Về quê mời cưới bị họ hàng nói "con gái mất giá", cô gái ngơ ngác rồi sốc nặng với tục lệ khó hiểu

Có những chuyện tưởng như nhỏ trong đám cưới, nhưng chỉ một chi tiết sai khác giữa vùng miền cũng đủ khiến cô dâu – chú rể rơi vào cảnh khó xử. Câu chuyện dưới đây được một cô gái sống ở Hà Nội chia sẻ trên mạng xã hội, lập tức gây tranh cãi vì chạm đúng vấn đề mà rất nhiều cặp đôi trẻ đang gặp phải: tục lệ phát thiệp kèm quà khi mời cưới.

Về quê mời cưới mà như đi xin lỗi cả làng

Ảnh minh họa

Cô gái tên T. kể trên 1 group: Cô sinh ra ở một tỉnh miền Bắc nhưng vào miền Nam học và làm việc từ lâu. Chuẩn bị cưới, hai vợ chồng quyết định dành một cuối tuần về quê để phát thiệp mời họ hàng, làng xóm.

Thế nhưng chưa phát được bao nhiêu, cô bất ngờ bị vài người lớn trong họ trách thẳng: "Con gái giờ mất giá thật, mời cưới mà đưa đúng nhõn cái thiệp, chả có bánh nướng, trà, sen, cau trầu gì".

Thậm chí có người còn tỏ ý trách bố mẹ cô: "Nhà nuôi con gái mà không dạy lễ, mời cưới phải có quà kèm, hay mời cho có".

Cô gái bức xúc kể: "Em mời cưới chứ có phải đi biếu xén đâu? Ở chỗ em mọi người nhận thiệp là xong, chẳng ai đòi kèm bánh nướng với quà. Em không hiểu mình sai ở đâu nên lên mạng hỏi xem tục này có phải bắt buộc không?".

Câu chuyện ngay lập tức thu hút hàng nghìn bình luận. Đa số dân mạng chia sẻ cảm giác… quen quen, chỉ một nghi thức nhỏ cũng có thể tạo ra áp lực nặng nề, nhất là với các cặp đôi trẻ đang phải xoay xở rất nhiều khoản khi cưới xin.

Thực hư tục lệ mời cười của cô dâu

Việc phát thiệp cưới kèm quà không phải bịa nhưng cũng không phải quy định bắt buộc trên phạm vi rộng.

Theo tìm hiểu từ các nguồn ghi chép văn hóa – phong tục và ý kiến của nhiều cặp đôi từng cưới hỏi gần đây, tục này xuất hiện rải rác ở một số tỉnh phía Bắc. Tuy nhiên, điều quan trọng là tập tục mỗi làng một khác, không phải toàn tỉnh đều áp dụng. Có làng coi việc đưa thiệp kèm bánh nướng – chè – hạt sen là bắt buộc để "giữ thể diện", có làng chỉ coi đó là phép lịch sự tùy chọn.

Ảnh minh họa

Xưa kia, khi đi ăn hỏi, nhà trai mang lễ gồm bánh phu thê, chè, sen, cau trầu… Sau buổi ăn hỏi, một phần lễ được trả lại cho nhà gái, gọi là lại quả.

Khi nhà gái mời cưới, họ dùng chính phần lại quả đó để mang đi biếu lại họ hàng, họ coi đó như lời báo hỷ trước khi tổ chức lễ cưới.

Dần dần, nhiều nơi biến tấu thành thói quen: phát thiệp mời và quà kèm.

Tuy nhiên, xã hội hiện đại đã thay đổi, đa số gia đình ở thành phố chỉ dùng thiệp mời, gọn nhẹ, đơn giản, không kèm bất cứ quà tặng truyền thống nào.

Vậy chuyện cô gái bị chê là đúng hay sai?

Sai ở đâu? - Cô gái sống theo môi trường cô đã quen, hoàn toàn không sai.

Đúng ở đâu? - Nếu cô gái mời cưới ở đúng làng vẫn duy trì tục lệ thì việc người lớn trong họ "nhắc" không phải là vô lý. Tập tục địa phương vẫn còn, họ mong cô tuân theo là điều dễ hiểu.

Nhưng trách móc nặng lời thì không nên. Phong tục là để giữ nét đẹp, chứ không phải tạo áp lực hay sự bực bội cho người trẻ.

Mỗi vùng miền đều có những phép tắc riêng trong cưới hỏi. Người trẻ đôi khi không biết hết, nhất là khi đã sống xa quê. Những lời nhắc nhẹ nhàng, hướng dẫn cụ thể sẽ khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn.

Câu chuyện của cô gái Hà Nội chỉ ra một thực tế: Đám cưới hiện đại cần sự linh hoạt, tôn trọng lẫn nhau giữa truyền thống và thực tế.

Tục lệ đi kèm thiệp mời không sai, nhưng cũng không thể trở thành "thước đo giá trị" của một người con gái.

Và điều quan trọng nhất: Đám cưới là ngày vui, đừng để thủ tục biến thành nỗi áp lực.