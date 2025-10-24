Mỗi tháng chồng gửi hàng chục triệu đồng cho bố mẹ, khi biết việc ông bà đã làm, tôi uất ức tận xương tủy

Tôi lấy Tuấn được 6 năm. Chúng tôi sống ở thành phố, thuê một căn chung cư nhỏ, cả hai cùng đi làm, thu nhập tạm ổn. Tôi vẫn nghĩ cứ từ từ tích góp vài năm nữa rồi mua căn nhà riêng, cuộc sống cũng sẽ dần ổn định. Nhưng mọi kế hoạch của tôi đổ vỡ trong một buổi tối bình thường, khi tôi vô tình nhìn thấy sao kê ngân hàng của chồng.

Trong tài khoản, những khoản chuyển tiền định kỳ đều đặn xuất hiện — mỗi lần 30 triệu, có khi tới 50 triệu, đều chuyển cho mẹ anh. Tôi hỏi thì Tuấn nói qua loa, bảo “mẹ giữ hộ, sợ anh tiêu linh tinh”. Lời giải thích nghe gượng gạo đến nực cười. Từ trước đến nay, mẹ chồng tôi vốn không thân thiện. Bà coi tôi như người ngoài, gặp tôi thì nói vài câu nhạt nhẽo, còn chuyện trong nhà, bà chỉ bàn với Tuấn.

Vài tuần sau, tôi nghe tin qua họ hàng dưới quê rằng bố mẹ chồng tôi vừa mua mảnh đất gần chợ, giá hơn 600 triệu, sắp xây nhà mới. Người họ hàng buột miệng nói: “Đất này là do thằng Tuấn nó gửi tiền về đấy”. Tôi sững người, ngực như nghẹn lại. Đêm ấy, tôi mở lại sao kê, cộng tất cả các khoản tiền mà Tuấn gửi trong 2 năm qua — gần 700 triệu.

Ảnh minh họa

Tôi đợi anh về, hỏi thẳng. Tuấn thở dài bảo rằng đúng là anh có gửi tiền mua đất cho bố mẹ, nhưng đứng tên ông bà chỉ là “tạm thời”, sau này rồi cũng là của vợ chồng tôi. Anh còn nói tôi nhỏ nhen, không biết nghĩ xa, rằng “con cái làm được thì phải lo cho bố mẹ chứ”. Tôi nghe mà không biết tức giận hay thất vọng hơn vì tôi chưa từng phản đối việc giúp đỡ bố mẹ, nhưng mọi thứ ít nhất phải có sự bàn bạc và trong giới hạn nhất định.

Vài ngày sau, tôi gọi điện cho mẹ chồng, giả vờ hỏi chuyện mảnh đất. Bà nói thản nhiên rằng: “Đất này là bố mẹ tự mua, không dính dáng gì đến con, đừng nhắc tới nữa”. Tôi nghe xong, tay run đến mức suýt đánh rơi điện thoại.

Tối hôm đó, tôi dọn đồ sang phòng con ngủ, nói rằng tôi cần thời gian suy nghĩ. Bao năm sống chung, tôi cứ nghĩ chỉ cần yêu thương và cùng nhau cố gắng là đủ. Nhưng hóa ra, trong những việc lớn nhất của đời người — như tiền bạc và niềm tin — anh lại giấu tôi. Liệu tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân mà mọi thứ đều có thể bị giấu đi như thế không?