Mới tung trích đoạn, phim thế sóng "Cô gái nhà người ta" đã được dự báo còn hay hơn bản gốc Hàn Quốc

Mới đây, thành viên ê kíp làm phim Nhà trọ Balanha bất ngờ đăng tải một trích đoạn phim thu hút nhiều sự chú ý của dân mạng. Trích đoạn dài hơn 16 phút này tập hợp một số phân đoạn ngắn trong phim, xoay quanh các thành viên trong căn nhà trọ có phần khá kỳ quái, đồng thời bước đầu giới thiệu được các nhân vật thú vị của bộ phim như 3 chàng trai Lâm, Bách, Nhân, bà mẹ đơn thân Hân, Nhi và Nhiên - người yêu cũ và em gái ruột của Lâm...

Trích đoạn phim cực hài hước của "Nhà trọ Balanha"

Viết về bộ phim mới của đạo diễn Khải Anh, thành viên ê kíp làm phim dí dỏm giới thiệu:

Năm 2018, JTBC (đang nổi với Itaewon Class) bất ngờ đưa ra một tác phẩm mà chính bản thân họ nhận định rằng 'chẳng giống ai' - Welcome to Waikiki. Không ngôi sao này nọ, không fantasy xuyên không giả tưởng, không drama lắt léo... Welcome to Waikiki 'lao vào' khán giả một cách tự nhiên như con điên với thông điệp đơn giản 'sống lạc quan, sống vui vẻ'. Phát sóng 1 tuần 2 tập, Welcome to Waikiki 'chẳng giống ai' là 1 làn gió mới và nhanh chóng nhận được sự yêu thích của công chúng (bao gồm cả công chúng xem lậu). Biên kịch dưới sức ép của khán giả, yêu cầu được 'cười nữa, vui nữa' bèn viết thêm 4 tập, để rồi 1 năm sau đó, đành viết thêm phần 2.

JTBC mừng rỡ với thành công của Welcome to Waikiki, tuy nhiên hơi lo khi nhận ra rằng, format đặc biệt này sẽ rất khó để bán cho ai đó. Phải là 1 nhà sản xuất tinh quái, 1 đạo diễn lầy lội, 1 nhóm biên kịch dị hợm, 1 dàn diễn viên bất thường mới có thể chấp nhận remake format này, bởi lẽ họ hiểu rằng, với thể loại này, phải là renew chứ không chỉ là remake. May là, cuối cùng họ gặp được VFC. Giờ thì họ đang hơi lo rằng bản Việt hay hơn bản Hàn!

Lời giới thiệu có phần không nói ngoa bởi xem qua trích đoạn, khán giả đã được dịp cười ngất bởi độ "bá đạo", kỳ quặc của các nhân vật, bên cạnh các tình tiết hài hước khá độc đáo. Hy vọng sau khi lên sóng, Nhà trọ Balanha sẽ thổi một luồng gió tươi mới vào thị trường phim truyền hình hiện tại.

Phim chính thức lên sóng VTV3 từ ngày 19/3 tới, thay thế khung giờ phát sóng của bộ phim Cô gái nhà người ta.