Nhắc đến ông Đặng Lê Nguyên Vũ, nhiều người thường nghĩ ngay đến thương hiệu cà phê Trung Nguyên. Tuy nhiên, tại một cửa hàng Trung Nguyên Legend ở Thượng Hải (Trung Quốc), thực khách từng tìm thấy khá nhiều món ăn quen thuộc của Việt Nam, từ phở, bún bò Huế đến bánh mì, bún chả.

Theo Trung Nguyên Legend, đây là không gian Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend đầu tiên trên thế giới, khai trương ngày 21/9/2022 tại số 699 đường Nam Kinh Tây, thuộc khu trung tâm thương mại Thái Cổ Hối. Không gian quán có diện tích khoảng 500 m², sử dụng tông màu trắng - đen chủ đạo cùng nội thất sang trọng.

Ảnh: Trung Nguyên Legend

Thời điểm đầu năm 2024, thực đơn của quán có mức giá không hề rẻ. Trong đó, món có giá cao nhất trong số các món được ghi nhận là “Phở Quốc Vương”, có giá 268 tệ, tương đương hơn 900.000 đồng theo tỷ giá lúc bấy giờ. Đây là suất ăn dành cho 4 người, thay vì một bát phở thông thường.

Nhiều món Việt có giá từ 160.000 đến hơn 500.000 đồng

Bên cạnh Phở Quốc Vương, thực đơn tại Trung Nguyên Legend Thượng Hải còn có nhiều món ăn Việt Nam quen thuộc với mức giá khá cao khi quy đổi sang tiền Việt.

Các món như phở, bún bò Huế, bún chả Hà Nội hay bún chả Đà Nẵng có giá khoảng 68-78 tệ, tương đương 230.000-260.000 đồng. Một chiếc bánh mì Việt Nam được bán với giá 58 tệ, khoảng 200.000 đồng.

Các món như phở, bún bò Huế, bún chả Hà Nội hay bún chả Đà Nẵng có giá khoảng 68-78 tệ, tương đương 230.000-260.000 đồng. Ảnh: Trip.com

Chả cá Lã Vọng và xôi gà nướng được niêm yết ở mức 158 tệ, tương đương khoảng 530.000 đồng. Trong khi đó, cơm gà có giá 68 tệ (khoảng 230.000 đồng), mẹt đồ ăn vặt giá 88 tệ (khoảng 300.000 đồng), salad Hội An giá 58 tệ (khoảng 200.000 đồng). Các món cuốn và nem có giá 48 tệ, tương đương khoảng 160.000 đồng.

Mức giá này khiến không ít người tò mò bởi đây đều là những món ăn vốn rất quen thuộc với người Việt, nhưng khi xuất hiện tại một cửa hàng ở khu vực trung tâm Thượng Hải lại có giá cao hơn đáng kể so với mặt bằng trong nước.

Một chiếc bánh mì Việt Nam được bán với giá 58 tệ, khoảng 200.000 đồng. Ảnh: Trip.com

Thực đơn tại Trung Nguyên Legend Thượng Hải có nhiều món ăn Việt Nam quen thuộc như bánh mì, phở, gỏi cuốn,... Ảnh: Nhịp sống thị trường

Ảnh: Nhịp sống thị trường

Không chỉ bán đồ ăn, cà phê vẫn là điểm nhấn

Bên cạnh thực đơn món Việt, cà phê vẫn là một trong những điểm nhấn của Trung Nguyên Legend. Menu đồ uống tại đây được chia thành ba nhóm Ottoman, Roman và Thiền, mang đến nhiều lựa chọn cho thực khách.

Trong đó, cà phê trứng và cà phê sữa đá là hai thức uống mang hương vị Việt Nam nổi bật. Nếu muốn trải nghiệm cả ba phong cách cà phê, khách có thể lựa chọn một set đồ uống với giá 88 tệ, tương đương khoảng 300.000 đồng.

Menu đồ uống tại đây được chia thành ba nhóm Ottoman, Roman và Thiền, mang đến nhiều lựa chọn cho thực khách. Ảnh: Trip.com

Theo chia sẻ của một thực khách sống tại Thượng Hải từng ghé quán, phở tại đây có nước dùng đậm đà, mang hương vị khá giống phở miền Bắc. Bát phở có khẩu phần lớn, nhiều thịt bò. Bánh mì cũng được phục vụ khá đầy đặn với thịt, trứng và rau, đặt trong một chiếc mẹt nhỏ lót lá chuối.

Cửa hàng nằm trên đường Nam Kinh Tây, một trong những khu vực thương mại sầm uất của Thượng Hải. Giá thuê một mặt bằng tầng 1 diện tích lớn ở khu vực này từng được ước tính khoảng 700-800 triệu đồng mỗi tháng. Đây là con số ước tính chung, không phải giá thuê do cửa hàng công bố.

Cửa hàng Trung Nguyên Legend tại Thượng Hải, Trung Quốc

Với thực đơn kết hợp nhiều món ăn Việt Nam cùng các dòng cà phê đặc trưng, Trung Nguyên Legend tại Thượng Hải mang đến một cách tiếp cận khá khác biệt khi đưa ẩm thực Việt vào không gian kinh doanh ở thị trường nước ngoài.

Nguồn tham khảo: Nhịp sống Thị trường, Trung Nguyên Legend, VietnamPlus