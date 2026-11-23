Hôm đó là sinh nhật tôi. Ở cơ quan, mấy chị em trong nhóm thân thiết có tổ chức một buổi chúc mừng nho nhỏ, tặng tôi vài món quà và mua khá nhiều hoa quả để cả nhóm cùng ăn. Vì còn thừa nhiều, mọi người lại thân nhau, tôi mới vui miệng rủ cả nhóm tối ghé nhà chơi một lát. Tôi nghĩ đơn giản rằng nhà mình cũng có phòng khách rộng, mọi người chỉ ngồi ăn hoa quả, uống nước rồi trò chuyện chứ chẳng có gì ảnh hưởng đến ai.

Chúng tôi ngồi nói chuyện khá vui vẻ, chủ yếu xoay quanh chuyện công việc, những chuyện hài hước ở cơ quan và vài dự định cuối tuần.

Tôi không ngờ bố chồng từ trong phòng đi ra, vừa nhìn thấy cảnh mấy người phụ nữ ngồi cười nói đã tỏ thái độ khó chịu. Ban đầu ông chỉ đứng nhìn, sau đó bất ngờ lớn tiếng trách tôi không biết lo việc nhà, tan ca về nhà cũng không chăm lo cơm nước mà còn bày đặt mời đồng nghiệp về tụ tập. Ông cho rằng tôi đú đởn, thích thể hiện, nhà này không phải nơi để tôi kéo người ngoài về ngồi ăn uống, nói chuyện inh ỏi.

Ảnh minh họa

Tôi chết lặng, mấy chị đồng nghiệp cũng ngượng ngùng, vội vàng thu dọn túi xách ra về. Nhưng bố chồng vẫn chưa dừng lại, còn nói thẳng rằng nếu thích tụ tập thì ra quán cà phê, đừng biến nhà ông thành chỗ vui chơi. Tôi chỉ biết cúi mặt xin lỗi mọi người, dù trong lòng vừa xấu hổ vừa uất ức.

Sau khi khách về, tôi cố giải thích rằng hôm nay là sinh nhật mình, mọi người chỉ ghé qua chơi một lát, hoa quả cũng do đồng nghiệp mua tặng. Nhưng bố chồng gạt đi, cho rằng phụ nữ có gia đình rồi phải biết giữ ý, không thể thích làm gì thì làm. Nhà phải có nề nếp gia phong, có trên có dưới, bố mẹ chồng còn sống thì phải tôn trọng, muốn mời khách về phải xin phép trước. Bố chồng đồng ý thì mới được đưa bạn về.

Nghe bố chồng nói xong, tôi cảm thấy mình không phải là con cái trong nhà, mà giống đi ở nhờ nhà chủ. Và chủ nhà có mọi quyền quyết định, tôi chỉ được phép tuân theo hoặc cuốn gói mà đi. Có phải tôi đang sống cam chịu quá không mọi người? Tôi có nên bỏ ra ở riêng cho thoải mái không?