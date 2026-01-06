Món ăn quen mặt trên mâm cơm có thể đang “khắc” với bạn mà bạn không hề hay biết

Có những tháng làm gì cũng thấy nặng nề: tiền không mất việc lớn nhưng cứ hao vặt, tinh thần dễ cáu, ăn uống không còn ngon miệng như trước. Nhiều người đi xem tử vi, xem hạn, nhưng các cụ xưa lại nhìn rất đơn giản: xem mâm cơm trước đã.

Theo quan niệm dân gian, mỗi con giáp có nhịp khí khác nhau, nếu ăn uống lệch vị trong một giai đoạn nhất định, cơ thể và tâm lý dễ "lệch nhịp" theo. Không phải kiêng khem tuyệt đối, nhưng ăn sai kiểu trong đúng thời điểm có thể khiến mọi việc trở nên trúc trắc hơn.

Những con giáp dễ bị "khắc" bởi món quen trong tháng này

Tuổi Tý – Tuổi Ngọ

Ảnh minh họa

Hai con giáp này tháng này dễ rơi vào trạng thái phân tâm. Nếu bữa ăn thiên nhiều về món mặn đậm, kho – rim liên tục, cơ thể dễ khát, đầu óc căng, kéo theo quyết định chi tiêu cảm tính. Phong thủy gọi đây là khí bị dồn, còn đời thường là mệt mà không rõ lý do. Món quen nhưng ăn nhiều lại khiến mọi việc khó trôi.

Tuổi Dần – Tuổi Thìn

Nhóm này vốn nhiều năng lượng, nhưng tháng này nếu ăn nhiều món nhiều dầu mỡ, vị gắt, dễ sinh nóng trong, tâm trạng lên xuống thất thường. Khi tâm không ổn, tiền bạc dễ hao vào những khoản "cho đỡ bực". Các cụ hay nói, đây là tháng nên ăn thanh để hạ khí.

Tuổi Mùi – Tuổi Hợi

Tháng này hai con giáp này dễ bị cuốn theo ăn uống tụ tập. Những món quen như lẩu, đồ mặn nặng vị buổi tối nếu lặp lại nhiều sẽ khiến cơ thể ì, ngủ không sâu. Ngủ không sâu thì sáng dậy mệt, mà mệt thì rất khó giữ nhịp chi tiêu tỉnh táo.

Nhóm con giáp cần cân bằng, không phải kiêng

Tuổi Sửu – Tuổi Tỵ

Không bị "khắc" nặng, nhưng nếu ăn lệch vị mặn hoặc cay trong tháng này, dễ sinh cảm giác bứt rứt. Lời khuyên là món mặn đi kèm canh nhạt, ăn chậm, không ăn quá muộn.

Tuổi Mão – Tuổi Dậu

Hợp vị thanh, nếu ăn đậm liên tục dễ sinh tâm lý nôn nóng, muốn giải quyết mọi việc thật nhanh, dẫn đến quyết định vội vàng. Món quen không xấu, nhưng ăn sai nhịp sẽ phản tác dụng.

Vì sao "ăn sai món" lại ảnh hưởng đến vận trình?

Phong thủy gọi đó là khí không thuận, còn khoa học nói rất rõ: ăn uống ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái thần kinh và cảm xúc. Khi cơ thể nặng, tâm khó tĩnh. Khi tâm không tĩnh, con người dễ tiêu tiền theo cảm xúc, dễ cáu gắt, dễ đưa ra lựa chọn thiếu cân nhắc.

Người làm việc gì cũng vậy, khi tâm không rối, việc tự khắc trôi hơn. Đây là điều mà phong thủy gọi là thuận khí, còn khoa học gọi là tâm lý tích cực và khả năng tự kiểm soát tốt.

Không ai đổi vận chỉ bằng việc bỏ một món ăn. Nhưng món ăn lặp lại mỗi ngày chính là thứ âm thầm dẫn dắt trạng thái sống. Tháng này, nếu thấy mọi thứ hơi chậm, có thể chưa cần xem hạn lớn, chỉ cần nhìn lại mâm cơm xem món quen nào đang bị ăn quá tay.

Đôi khi, bớt một vị, nhẹ một bữa, lại là cách đơn giản nhất để mọi chuyện quay về đúng nhịp.