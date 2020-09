Trời sang thu, bạn cần tuân thủ nguyên tắc "3-3-3" này để phòng ngừa nhồi máu cơ tim, duy trì tâm trạng tốt và sống trường thọ

Nhồi máu cơ tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Hoa Kỳ. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), cứ 4 ca tử vong tại nước này thì có 1 ca tử vong do nhồi máu cơ tim.

Nhồi máu cơ tim là hiện tượng một cục huyết khối đột ngột làm tắc động mạch vành làm cho máu không đến được cơ tim và làm một phần cơ tim bị chết đi. Một khi xuất hiện 3 điều bất thường dưới đây, bạn cần phải kiểm tra kịp thời đề phòng nhồi máu cơ tim.

- Đột nhiên đổ mồ hôi, mặt tái mét

Khi bạn cảm thấy khó chịu kèm theo đổ mồ hôi đột ngột thì rất có thể bạn đang bị nhồi máu cơ tim. Khi mạch máu bị tắc nghẽn thì người sẽ đổ mồ hôi và có thể ngất đột ngột. Nếu thấy xuất hiện tình trạng này, bạn cần nhanh chóng gọi cấp cứu ngay lập tức.

- Thức giấc vào nửa đêm

Mặc dù đã ngủ nhưng đột nhiên bạn cảm thấy vô cùng tức ngực dẫn đến tỉnh giấc, đây là tín hiệu nguy hiểm nhất. Nếu xuất hiện tình huống này thì bạn cần đến cơ sở y tế ngay vào ngày hôm sau. Vì có rất nhiều bệnh nhân nhồi máu cơ tim thường phát bệnh vào một hai giờ đêm hoặc lúc sáng sớm.

- Những cơn đau thoáng qua

Đau nhiều bộ phận trên cơ thể cũng là biểu hiện của bệnh nhồi máu cơ tim. Ngoài các cơn đau ở ngực và tim, đau dạ dày, đau do vận động, đau hàm dưới, đau vai trái và lưng, đau đùi trái, đau răng... những bộ phận này thường đau thoáng qua và hết đau sau khi nghỉ ngơi một lúc. Nhiều người cho rằng điều này là bình thường, nhưng thực tế đây lại là những dấu hiệu báo trước của bệnh nhồi máu cơ tim. Do đó chúng ta không nên bỏ qua đề phòng những hậu quả đáng tiếc.

Dù nhồi máu cơ tim là căn bệnh nguy hiểm, nhưng nếu chúng ta biết được các dấu hiệu cảnh báo và đến bệnh viện sớm, chúng ta hoàn toàn có thể tự cứu mình. Khi thời tiết chuyển sang thu, ban ngày nhiệt độ vẫn khá cao nhưng ban đêm nhiệt độ giảm đột ngột, sự chênh lệch nhiệt độ đan xen này là một trong những nguy cơ gây bệnh nhồi máu cơ tim.

Để ngừa nhồi máu cơ tim, chúng ta nên thực hiện nguyên tắc 3-3-3

* Hạn chế dùng 3 thứ:

1. Nước dùng trắng đặc nấu từ thịt

Vào mùa thu có rất nhiều người có thói quen hầm các loại canh thịt để bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên chúng ta nên hạn chế sử dụng các loại nước dùng đặc trắng. Bởi các loại nước dùng này thường có chứa lượng muối cao, không tốt cho sức khỏe tim mạch và tiềm ẩn nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Ngoài ra, nước dùng đặc trắng như vậy cũng chứa nhiều chất béo, hàm lượng cholesterol cao hơn bình thường, không có lợi cho tim mạch.

Do đó, để đề phòng nguy cơ nhồi máu cơ tim, bạn nên hạn chế sử dụng nước dùng từ thịt như vậy. Nên dùng các loại nước canh rau thanh đạm nhẹ nhàng.

2. Đường

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, quá nhiều đường sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim ở người trưởng thành. Lượng đường dư thừa sẽ được chuyển hóa thành chất béo trung tính trong cơ thể đi vào máu và lắng đọng trên thành động mạch.

Lâu dần sẽ làm tăng gánh nặng cho tim, ảnh hưởng đến chức năng chuyển hóa của cơ thể gây bệnh nhồi máu cơ tim.

3. Muối ăn

Ăn quá nhiều muối sẽ không có lợi cho sức khỏe tim mạch. Nếu ăn quá nhiều muối có thể gây sưng phù các tế bào cơ trơn thành mạch, làm tăng huyết áp và tăng gánh nặng cho tim. Do vậy nên trong cuộc sống hằng ngày chúng ta cần chú ý đến chế độ ăn, nên ăn nhạt, không nên dùng quá nhiều muối.

* Nên thường xuyên bổ sung 3 thứ:

1. Bổ sung Axit alpha linoleic

Các loại dầu như dầu mè, dầu từ quả óc chó, dầu hạt lanh, dầu hạt tía tô... giúp bổ sung các chất dinh dưỡng có lợi cho việc duy trì sức khỏe tim mạch vì trong đó có chứa axit alpha-linolenic là loại axit béo không bão hòa gốc omega-3 rất tốt cho tim mạch.

Dầu hạt lanh chứa axit α-linolenic rất tốt cho sức khỏe tim mạch.

Cơ thể con người không thể tổng hợp được axit alpha-linolenic nên cần phải lấy loại axit này từ thức ăn, đây cũng là một trong những loại dinh dưỡng dễ thiếu nhất trong cơ thể con người. Hiệp hội Dinh dưỡng Trung Quốc khuyến cáo, nên bổ sung 1600-1800mg axit alpha-linolenic mỗi ngày.

Bổ sung axit alpha-linolenic một cách thích hợp có lợi cho việc bảo vệ sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, trầm cảm, sa sút trí tuệ, phòng ngừa viêm khớp. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng axit alpha-linolenic có thể làm giảm cholesterol toàn phần trong huyết thanh, từ đó ngăn ngừa bệnh tim.

2. Bổ sung magie

Magie giúp giảm kích thích thần kinh và cơ bắp, duy trì độ đàn hồi của tim, ngăn ngừa đau tim và đột quỵ. Nên ăn nhiều các loại hạt để bổ sung magie. Ngoài ra các loại hạt cũng rất giàu chất xơ và các nguyên tố khoáng chất khác nhau như protein, vitamin E, vitamin B2, B6... giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Ăn nhiều loại hạt để bổ sung magie.

3. Bổ sung vitamin

Ản nhiều trái cây để bổ sung vitamin, trong trái cây rất giàu vitamin giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí International Journal of Molecular Sciences, thiếu vitamin C có liên quan đến nguy cơ tử vong cao hơn do bệnh tim mạch. Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng vitamin C có thể giúp điều chỉnh huyết áp, giảm độ cứng động mạch và giảm lượng cholesterol trong máu.

* Thường xuyên mát xa 3 huyệt:

Huyệt nội quan nằm cách đường sọc ngang trên cổ tay khoảng 2 phân. Thường xuyên xoa bóp huyệt này có thể giúp điều hòa nhịp tim, cải thiện giấc ngủ, giảm tức ngực và giảm căng thẳng.

Huyệt nội quan

Dùng đầu ngón tay cái trên bàn tay trái ấn vào huyệt nội quan trên tay phải, ngón trỏ hoặc ngón giữa đặt vào huyệt ngoại quan sau đó xoa bóp từ ngoài vào trong khoảng 20-30 lần, sau đó đổi tay và lặp lại.

2. Huyệt cực tuyền

Huyệt cực tuyền nằm ở giữa nách, nơi có thể sờ thấy động mạch đập. Thường xuyên xoa bóp huyệt này có thể làm tăng diện tích lồng ngực, loại bỏ chất độc khỏi tim mạch.

Huyệt cực tuyền.

Dùng 4 ngón tay xoa bóp theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ, mỗi chiều khoảng 10 lần, thực hiện lặp lại nhiều lần.

3. Huyệt lao cung

Huyệt lao cung nằm trên đường vân tim của gan bàn tay, nơi khe của ngón giữa và ngón vô danh (ngón 4) chạm vào đường vân này. Hoặc khi gấp các ngón tay vào lòng bàn tay, đầu ngón tay giữa chạm vào đường nếp gấp giữa lòng bàn tay (đường tâm đạo) ở đâu thì đó chính là huyệt lao cung.

Huyệt lao cung.

Thường xuyên mát xa huyệt lao cung có thể giúp cải thiện tình trạng tim đập nhanh và làm giảm nguy cơ đau tim, có lợi cho sức khỏe tim mạch. Ngoài ra việc mát xa này cũng có thể làm dịu thần kinh và giúp chúng ta ngủ ngon hơn.

Dùng ngón tay cái bên phải ấn vào huyệt lao cung trên bàn tay trái, vừa ấn vừa xoa để tạo cảm giác đau nhức, đồng thời kết hợp với việc cử động các ngón tay trái để tăng cảm giác cho huyệt. Sau đó đổi tay và lặp lại thao tác.

Theo Aboluowang, Heathline