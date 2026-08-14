Món ăn này làm nhanh mà vị ngon đậm đà như "bùng nổ trên đầu lưỡi"

Dạ dày và trái tim, là một trong hai phải luôn được no đủ. Vì vậy, mọi phiền muộn và đau khổ trên đời đều có thể được xua tan bằng những món ăn ngon! Sau một ngày dài mệt mỏi, chẳng có liều thuốc tinh thần nào tuyệt vời bằng món ăn ngon nóng hổi. Món ăn hôm nay vừa ngon miệng lại dễ làm, giúp bạn thỏa mãn cơn thèm và lấy lại sự hứng khởi. Sự kết hợp giữa thịt gà và khoai tây trong món "thịt gà xào khoai tây" với thịt gà mềm ngọt, đậm đà gia vị cùng những miếng khoai tây bùi bùi, béo vàng ươm luôn có một sức hút kỳ diệu. Mùi thơm nức của gừng tỏi quyện cùng lớp nước sốt sánh mịn bọc lấy từng nguyên liệu khiến bất kỳ ai cũng khó lòng cưỡng lại.

Gắp một miếng gà kèm miếng khoai dẻo mịn, vị ngon đậm đà như bùng nổ trên đầu lưỡi, kéo theo cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Mọi áp lực và muộn phiền của ngày dài dường như cứ thế mà cuốn theo làn khói nghi ngút rồi tan biến mất. Đĩa gà xào khoai tây lúc này không chỉ đơn thuần là một món ăn ngon, mà còn là sự vỗ về dịu dàng nhất cho tâm hồn. Ngay dưới đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu công thức làm món thịt gà xào khoai tây nhé!

Nguyên liệu làm món thịt gà xào khoai tây

2 phần thịt má đùi gà, 2 củ khoai tây nhỏ, một nhánh gừng nhỏ, 3 tép tỏi, một chút nước tương, muối, tinh chất cốt gà.

Cách làm món thịt gà xào khoai tây

Bước 1: Thịt gà sau khi mua về đem rửa sạch rồi thái thành miếng nhỏ. Ngâm thịt đùi gà tươi trong nước sạch một lúc rồi rửa sạch. Việc này sẽ giúp loại bỏ hêt máu thừa và tạp chất. Gọt vỏ khoai tây và cắt thành khối nhỏ. Chuẩn bị một ít gừng và tỏi băm nhỏ, để riêng dùng sau.

Bước 2: Đun nóng dầu trong chảo, cho thịt gà vào xào trên lửa lớn đến khi nước bay hơi hết. Ở bước này bạn không nên vội vàng, thịt sẽ tiết ra nước trong quá trình nấu. Xào đến khi mỡ trong thịt gà tiết ra thì thêm một chút nước tương vào, đảo đều để tạo màu. Sau khi xào sơ thịt gà, cho khoai tây thái hạt lựu vào, đảo đều, thêm một ít nước sôi và ninh nhỏ lửa một lúc.

Bước 3: Cuối cùng, tăng nhiệt độ để làm đặc nước sốt, sau đó thêm một chút muối cho vừa ăn. Nếu thích món ăn có vị cay, trước khi tắt bếp, hãy cho một ít ớt vào, đảo đều nhẹ tay. Lấy món ăn ra đĩa là có thể thưởng thức cùng cơm nóng.

Thành phẩm món thịt gà xào khoai tây

Thịt gà xào khoai tây đạt chuẩn sẽ có màu sắc bắt mắt, hương thơm lừng. Thịt gà săn mềm, thấm gia vị đậm đà không bị khô kết hợp với khoai tây chín mềm, bùi béo, không bị nát hay sượng. Hai nguyên liệu hòa quyện, bổ sung hương vị cho nhau cực đưa vị. Nước sốt sền sệt, đậm đà, rất ngon khi ăn kèm với cơm nóng.

Chúc bạn ngon miệng với món thịt gà xào khoai tây!