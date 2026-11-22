Tôi vừa sinh con được hai tháng thì một người bạn tên Phương bất ngờ gọi điện nhờ tìm giúp căn hộ trong khu chung cư tôi đang sống. Phương bảo thích môi trường ở đây, nếu được thì muốn mua căn ngay tầng dưới nhà tôi. Tôi thấy hơi lạ vì nơi này cách khá xa chỗ làm của cô ấy, nhưng nghĩ mỗi người có sở thích riêng nên vẫn nhiệt tình giúp đỡ.

Phương vốn là bạn quen qua Quỳnh, một người bạn thân của tôi. Trước đây ba đứa thỉnh thoảng vẫn hẹn nhau đi cà phê, mua sắm. Phương đã ly hôn, sống cùng bố mẹ đẻ và khá kín tiếng chuyện tình cảm. Sau khi tôi lấy chồng rồi sinh con, chúng tôi ít gặp nhau hơn. Bởi vậy, việc cô ấy đột nhiên muốn chuyển đến sát nhà khiến tôi không khỏi tò mò. Tôi cũng hỏi Quỳnh, nhưng Quỳnh nói không biết Phương có người yêu hay đã chuẩn bị tài chính mua nhà từ bao giờ.

Ảnh minh họa

Cuối cùng, Phương mua được căn hộ ngay tầng dưới nhà tôi. Hôm tân gia, chúng tôi sang chúc mừng, ăn uống khá vui vẻ. Trong lúc vào nhà vệ sinh, tôi vô tình nhìn thấy đầu lọc thuốc lá trong thùng rác. Phương vốn không hút thuốc nên tôi đoán có đàn ông thường xuyên đến đây. Tôi hỏi Quỳnh, nhưng cô ấy chỉ lắc đầu.

Từ ngày trở thành hàng xóm, Phương bỗng thân thiết với gia đình tôi hơn hẳn. Cô ấy thường lên nhà chơi với con tôi, có hôm còn ở lại khá lâu. Điều khiến tôi bắt đầu bất an là chồng tôi cũng thay đổi. Anh thường xuyên về nhà sớm hơn, nhưng lại hay lấy cớ xuống dưới mua thuốc hoặc đi tập thể dục vào sáng sớm, tối muộn.

Một đêm gần 10 giờ, chồng nói hết thuốc nên xuống cửa hàng mua. Tôi bế con ra ban công ngồi hóng gió, chờ mãi vẫn không thấy anh đi qua sân chung cư. Tôi gọi điện thì điện thoại của anh lại đổ chuông ngay trong nhà. Gần một tiếng sau, anh mới trở về, trên tay cầm bao thuốc và bật lửa. Tôi không hỏi, nhưng trong lòng đã có một linh cảm rất xấu.

Tối hôm sau, anh lại lấy lý do đi mua thuốc. Lần này, tôi đợi một lúc rồi xuống tầng dưới. Khi đứng trước cửa nhà Phương, tôi nhờ một người đi ngang giả làm người giao hàng bấm chuông. Cánh cửa mở ra, Phương xuất hiện trong bộ đồ ngủ mỏng. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy tái mặt, vội vàng định đóng cửa.

Tôi bước vào và nhìn thấy đôi dép của chồng mình đặt ngay trên kệ. Không cần hỏi thêm, tôi đã hiểu vì sao Phương nhất quyết mua căn hộ dưới nhà mình.

Chồng tôi từ trong phòng bước ra, mặt cắt không còn giọt máu. Anh liên tục xin lỗi, nói rằng mọi chuyện chỉ là phút yếu lòng. Phương cũng khóc, thừa nhận cô ấy cô đơn sau ly hôn và đã nảy sinh tình cảm với chồng tôi.

Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời giải thích nào. Người đàn ông chung sống với tôi bao năm và người bạn từng được tôi tin tưởng đã cùng nhau lừa dối ngay dưới mái nhà của mẹ con tôi. Tôi chỉ lặng lẽ trở về, ôm con vào lòng rồi bật khóc.

Điều khiến tôi đau nhất không chỉ là sự phản bội, mà còn là việc họ có thể ngày ngày nhìn thấy tôi bế con, trò chuyện với họ như những người thân quen, trong khi sau lưng lại âm thầm qua lại. Tôi chưa biết mình sẽ phải đối diện với cuộc hôn nhân này thế nào, nhưng có một điều tôi hiểu: sự tin tưởng một khi đã bị chà đạp thì không thể chỉ bằng vài lời xin lỗi mà trở lại như cũ.