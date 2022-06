Mỗi sáng ăn 1 quả cà chua sẽ nhận 3 lợi ích, nhưng cũng có 2 điều cấm kị nhất định phải nhớ

Cà chua luôn được ưa chuộng vì vị chua ngọt ngọt của nó. Được coi là "vua của trái cây", cà chua là một trong những loại rau có thể ăn sống, trộn salad, nấu ăn cùng các món khác... Chúng ta có thể ăn cà chua mỗi ngày, nhưng liệu bạn có biết, mỗi sáng ăn một quả cà chua sẽ nhận lại được 3 lợi ích này không?

1. Làn da trắng hơn

Cà chua chứa một lượng lớn vitamin C. Vitamin C là một chất chống oxy hóa, có thể làm chậm quá trình lão hóa làn da một cách hiệu quả. Ngoài ra, vitamin C như một chất khử có thể phá vỡ hiệu quả melanin tích tụ trong da, do đó có tác dụng làm trắng da.

Mặt khác, ăn cà chua còn bổ sung các vitamin cần thiết cho các tế bào da, tăng cường hoạt động của các tế bào, thúc đẩy quả trình sửa chữa các tế bào bị hư hỏng, làm cho làn da mịn màng hơn.

Vì vậy, mỗi buổi sáng bạn có thể ăn một quả cà chua hoặc uống một ly nước ép cà chua tươi để bổ sung chất dinh dưỡng và làm trắng da nhé.

2. Nhuận tràng thông tiện

Bữa sáng trong ngày là rất quan trọng, có thể ảnh hưởng đến chuyện tiêu hóa, đại tiện của mỗi người. Vì vậy ăn gì cho bữa sáng là ưu tiên hàng đầu. Cà chua rất giàu chất axit hữu cơ, khi ăn cà chua vào buổi sáng sẽ kích thích dạ dày tiết ra nhiều axit dạ dày hơn, tăng cường khả năng tiêu hóa của dạ dày và ruột. Nhờ đó có tác dụng phụ trợ trong việc bài tiết phân.

Mặt khác, cà chua rất giàu chất lỏng và những chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người, có thể giữ ẩm cho ruột, cũng như có tác dụng bảo vệ và "sửa chữa" đối với đường tiêu hóa.

3. Ngăn ngừa ung thư

Mọi người luôn luôn sợ ung thư, nhưng trên thực tế, trong cuộc sống hàng ngày, nếu chú ý một chút, chọn đúng thực phẩm là chúng ta có thể ngăn ngừa ung thư. Cà chua có chức năng ngăn ngừa ung thư rất tốt. Đó là bởi vì cà chua có chứa một chất chống oxy hóa, lycopene. Theo các nghiên cứu khoa học, chất chống oxy hóa này có hiệu quả trong việc ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt. Các dữ liệu nghiên cứu cũng cho thấy cà chua cũng có tác dụng rõ ràng trong việc ngăn ngừa ung thư dạ dày, miệng, thực quản và buồng trứng.

Ngoài ra, nấu ăn với dầu ô liu cũng có thể làm tăng tác dụng chống ung thư của cà chua. Mỗi buổi sáng, hãy ăn một quả cà chua để ung thư tránh xa bạn và tôi.

2 điều cấm kị khi ăn cà chua, biết rồi sẽ tránh được nguy hại sức khỏe

Mặc dù cà chua đem lại rất nhiều lợi ích sức khỏe nhưng không có nghĩa là ăn bao nhiêu, ăn lúc nào cũng tốt. Có 2 điều cấm kị khi ăn cà chua như sau mà bất kì ai cũng cần nhớ:

1. Không ăn cà chua khi đói bụng

Khi bụng đói, axit dạ dày tăng lên. Bởi vì cà chua có chứa một số hóa chất nên nếu ăn lúc đói thì axit dạ dày kết hợp dễ dàng để tạo thành khối không hòa tan trong nước, có thể gây đau bụng, khó chịu ở dạ dày.

2. Không ăn cà chua xanh chưa chín

Cà chua xanh chưa chín có chứa một lượng lớn chất kiềm. Ăn cà chua xanh chưa chín sẽ cảm thấy đắng, ăn nhiều có thể dẫn đến ngộ độc, chóng mặt, buồn nôn, khó chịu, nôn mửa và mệt mỏi toàn thân và các triệu chứng khác. Nếu tiêu thụ lâu dài có thể gây ngộ độc cơ thể, nghiêm trọng cũng có thể đe dọa tính mạng. Vì vậy, tốt nhất chỉ nên ăn cà chua đã chín đỏ.

Ngoài ra, phụ nữ trong thời kì có kinh nguyệt cũng không nên ăn nhiều cà chua vì trong thời kỳ kinh nguyệt, cơ thể người phụ nữ thường có sức đề kháng rất kém, nên chú ý đến việc giữ ấm không thể bị lạnh. Cà chua thuộc loại rau tính hàn tính lạnh, nếu tiêu thụ trong thời kỳ kinh nguyệt có thể gây khí huyết hoạt động không thông suốt, dẫn đến rối loạn kinh nguyệt. Không những thế, ăn nhiều cà chua trong những ngày này còn có thể gây đau bụng kinh.

https://afamily.vn/moi-sang-an-1-qua-ca-chua-se-nhan-3-loi-ich-nhung-cung-co-2-dieu-cam-ki-nhat-dinh-phai-nho-20220531212243485.chn