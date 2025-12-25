"Chồng mỗi tháng đưa 50 triệu nhưng coi tôi vô hình: Cách 1 người vợ "đòi hỏi" thứ TIỀN KHÔNG MUA ĐƯỢC

HỎI: (Tâm sự của chị N.V.T, 35 tuổi ở Hà Nội) - Chồng mỗi tháng đưa về 35 triệu nhưng vô tâm, tôi có đang đòi hỏi quá nhiều không?

Tôi lấy chồng được gần 5 năm, có một con nhỏ. Về kinh tế, nói thật là chồng tôi không phải dạng đàn ông tệ. Mỗi tháng anh đều đưa về nhà khoảng 50 triệu, đều đặn, không thiếu, không cần tôi phải nhắc. Tiền sinh hoạt, tiền con, tiền biếu bố mẹ hai bên… anh không keo kiệt.

Nhưng đổi lại, chồng tôi cực kỳ vô tâm.

Anh không hỏi han cảm xúc của tôi, cũng không để ý tôi mệt hay vui. Tôi ốm, anh vẫn nghĩ "uống thuốc là khỏi". Tôi stress vì con, vì công việc, anh bảo "ở nhà có mỗi việc chăm con mà cũng than". Những dịp quan trọng như sinh nhật tôi, ngày kỷ niệm, anh thường quên hoặc nhớ rất qua loa. Tôi có nói thì anh đáp: "Anh lo làm kiếm tiền cho gia đình rồi, còn muốn gì nữa?".

Nhiều lúc tôi tự hỏi, có phải mình tham không? Người ta ngoài kia còn thiếu tiền, thiếu ăn, còn tôi có chồng đưa tiền đầy đủ mà vẫn thấy trống rỗng. Nhưng thực sự, cảm giác sống chung với một người chỉ làm tròn nghĩa vụ tài chính mà không có sự quan tâm khiến tôi rất cô đơn.

Tôi không cần quà cáp đắt tiền, chỉ cần một câu hỏi han đúng lúc, một cái ôm khi mệt. Nhưng càng nói, tôi càng thấy mình giống người đòi hỏi. Tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình: Liệu có phải tôi đang yêu cầu quá nhiều ở một người đàn ông vốn thực tế và ít nói?

Ảnh minh họa

CHỊ H HIỂU CHUYỆN TRẢ LỜI:

Chào bạn, tôi thấy bạn không đòi hỏi quá nhiều đâu, bạn chỉ đang đòi hỏi đúng thứ TIỀN KHÔNG MUA ĐƯỢC.

Rất nhiều người đàn ông tin rằng hoàn thành trách nhiệm tài chính là đã hoàn thành vai trò người chồng. Họ không sai, nhưng họ chưa đủ. Tiền giúp gia đình sống ổn nhưng sự quan tâm mới giúp hôn nhân sống lâu.

Tuy nhiên, bạn cũng cần nhìn rõ một điều. Chồng bạn không vô tâm theo kiểu bỏ mặc hay ác ý, mà là thiếu kỹ năng yêu thương. Những người như vậy thường không tự nhận ra vấn đề nếu chỉ bị trách móc.

Giải pháp không phải là so sánh, than thở hay tích tụ ấm ức. Bạn cần nói rõ, cụ thể, bằng nhu cầu của mình, không phải bằng sự oán trách. Ví dụ không phải "Anh vô tâm", mà là "Em cần mỗi ngày anh hỏi em một câu, với em vậy là đủ".

Nếu sau khi bạn nói rõ, nhẹ nhàng, lặp lại nhiều lần mà anh ấy vẫn phớt lờ, lúc đó hãy tự hỏi: Mình có chấp nhận một cuộc hôn nhân đủ tiền nhưng thiếu ấm áp không? Câu trả lời đó chỉ bạn mới có.

Hôn nhân không phải là ai cho nhiều tiền hơn thì thắng, mà là ai khiến người kia đỡ cô đơn hơn. Bạn không sai khi mong điều đó. Chúc bạn có tâm lý vững vàng để trải lòng hết với chồng nhé!