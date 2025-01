Ảnh minh họa (Healthline)

Hình dáng cơ thể được xác định bởi sự kết hợp của di truyền, cấu trúc xương, hormone và lối sống... Nhìn chung, mọi người thường rơi vào 1 trong 5 hình dáng cơ thể phổ biến sau:

Quả táo: Tròn hơn ở phần giữa, với vòng bụng lớn hơn.

Quả lê: Nửa dưới cơ thể đầy đặn hơn.

Hình tam giác ngược: Rộng hơn ở vai và ngực với eo và mông hẹp.

Thước kẻ hay còn gọi là hình chữ nhật: Gần như thẳng đều từ trên xuống dưới với số đo các vòng tương đương nhau.

Dáng đồng hồ cát: Ngực và hông cân đối với phần eo nhỏ hơn. Đây còn là thân hình được coi là lý tưởng, mang tính thẩm mỹ cao, dễ mặc đồ.

5 hình dáng cơ thể phổ biến. Ảnh:stock.adobe.com

Những người có thân hình quả táo với phần giữa (vòng bụng) lớn hơn và vòng eo kém sắc nét, dễ phải đối mặt với nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cao hơn so với những người có thân hình quả lê (những người có xu hướng tích tụ mỡ thừa ở hông, mông và đùi).

Vấn đề đối với người có thân hình quả táo là lượng mỡ thừa quanh bụng. Đây thường là dấu hiệu của sự tích tụ mỡ nội tạng. Ngay cả khi bạn không thừa cân, tình trạng này cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, huyết áp cao, tiểu đường, ngưng thở khi ngủ và thậm chí là một số bệnh ung thư.

Mỡ thừa vùng bụng gây ra nhiều vấn đề sức khỏe

Béo phì từ lâu đã được coi là yếu tố nguy cơ gây ra một số loại ung thư, nhưng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy rằng lượng mỡ thừa ở bụng có thể dự báo nguy cơ này một cách khá chính xác. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người "nói chung là béo phì" - được định nghĩa là có chỉ số khối cơ thể (BMI) trên 30 - có nguy cơ mắc ung thư ruột kết cao hơn 10% so với những người có cân nặng khỏe mạnh. Những người có thân hình quả táo có khả năng mắc ung thư ruột kết cao hơn 12% so với những người có vòng eo nhỏ hơn. Phụ nữ có dáng người này có nguy cơ cao hơn 18% so với nam giới có cùng kiểu vóc dáng.

Cơ thể phụ nữ thường dễ có hình quả táo hơn khi họ già đi. Một nghiên cứu năm 2019 phát hiện ra rằng, phụ nữ sau mãn kinh thân hình quả táo có nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch cao hơn, kể cả họ có chỉ số BMI bình thường, khỏe mạnh. Ngược lại, những phụ nữ có thân hình hình quả lê - nơi mỡ tập trung quanh hông và chân - có nguy cơ mắc bệnh tim mạch ít hơn 40% so với những người có thân hình hình quả táo.

Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa béo phì bụng ở nam giới là khi tỷ lệ eo-hông từ 0,90 trở lên. Đối với phụ nữ, tỷ lệ này là 0,85 trở lên. Tỷ lệ cao hơn 1,0 ở cả hai giới làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh.