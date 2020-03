Mới vượt qua bài kiểm tra lái xe được 10 phút, thanh niên cùng chiếc ô tô "mới cóng" lao xuống sông vì lý do vừa thương vừa buồn cười

Đoạn video, do camera an ninh bên đường ghi lại, đang lan truyền trên phương tiện truyền thông xã hội như Twitter, Facebook và cả Instagram vì tình huống oái oăm khiến dân mang phải bật cười nhưng cũng thương cho anh chàng đen đủi. Bởi lý do là vì... mải đọc tin nhắn chúc mừng vượt qua bài kiểm tra lái xe nên tông xe xuống sông.

Đoạn video cho thấy anh chàng đang lái xe rẽ xuống cây cầu nhỏ hẹp thì có 3 người đi bộ ngang qua, vì muốn tránh người đi bộ nên anh nhanh chóng bẻ lái sang bên trái, dù lúc đó có nhiều khoảng trống giữa xe và người đi bộ trên cây cầu không lan can. Hậu quả là, cả người và xe "bay" luôn xuống sông.

Anh Zhang đâm chiếc xe ô tô mới đăng ký của mình xuống sông chỉ 10 phút sau khi vượt qua bài kiểm tra lái xe.

Theo trang tin Ladbible, người lái xe được xác định là Zhang. Anh kịp thời thoát ra khỏi xe nhưng cú ngã đã làm anh bị trật khớp vai.

Kể lại với truyền thông địa phương, Zhang cho biết anh ta đang mải nhìn vào màn hình điện thoại để đọc tin nhắn chúc mừng vượt qua bài kiểm tra lái xe thì nhìn thấy 3 người trên cầu. Tại thời điểm đó, anh đã bị mất bình tĩnh và định đánh lái sang một bên để tránh tông vào người đi bộ.

Xe cần cẩu được điều động đến vớt xe của Zhang lên.

Zhang nói rằng anh không thể mở cửa ở bên ghế tài xế và phải mở cửa ở phía cửa phụ để thoát ra ngoài. May mắn là chiếc xe còn nổi trên mặt nước một lúc để anh thoát ra ngoài. Sau vụ việc, Zhang được người dân địa phương mang cho bộ quần áo khô và gọi một cần cẩu để kéo chiếc xe của anh ra khỏi sông.

Tại Trung Quốc, các tài xế có thể bị giảm 2 điểm so trong giấy phép và nộp phạt tối đa 200 NDT (khoảng 666 nghìn đồng) khi sử dụng điện thoại trong lúc lái xe. Tuy nhiên, không rõ liệu Zhang có phải đối mặt với mức xử phạt này sau vụ tai nạn hay không.

(Nguồn: Ladbible)