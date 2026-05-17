Thời tiết mùa hè nắng nóng, chỉ cần 10 phút là có món ăn với hương vị giòn mát cực ngon!

Salad bắp cải cá ngừ sốt mayonnaise là một món ăn chế biến nhanh gọn nhưng hương vị vô cùng độc đáo. Món ăn có cá ngừ mềm, thơm ngon và cá ngừ bào giúp tăng hương vị, kết hợp với bắp cải được nấu chín tiện lợi trong lò vi sóng. Vì chỉ mất 10 phút để chuẩn bị mà không cần nấu nướng, đây là món ăn hoàn hảo cho những ngày bận rộn hoặc bất cứ khi nào bạn cần một bữa ăn nhẹ. Bắp cải được làm nóng và vắt bớt nước thừa, giữ được độ ngọt và mềm, trong khi cá ngừ đã được loại bỏ dầu mang lại hương vị thơm ngon nhưng nhẹ nhàng. Nước sốt với mayonnaise và nước tương, được tăng cường thêm hạt mè xay để tạo vị béo ngậy, và cuối cùng là một ít cá ngừ bào để tăng thêm vị umami. Chúng tôi khuyên dùng món salad tiện lợi này như một món ăn kèm với cơm, một bữa ăn đơn giản, một món ăn nhẹ với đồ uống, hoặc đây cũng một lựa chọn nhẹ nhàng cho những người đang ăn kiêng!

Nguyên liệu để làm món salad bắp cải cá ngừ sốt mayonnaise

1 cây bắp cải nhỏ (2-3 người ăn), 400g cá ngừ đóng hộp, 1 nắm cá ngừ bào, 2 thìa canh sốt mayonnaise, 1/2 thìa canh nước tương, một chút muối, một chút bột tiêu, một ít mè rang.

Cách làm món salad bắp cải cá ngừ sốt mayonnaise

Bước 1: Hãy thái bắp cải thành những sợi hơi dày sau đó rửa sạch. Tiếp theo hãy cho rau bắp cải đã rửa sạch vào một chiếc bát tô hoặc hộp chịu nhiệt, đậy kín bằng màng bọc thực phẩm và hâm nóng trong lò vi sóng từ 3 đến 4 phút. Sau đó lấy bắp cải ra, để nguội bớt, rồi vắt hết nước thừa ra khỏi bắp cải.

Bước 2: Tiếp theo bạn cho bắp cải sang một thố trộn, thêm cá ngừ đóng hộp đã ráo nước, mayonnaise, nước tương. Cuối cùng, cho cá ngừ khô bào vụn vào, nêm thêm chút muối và bột tiêu, rồi trộn đều.

Bước 3: Sau khi trộn xong salad, bạn chuyển sang bát hoặc đĩa sâu lòng rồi rắc một chút mè rang lên là món ăn hoàn thành.

Thành phẩm món salad bắp cải cá ngừ sốt mayonnaise

Món salad bắp cải cá ngừ sốt mayonneise hoàn thành với hương vị thơm ngon và màu sắc bắt mắt. Vị giòn ngọt, thanh mát tự nhiên của rau bắp cải hòa quyện cùng thịt cá ngừ béo ngậy, mềm đẫm trong lớp sốt béo mịn. Món ăn thanh mát, không bị hăng và vô cùng kích thích vị giác nhất là vào những bữa cơm ngày nắng nóng. Bạn có thể dùng món ăn này trong bữa ăn gia đình hoặc rất thích hợp làm món chính cho những người đang theo đuổi chế độ giảm cân.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món salad bắp cải cá ngừ sốt mayonnaise!