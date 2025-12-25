Mời người lạ đến ăn cưới, nhóm bạn online đi 30km và được trải nghiệm độc - lạ, bảo sao cô dâu ít bạn!

Mạng xã hội vài năm trở lại đây chứng kiến không ít câu chuyện cưới xin "lạ đời". Cách đây không lâu, từng có một cô dâu đăng video mời người lạ đến dự đám cưới vì "ít bạn", và kết quả là 10 mâm tiệc đầy ắp tiếng cười, ai đến cũng vui, ai về cũng nhớ. Câu chuyện ấy từng được khen là nhân văn, ấm áp, khiến nhiều người tin rằng giữa đời sống số đầy lạnh lùng, vẫn còn những cuộc gặp gỡ tử tế.

Nhưng mới đây, một tài khoản TikTok lại kể một câu chuyện hoàn toàn trái ngược. Đi ăn cưới "online" về, và quyết định… cạch đến già.

Theo chia sẻ, cô dâu đăng video mời mọi người trên mạng xã hội tới chung vui cho đỡ trống trải. Tin vào lời mời ấy, một nhóm bạn đã đi gần 30km để đến dự. Nhưng thay vì mang về kỷ niệm đẹp, họ mang về cảm giác hụt hẫng: không được tiếp đón, không thấy cô dâu xuất hiện, chờ mãi cỗ mới lên và khi tiệc gần tàn, cũng không có lấy một lời chúc rượu hay cảm ơn. Đỉnh điểm là khi bày tỏ cảm nhận, họ nhận được câu trả lời lạnh tanh: "Mời chơi ai ngờ đến thật".

Nếu câu chuyện này là sự thật, thì có lẽ không cần phải thắc mắc thêm vì sao cô dâu "ít bạn".

Từ đây, tranh luận bắt đầu nổ ra, và như thường lệ, dư luận chia thành hai luồng rõ rệt.

Một luồng cho rằng, đã là mời thì phải xác định trách nhiệm. Đám cưới không phải là sân khấu thử nghiệm nội dung, càng không phải trò đùa để câu tương tác. Dù là người thân, bạn bè hay người lạ, đã bước vào một bữa tiệc cưới thì tối thiểu cũng xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Không ai đòi hỏi phải tiếp đãi long trọng, nhưng một nụ cười, một lời chào, một câu cảm ơn đó là phép lịch sự cơ bản, không phải ân huệ.

Luồng còn lại thì cho rằng, người đi dự cũng nên hiểu hoàn cảnh. Có thể cô dâu bận, có thể áp lực, có thể không quen giao tiếp với người lạ. Đám cưới là ngày của cô dâu chú rể, không nên đặt quá nhiều kỳ vọng, đi vì vui thì ở được thì ở, không vui thì về, không cần nặng nề hóa vấn đề.

Hai luồng quan điểm đều có lý. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: Cái sai không đến từ việc mời người lạ, mà đến từ thái độ sau lời mời ấy.

Mời người lạ ăn cưới, nếu xuất phát từ sự chân thành, sẽ tạo nên những cuộc gặp gỡ đẹp. Nhưng nếu chỉ là một câu nói cho có, một lời mời "cho vui miệng", thì nó biến sự tử tế của người khác thành trò cười. Câu nói "mời chơi ai ngờ đến thật" không chỉ là thiếu tinh tế, mà còn là sự phủi bỏ trách nhiệm với chính lời nói của mình.

Trong đời sống xã hội, có những thứ không thể lấy lý do "tôi không nghĩ người ta sẽ làm thật" để biện minh. Lời mời, dù là trên mạng hay ngoài đời, khi đã nói ra thì nên được đối xử nghiêm túc. Không ai thích trở thành người "đến nhầm chỗ", nhất là trong một ngày vốn dĩ được gọi là ngày vui.

Sau cùng, trend mời người lạ ăn cưới không xấu. Nhưng nó chỉ đẹp khi người mời hiểu rằng, thứ họ cần chuẩn bị không chỉ là mâm cỗ, mà là thái độ. Đám cưới đông hay vắng không quyết định sự ấm áp. Cách đối xử với người đến chung vui mới là thứ khiến người ta nhớ mãi, hoặc… tránh xa mãi mãi.