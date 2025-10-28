Người đàn ông nhồi máu cơ tim 2 lần trong 2 năm

Hai năm trước, anh Hàn Lăng (hiện đã 26 tuổi ở Vũ Hán, Trung Quốc) được đưa đến bệnh viện Bệnh viện Tim mạch Á Châu Vũ Hán cấp cứu trong tình trạng đau tức ngực nghiêm trọng. Anh được chẩn đoán bị nhồi máu cơ tim do tăng mỡ máu, cục máu đông gây tắc nghẽn động mạch vành trái trước. Anh Hàn được cấp cứu và đặt stent khẩn cấp nên đã qua cơn nguy kịch, trang tin Jimu News đưa tin.

Khi khai thác tiền sử bệnh, bác sĩ phát hiện anh Hàn có thói quen hút thuốc lâu năm, hút ít nhất nửa bao thuốc mỗi ngày. Anh cũng thường xuyên thức khuya và ăn nhậu. Bác sĩ cho biết các thói quen này là nguyên nhân khiến bệnh nhân bị tăng lipid máu và nhồi máu cơ tim.

Sau khi điều trị khỏi nhồi máu cơ tim lần 1, bác sĩ khuyên anh Hàn Lăng nên thay đổi thói quen xấu và kết hợp dùng thuốc để ngăn ngừa bệnh tái phát. Tuy nhiên, anh Hàn Lăng chỉ kiên trì thực hiện được 1 năm. Trong 1 năm qua, thấy sức khỏe đã hồi phục, anh lại bỏ ngoài tai lời khuyên của bác sĩ và tiếp tục hút thuốc, thức khuya, uống rượu bia. Anh cũng thường xuyên quên uống thuốc điều trị hạ lipid máu.

Trưa ngày 19/10 vừa qua, khi đang nghỉ ngơi tại nhà, anh Hàn bất ngờ cảm thấy tức ngực, toát mồ hôi liên tục. Dù cố gắng nghỉ ngơi nhưng tình trạng không hề cải thiện. Khi đến bệnh viện, kết quả điện tâm đồ (ECG) cho thấy anh bị nhồi máu cơ tim cấp lần thứ hai, đoạn mạch đã đặt stent trước đó tiếp tục bị tắc nghẽn.

Các bác sĩ tại bệnh viện Tim mạch Á Châu Vũ Hán đã tiến hành nong bóng khẩn cấp để tái thông mạch máu, giúp bệnh nhân thoát khỏi cơn nguy kịch. Hiện, tình trạng của bệnh nhân Hàn Lăng đã ổn định.

Bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim 2 lần dù mới 26 tuổi. (Ảnh: Jimu News)

Khi nghe gia đình chia sẻ về thói quen của bệnh nhân trong suốt 1 năm qua, bác sĩ Chung Kiến Lực, Phó trưởng khoa Cấp cứu tại Bệnh viện Tim mạch Á Châu Vũ Hán đã vô cùng tức giận, nói bệnh nhân Hàn Lăng: “Nhồi máu cơ tim có nguy cơ tái phát cao nếu không điều chỉnh lối sống. Sao anh có thể làm một loạt hành động gây hại sức khỏe như hút thuốc, uống rượu, thức khuya và uống thuốc điều trị thất thường?”

“Hút thuốc, uống rượu, thức khuya là những yếu tố nguy cơ có thể gây tái hẹp, tắc nghẽn mạch máu và tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim. Ngoài ra, việc uống thuốc thất thường cũng làm giảm hiệu quả điều trị lipid trong máu, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, đẩy nhanh quá trình xơ vữa động mạch, khiến mạch máu hẹp lại nhanh hơn”, bác sĩ Chung giải thích.

Vị chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng nhiều bệnh nhân thường chủ quan, cho rằng đặt stent là có thể chấm dứt hoàn toàn nguy cơ nhồi máu cơ tim. Nhưng thực tế, đặt stent chỉ là biện pháp “khơi thông” mạch máu. Điều quan trọng nhất là người bệnh cần quản lý sức khỏe lâu dài bằng cách xây dựng lối sống lành mạnh, uống thuốc đầy đủ theo chỉ định và tái khám định kỳ sau 3, 6 và 12 tháng để phòng ngừa hoặc phát hiện sớm nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Các thói quen kém lành mạnh có thể tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim. (Ảnh minh hoạ)

Chuyên gia cảnh báo

Theo bác sĩ Chung, số bệnh nhân nhồi máu cơ tim trong độ tuổi 20-40 đang gia tăng nhanh chóng.

“Tôi gặp không ít ca bệnh bị nhồi máu cơ tim khi còn rất trẻ tương tự như anh Hàn. Có người phải đặt stent nhưng cũng có trường hợp nghiêm trọng, không được cấp cứu kịp thời và bị đột tử do nhồi máu cơ tim” ông nói.

Bác sĩ cảnh báo nhồi máu cơ tim là bệnh lý nguy hiểm. Khi cơn nhồi máu cơ tim xảy ra, triệu chứng thường xuất hiện không báo trước, tình trạng bệnh tiến triển nhanh và bệnh nhân có tỷ lệ tử vong cao nếu không được cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ Chung khuyến cáo để phòng ngừa bệnh từ sớm, mọi người nên xây dựng chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh. Khi cơ thể xuất hiện các triệu chứng bất thường, mọi người cần nhanh chóng đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị bệnh kịp thời (nếu có).

(Theo Jimu News)