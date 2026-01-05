Dự báo tài lộc qua mâm cơm: Con giáp nào nên ăn nhạt để tránh hao vặt?

Người xưa hay nói: "Muốn xem nhà có yên hay không, cứ nhìn mâm cơm". Nghe có vẻ tâm linh, nhưng thực ra rất đời. Bữa ăn ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái cơ thể, mà cơ thể không ổn thì tâm dễ rối, tâm rối thì tiền bạc rất khó giữ.

Theo quan niệm phong thủy dân gian, vị mặn tượng trưng cho sự tích trữ, nhưng nếu quá tay lại dễ sinh "nặng khí", kéo theo cảm giác mệt mỏi, cáu gắt, chi tiêu cảm tính. Dưới đây là dự báo tài lộc qua thói quen ăn mặn – ăn nhạt của một số con giáp trong thời gian tới, nhìn cho vui nhưng cũng rất đáng ngẫm.

Nhóm con giáp nên ăn nhạt hơn để tránh hao vặt:

Ảnh minh họa

Tuổi Tý – Tuổi Ngọ

Hai con giáp này thời gian tới dễ gặp tình trạng tiền không mất vào việc lớn, mà rò rỉ qua những khoản rất nhỏ: mua linh tinh, ăn uống theo cảm xúc. Ăn mặn quá dễ làm cơ thể khát, tâm nóng, từ đó quyết định chi tiêu nhanh và thiếu kiểm soát. Ăn nhạt hơn, nhất là các món canh thanh, giúp nhịp sinh hoạt ổn định, đầu óc tỉnh táo hơn.

Tuổi Dần – Tuổi Thìn

Đây là nhóm dễ "ôm việc", nếu bữa ăn đậm vị, nhiều món kho – mặn, cơ thể càng nặng, tinh thần dễ căng. Phong thủy gọi là khí bị nén, còn đời thường là mệt mà không rõ lý do. Khi tinh thần mệt, tiền thường hao vào những thứ để "xả stress". Ăn nhạt bớt giúp giảm cảm giác áp lực vô hình.

Tuổi Mùi – Tuổi Hợi

Hai con giáp này vốn thiên về hưởng thụ, ăn ngon là ưu tiên. Nhưng thời gian tới, ăn quá đậm dễ khiến tiền "chảy" vào ăn uống, tụ tập nhiều hơn dự tính. Các cụ hay khuyên nhóm tuổi này ăn thanh đầu tháng, giữ nhịp chi tiêu đều, không vung tay quá trán.

Nhóm con giáp ăn đậm vừa phải vẫn ổn, nhưng cần cân bằng

Tuổi Sửu – Tuổi Tỵ

Hai con giáp này chịu được vị đậm hơn người khác, nhưng nếu bữa nào cũng mặn sẽ sinh ì. Lời khuyên là món mặn nên đi kèm canh nhạt, để cân vị. Khi bữa ăn cân bằng, chi tiêu cũng dễ giữ mức ổn định.

Tuổi Mão – Tuổi Dậu

Nhóm này hợp vị thanh, nếu ăn mặn liên tục dễ sinh cảm giác bứt rứt, khó chịu. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định tài chính, nhất là các khoản chi bất chợt. Giữ bữa ăn nhẹ sẽ giúp tâm lý ổn định hơn.

Ảnh minh họa

Vì sao ăn nhạt lại liên quan đến tiền bạc?

Phong thủy gọi đó là giữ khí nhẹ, còn khoa học thì rất rõ: ăn nhạt vừa giúp cơ thể đỡ khát, đỡ mệt, tinh thần tỉnh táo hơn. Khi tâm không rối, con người ít tiêu tiền theo cảm xúc, ít mua sắm vô thức.

Người làm việc gì cũng vậy, khi tâm nhẹ, việc trôi hơn. Các cụ gọi là thuận khí, khoa học gọi là tâm lý tích cực và kiểm soát hành vi tốt hơn.

Không ai đổi vận chỉ bằng một bữa ăn. Nhưng bữa ăn lặp lại mỗi ngày, và chính những thứ lặp lại mới âm thầm định hình thói quen, cảm xúc, rồi đến cách giữ tiền.

Có lẽ vì thế mà người xưa luôn dặn: "Ăn cho nhẹ người trước đã, rồi tính chuyện lớn".