cao, tiểu đường, bệnh tim mạch, gan nhiễm mỡ, bệnh gút...

Để giảm bớt mỡ thừa hiệu quả, chúng ta cần kết hợp cả việc ăn uống lẫn tập luyện. Dù vậy, thực hiện như thế nào cũng cần hợp lý và lành mạnh, nếu không sẽ đem lại những tác động không tốt với sức khỏe ví dụ như suy dinh dưỡng, thiếu máu...

Theo các chuyên gia y tế, có một số loại thực phẩm có thể tăng cường trao đổi chất, giúp bạn no lâu, đốt cháy mỡ thừa hiệu quả. Đó là:

1. Cháo bột yến mạch

Theo một nghiên cứu của Đại học Tufts (Mỹ), những người ăn từ 3 khẩu phần ngũ cốc trở lên mỗi ngày (chẳng hạn như yến mạch) có ít mỡ bụng hơn 10% so với những người ăn cùng một lượng calo từ carbs trắng đã qua chế biến (bánh mì, gạo, mì ống). Nguyên nhân có thể do ngũ cốc nguyên hạt chứa nhiều chất xơ, giúp bạn no lâu hơn, từ đó giảm thiểu lượng calo nạp vào cơ thể.





Món cháo bột yến mạch là một trong những gợi ý tốt nếu bạn muốn giảm cân.

2. Măng tây

Măng tây cũng là một trong những lựa chọn tốt nhất cho các chị em đang muốn giảm bớt mỡ thừa bởi măng tây chứa ít đường, ít chất béo, nhiều chất xơ, và giàu vitamin...

Lượng chất xơ dồi dào của măng tây có thể thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa của cơ thể, và đồng thời loại bỏ độc tố. Quan trọng hơn, măng tây có thể ức chế sự hấp thụ chất béo và cholesterol, do đó làm giảm đáng kể lượng chất béo dự trữ trong cơ thể.

3. Quế

Quế có chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ được gọi là polyphenol được chứng minh là có thể giữ cho lượng đường trong máu ổn định, ngăn ngừa tăng đột biến và giảm cảm giác đói.

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản phát hiện ra rằng những con chuột ăn cinnamaldehyde (thành phần tạo nên hương vị của quế) hàng ngày giúp giảm mỡ bụng hiệu quả hơn hẳn số còn lại. Bạn có thể bổ sung quế vào bát bột yến mạch hoặc rắc một ít vào cà phê để gặt hái những lợi ích.

4. Thịt cá hồi

Quy trình đốt cháy chất béo của cơ thể rất đơn giản: Protein giúp xây dựng cơ bắp. Càng nhiều cơ bắp thì sẽ càng có nhiều chất béo bị đốt cháy. Trong đó, cá hồi là một trong những nguồn protein nạc lành mạnh nhất - đặc biệt là cá hồi hoang dã, chuyên gia dinh dưỡng Lauren Minchen cho biết.

Ngoài ra, cá hồi cũng là một nguồn giàu axit béo omega-3 chống viêm, giúp đốt cháy chất béo, ngăn chặn quá trình lưu trữ chất béo và hỗ trợ giảm cân.

C hồi là một trong những nguồn protein nạc lành mạnh nhất.

5. Khoai lang

Khoai lang thuộc nhóm carb tiêu hóa chậm và tạo cảm giác no bụng lâu hơn. Trong khoai lang có chứa nhiều carotenoid, chất chống oxy hóa giúp ổn định lượng đường trong máu và giảm đề kháng insulin, giúp cơ thể bạn chuyển hóa calo thành năng lượng một cách hiệu quả chứ không được lưu trữ dưới dạng chất béo. Ngoài ra, thành phần vitamin cao (bao gồm A, C và B6) của khoai lang cũng cung cấp cho bạn nhiều năng lượng hơn để đốt cháy chất béo khi tập luyện thể dục.

Khoai lang thuộc nhóm carb tiêu hóa chậm và tạo cảm giác no bụng lâu hơn.

6. Trà xanh

Nhiều loại trà đã được chứng minh là có khả năng tăng cường trao đổi chất, ngăn chặn việc tạo ra các tế bào mỡ mới...

"Thần dược kỳ diệu" này cũng chứa nhiều chất ECGC chống oxy hóa, đây là một hợp chất đốt cháy chất béo và ngăn chặn nó hình thành. Một nghiên cứu được công bố trên The Journal of Nutrition cho biết: Những người uống 4-5 cốc trà xanh/ngày và tập luyện trong 25 phút sẽ giảm lượng mỡ thừa ở bụng hơn rất nhiều những người không uống.

7. Hạt diêm mạch (Quinoa)

Hạt diêm mạch là một loại protein hoàn chỉnh, nó chứa chuỗi axit amin cần thiết cho việc xây dựng cơ bắp và giảm mỡ. Trong một nghiên cứu năm 2015 trên Tạp chí Điều tra Bệnh tiểu đường, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những bệnh nhân ăn nhiều protein thực vật hơn ít bị mắc hội chứng chuyển hóa.

Ngoài ra, hạt diêm mạch còn chứa mức betaine rất cao, chất này có lợi cho quá trình trao đổi chất và ức chế sản xuất chất béo.

Nguồn: Sohu, Eathis