"Chiến thắng" ung thư và nhồi máu cơ tim, cụ bà 93 tuổi khiến bác sĩ phải thốt lên "Sao khối u lại biến mất?"

Nhà nghiên cứu ẩm thực Nhật Bản 93 tuổi Tokiko Suzuki đã xuất hiện trên các chương trình nấu ăn của đài NHK hơn 40 năm. Trong suốt thời gian đó, bà đã phải chịu đựng căn bệnh ung thư đại trực tràng , ung thư gan và nhồi máu cơ tim, nhưng bà vẫn chiến đấu với căn bệnh này một cách an toàn. Bà đã làm thế nào để đảo ngược tình trạng ung thư và nhồi máu cơ tim, giờ đây vẫn có thể điều hành một lớp học nấu ăn với sức khỏe và tinh thần sảng khoái, là điều luôn được mọi người quan tâm.

Suzuki Tokiko rất thích nấu ăn. Dù đã 93 tuổi, bà vẫn mở một lớp học nấu ăn tại nhà và có thể đứng liên tục năm tiếng, 10 ngày một tháng mà không thấy mệt! Thật khó tưởng tượng người phụ nữ tràn đầy năng lượng này đã từng phải ra vào bệnh viện vì ung thư.

Sau khi được chẩn đoán mắc ung thư gan vài năm trước, Suzuki Tokiko thường xuyên phải nhập viện để kiểm tra sức khỏe. Ngoại trừ phẫu thuật bằng laser, bà hiếm khi dùng thuốc chống ung thư. Sau mỗi lần khám, bà thường thưởng thức một bữa ăn ngon cùng gia đình trước khi trở về nhà. Trong một lần khám, bác sĩ nghiêng đầu khó hiểu hỏi: "Sao khối u lại biến mất không một dấu vết?".

Cùng lúc phải chiến đấu với ba căn bệnh nghiêm trọng, Tokiko Suzuki đã làm thế nào để đảo ngược tình trạng bệnh và lấy lại sức khỏe?

Bí quyết sống lâu và khỏe mạnh 1: Ăn thịt và ít muối

"Ăn uống lành mạnh chính là minh chứng cho sự sống!", Suzuki Tokiko chia sẻ từ tận đáy lòng. Ăn uống ngon miệng có thể dễ dàng và vui vẻ bổ sung các dưỡng chất cần thiết hàng ngày. Suzuki Tokiko cũng cho biết bà đã giảm gần 10kg nhờ các bữa ăn tại bệnh viện trong thời gian nằm viện, nhưng đã trở lại cân nặng ban đầu một tháng sau khi về nhà.

(1) Bổ sung thịt 1 đến 2 lần một tuần

Suzuki Tokiko cho biết, mặc dù bà thường ăn uống cân bằng với rau củ theo mùa, cá và các sản phẩm từ sữa, nhưng thịt vẫn là cách hiệu quả nhất để phục hồi sức sống. Ăn thịt 1-2 lần một tuần, mỗi lần khoảng 100 gram, có thể bổ sung protein, sắt và các vitamin dễ bị thiếu hụt ở người cao tuổi.

(2) Chế độ ăn ít muối

Nếu tiêu thụ quá nhiều muối, ngoài việc gây phù nề và huyết áp cao, nó còn có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Suzuki Tokiko cho biết, bà thường tận dụng nước dùng tự nấu và các nguyên liệu như mè trắng để tăng hương vị cho món ăn có thể giúp giảm lượng muối nạp vào. Hơn nữa, theo bà, làm như vậy thì món ăn sẽ không bị nhạt nhẽo mà còn giúp tăng cảm giác thèm ăn và hấp thụ đầy đủ các chất dinh dưỡng từ thực phẩm.

Bí quyết trường thọ và sức khỏe 2 - bài tập bước

Vì phải cùng lúc chống chọi với ba căn bệnh nan y, con gái lớn và con rể của bà Suzuki Tokiko đã xây dựng cho bà một bệ bước chân độc đáo, có thể rèn luyện cơ chân và cơ bụng. Tập 30 đến 50 lần mỗi ngày có thể tăng cường cơ trung tâm, cải thiện quá trình trao đổi chất cơ bản của cơ thể, thúc đẩy nhu động ruột và cải thiện tình trạng táo bón.

Làm thế nào để thực hiện bài tập bước?

Nếu bạn không có bục bước ở nhà, bạn có thể sử dụng thang, ghế đẩu chắc chắn, không rung lắc hoặc nhét báo và sách vào hộp các tông để tạo ra khoảng cách chiều cao 10-15 cm, vậy là xong!

Sau khi chân trái bước lên bục, hãy bước tiếp bằng chân phải. Khi cả hai chân đã hoàn toàn chạm vào bục, hãy bước xuống bằng chân trái, tiếp theo là chân phải.

Tiếp theo, đổi bên trái và bên phải, bước chân phải lên bậc thang rồi nhấc chân trái lên, sau đó bước chân phải xuống bậc thang trước, tiếp theo là chân trái, và lặp lại chu kỳ này.