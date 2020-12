Mỗi ngày bỏ ra 10 phút day bấm điểm vàng này, chị em không chỉ sống thọ mà còn ngày càng trẻ ra

Huyệt tam âm giao được ví như "huyệt bất lão", chị em day bấm đều đặn hàng ngày sẽ luôn trẻ trung, khỏe mạnh

Từ trước đến nay, mỗi khi nói đến sống trường thọ và trẻ lâu là con người lại luôn khao khát và tìm mọi cách để có thể làm được những điều đó. Đặc biệt là phụ nữ. Sống khỏe, sống lâu, lại có thể gìn giữ mãi những nét đẹp tuổi thanh xuân dường như là khát khao của tất cả phụ nữ trên thế giới này. Nhưng làm thế nào để sống thọ, để trẻ lâu thật lâu? Không phải đắp mỹ phẩm, phấn son, không phải can thiệp thẩm mỹ, thật bất ngờ, khi giờ đây, bạn chỉ cần bỏ ra vài phút mỗi ngày day bấm điểm vàng có tên huyệt tam âm giao làm bí quyết sống thọ, trẻ lâu cho mình.

Huyệt tam âm giao được ví như "huyệt bất lão" của chị em, đồng thời là liều thuốc thần kỳ đẩy lùi các bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Được biết, chỉ cần day bấm vào huyệt vị này thường xuyên sẽ giúp người phụ nữ đẩy lùi lão hóa, duy trì nét đẹp thanh xuân, làm chậm quá trình mãn kinh, giúp chị em luôn trẻ trung phơi phởi, cải thiện sức khỏe về lâu dài, từ đó giúp kéo dài tuổi thọ.

Cách xác định vị trí của huyệt tam âm giao: Ở sát bờ sau, phía trong xương chày, bờ trước cơ gấp dài các ngón chân và cơ cẳng chân sau, từ đỉnh cao của mắt cá chân trong, chị em đo lên 3 đốt ngón tay.

Cách làm:

- Tìm một nơi bằng phẳng, thoáng đãng để ngồi, có thể ngồi dưới đất, trên nệm hoặc thảm...

- Hai tay gấp lại vừa tầm sao cho 2 bàn tay có thể nắm lấy cổ chân một cách thoải mái.

- Mỗi bàn tay tác động vào huyệt tam âm giao cùng bên với lực vừa phải, day thành vòng tròn trên huyệt từ 7-10 phút.

Lưu ý: Khi đang thực hiện day bấm, nếu cảm thấy mỏi tay có thể ngừng day nhưng tay vẫn đặt trên huyệt, sau đó day tiếp đến khi đủ thời gian quy định. Thực hiện đều đặn mỗi ngày 1 lần để cơ thể luôn khỏe mạnh, dẻo dai, làm liệu pháp kéo dài tuổi thọ và trẻ lâu hơn.

Huyệt tam âm giao được ví là của hồi môn cha mẹ dành cho con gái giúp trẻ lâu, sống thọ, trị bệnh phụ khoa hiệu quả

Theo lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Phó Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), trong Đông y, huyệt tam âm giao là huyệt thứ 6 của kinh Tỳ, có vị trí ở điểm giao hội kết nối của 3 kinh chính Can – Thận – Tỳ là Thái âm Tỳ, Thiếu âm Thận và Quyết âm Can, là một trong những huyệt chủ trị vùng bụng dưới. Huyệt tam âm giao có công năng bổ Tỳ thổ, thông khí trệ, sơ tiết vùng hạ tiêu, điều khí nghịch, khử phong thấp ở kinh lạc, kiện tỳ, hóa thấp, sơ can ích thận.

"Thường xuyên ấn vào huyệt vị này sẽ làm cho cơ mặt, cơ ngực luôn dẻo dai, săn chắc, giảm nguy cơ chảy xệ. Day bấm huyệt tam âm giao đúng cách cũng giúp điều hòa kinh nguyệt, loại bỏ tàn nhang, rất tốt cho tử cung và buồng trứng, từ đó giúp chị em luôn được nhuận sắc, da mặt hồng hào, căng mịn, trẻ trung", lương y Bùi Hồng Minh nhận định.

Vì huyệt tam âm giao là điểm kết nối giữa 3 kinh mạch và phụ trách chức năng khí huyết nên khi day bấm đúng cách đều đặn hàng ngày, kết hợp với chế độ chăm sóc cơ thể điều độ sẽ giúp loại bỏ các vấn đề chậm kinh, tắc kinh, rối loạn kinh nguyệt, đau bụng kinh. Việc bấm huyệt tam âm giao cũng thúc đẩy cả 3 dòng kinh mạch của cơ thể gồm Nhâm mạch, Đốc mạch và Xung mạch lưu thông. Từ đó giúp huyết quản hoạt động thông suốt, da dẻ sẽ hồng hào, săn chắc, chậm lão hóa và ngủ sâu giấc.

Ngoài ra, day bấm huyệt vị này còn giúp thải độc cơ thể, từ đó giúp làn da cải thiện, trở nên sáng mịn, hồng hào, ngăn chặn các bệnh về da như dị ứng, chàm, mề đay, viêm da...

Mặc dù công dụng day bấm huyệt tam âm giao đem lại rất thu hút chị em nhưng chuyên gia khuyến cáo, huyệt tam âm giao là nơi âm khí hội tụ, kiêng kỵ tuyệt đối khi đang mang thai. Chị em đang có thai mà bấm huyệt này sẽ rất nguy hiểm, tốt nhất nên tránh.