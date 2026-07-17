Một nguồn tin tiết lộ với People rằng rạn nứt giữa hai anh em vẫn gần như không có bất kỳ chuyển biến nào.

"Tôi từng nghĩ đến lúc này mọi chuyện có lẽ đã dịu đi phần nào. Nhưng thực tế thì không có bất kỳ tiến triển nào, đặc biệt là từ phía William. Hai người không hề liên lạc", nguồn tin chia sẻ.

Một người am hiểu tình hình Hoàng gia khác thậm chí nhận định ngắn gọn nhưng đầy tiếc nuối: "Mối quan hệ giữa Harry và William hiện vẫn tan vỡ nghiêm trọng".

Cuộc đoàn tụ được chờ đợi giữa Vua Charles và hai cháu nội

Đầu tháng này, Vương tử Harry trở về Anh để tham gia các hoạt động cùng những tổ chức từ thiện mà anh bảo trợ, đồng thời chuẩn bị cho chuỗi sự kiện liên quan đến Invictus Games, dự kiến diễn ra tại Birmingham vào tháng 7 năm sau.

Trong suốt chuyến đi, truyền thông Anh liên tục bàn tán về việc liệu Meghan Markle cùng hai con có sang Anh hay không, đặc biệt là khả năng các con của Harry sẽ gặp ông nội sau nhiều năm xa cách.

Cuối cùng, Meghan, Archie và Lilibet đã có mặt ở chặng cuối của chuyến đi. Gia đình nhỏ dành thời gian đến thăm Vua Charles và Vương hậu Camilla tại Highgrove House, dinh thự ở vùng quê yêu thích của nhà vua. Đây được cho là lần đầu tiên Archie và Lilibet gặp ông nội sau khoảng bốn năm.

Cuộc gặp diễn ra vào ngày 10/7 nhưng được giữ kín. Hoàng gia Anh không công bố bất kỳ hình ảnh hay chi tiết nào về buổi đoàn tụ này. Trong khi đó, cùng ngày, Thân vương William và Vương phi Kate lại xuất hiện tại sự kiện Royal Charity Polo Cup, khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu William có tham gia cuộc gặp mặt gia đình hay không.

William không xuất hiện và cũng không có kế hoạch gặp em trai

Theo các nguồn tin thân cận với Hoàng gia, việc William vắng mặt hoàn toàn không phải sự trùng hợp. Nguồn tin cho biết chưa từng có kế hoạch để Thân vương xứ Wales góp mặt trong buổi gặp giữa Harry với Vua Charles.

Điều đó tiếp tục cho thấy khoảng cách giữa hai anh em vẫn chưa thể thu hẹp, dù đã gần ba năm trôi qua kể từ lần cuối họ xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Lần gần nhất William và Harry đứng cạnh nhau là vào tháng 9/2022, sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời.

Khi đó, William, Harry cùng hai người vợ là Kate và Meghan đã thực hiện buổi đi bộ bên ngoài Lâu đài Windsor để gặp những người dân đến tưởng niệm Nữ hoàng. Hình ảnh bốn thành viên Hoàng gia xuất hiện cùng nhau từng làm dấy lên hy vọng về một sự hàn gắn, nhưng mọi thứ sau đó nhanh chóng trở lại trạng thái im lặng.

Dù mối quan hệ giữa hai anh em vẫn bế tắc, nhiều người cho rằng việc Harry đưa Archie và Lilibet đến gặp ông nội là bước tiến đáng chú ý. Kể từ khi rời khỏi vai trò thành viên Hoàng gia vào năm 2020 và chuyển sang sinh sống tại Mỹ, Harry hiếm khi đưa các con trở lại Anh. Vì thế, cuộc gặp lần này được xem là cơ hội quý giá để Vua Charles có thêm thời gian bên các cháu.

Tuy nhiên, việc cuộc đoàn tụ chỉ giới hạn giữa Harry với cha mình cũng cho thấy những mâu thuẫn trong Hoàng gia vẫn chưa thể giải quyết trong "một sớm một chiều".

Trong nhiều năm qua, mối quan hệ giữa William và Harry liên tục trở thành chủ đề được công chúng quan tâm, đặc biệt sau khi Harry và Meghan thực hiện các cuộc phỏng vấn gây chấn động cũng như phát hành hồi ký Spare. Dù cả hai vẫn có chung mong muốn gìn giữ di sản của mẹ là Công nương Diana, khoảng cách giữa hai anh em dường như vẫn rất lớn.

Việc Archie và Lilibet có dịp gặp Vua Charles mang đến một tia hy vọng rằng các mối quan hệ trong gia đình Hoàng gia có thể dần được cải thiện theo thời gian. Tuy nhiên, theo những người thân cận, ở thời điểm hiện tại, cánh cửa hòa giải giữa Vương tử Harry và Thân vương William vẫn chưa thực sự mở ra.

*Theo marieclaire