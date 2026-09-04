Theo Tencent News , khuyến nghị dinh dưỡng của Trung Quốc cho rằng người trưởng thành nên tiêu thụ không quá 5 g muối mỗi ngày. Lượng này bao gồm muối từ nhiều nguồn như nước tương, các loại sốt và thực phẩm muối chua.

Củ cải muối, rau cải muối, kim chi, dưa cải hay các loại rau củ ngâm đều sử dụng muối để tạo và duy trì hương vị. Vì vậy, dù chỉ ăn một đĩa nhỏ, lượng natri đưa vào cơ thể có thể đã chiếm một phần đáng kể trong tổng lượng muối của cả ngày. Chế độ ăn thừa muối làm tăng áp lực lên hệ mạch máu và kích hoạt phản ứng viêm, từ đó đẩy nhanh quá trình xơ hóa cầu thận và làm suy giảm chức năng thận.

Trong khi đó, thực phẩm lên men như kim chi có thể chứa vi khuẩn axit lactic cùng các sản phẩm chuyển hóa của chúng. Tuy nhiên, không nên quên rằng kim chi vẫn là một trong những loại thực phẩm chứa nhiều muối. Vì vậy, không thể vì sản phẩm có "lợi khuẩn" mà xem nhẹ lượng natri đi kèm.

Tương tự, đậu phụ lên men cũng có đặc trưng của thực phẩm lên men nhưng thường chứa không ít natri. Vì vậy, thực phẩm này phù hợp nhất với vai trò gia vị, chẳng hạn dùng một miếng nhỏ trong một bữa ăn, thay vì ăn với số lượng lớn.

Nhiều tổng quan hệ thống và phân tích gộp cho thấy tiêu thụ nhiều muối trong thời gian dài và thường xuyên ăn thực phẩm muối chua có liên quan đến nguy cơ ung thư dạ dày cao hơn. Mối liên quan này đặc biệt đáng chú ý tại những khu vực có thói quen tiêu thụ nhiều thực phẩm muối chua như Trung Quốc và Hàn Quốc.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ăn một miếng củ cải muối hôm nay sẽ khiến nguy cơ ung thư dạ dày lập tức tăng lên. Các nghiên cứu chủ yếu đề cập đến sự khác biệt về nguy cơ ở những người tiêu thụ lượng lớn, thường xuyên và kéo dài. Vì vậy, điều cần tránh là biến dưa muối thành nguồn rau chính trong chế độ ăn hàng ngày.

Ảnh minh họa.

Lượng muối đậm đặc có thể bào mòn lớp chất nhầy bảo vệ niêm mạc, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh đường ruột mạn tính như viêm loét dạ dày - tá tràng. Khi hàng rào niêm mạc bị tổn thương, dạ dày sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm và dễ bị tấn công bởi các bệnh truyền nhiễm đường tiêu hóa. Trong đó, vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) - tác nhân lây nhiễm hàng đầu gây ung thư dạ dày - sẽ dễ dàng xâm nhập và bùng phát mạnh mẽ.

Đáng chú ý, các loại dưa cà muối xổi, muối chưa đủ độ chua hoặc chế biến không đảm bảo vệ sinh chính là "ổ chứa" của nhiều tác nhân gây bệnh truyền nhiễm đường ruột. Việc nạp các thực phẩm này tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, dẫn đến các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa cấp tính như tiêu chảy, nhiễm trùng huyết hoặc ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng.

Ăn dưa muối thế nào để có lợi cho sức khỏe? 1. Không nên ăn dưa muối khi còn màu xanh, có vị cay hăng. Do dưa còn màu xanh chưa dịu dễ chứa nhiều nitrosamin có thể gây ung thư. Chỉ nên ăn dưa khi đã ngả sang màu vàng tươi, chua, giòn và có mùi thơm. 2. Nếu có tiền sử bệnh tim mạch, tăng huyết áp, nên hạn chế ăn dưa muối vì chúng chứa hàm lượng muối cao có thể làm tăng thêm huyết áp. 3. Trước khi ăn nên rửa nhiều lần, vắt sạch dưa để giảm độ mặn và độ chua của dưa muối. 4. Không nên ăn quá nhiều và thường xuyên. Chỉ nên ăn dặm cùng nhiều món ăn khác trong một bữa ăn. 5. Dưa muối ăn thừa không cho lại vào lọ vì dễ làm hỏng dưa có sẵn trong lọ, dùng muỗng đũa sạch để gắp dưa, đậy kín lọ và nên bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh. 6. Tự muối dưa các loại rau và quả của riêng nhà bạn, có thể giúp bạn điều chỉnh được lượng muối thêm vào và đảm bảo được thực phẩm sạch, bảo vệ các sản phẩm an toàn trong tủ lạnh cũng như giữ nguyên hương vị muối dưa cho các món ăn ngày Tết.

(t/h theo Znews, Sức khỏe & Đời sống)