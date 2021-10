MỚI: 2 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học để trưng dụng trường làm nơi cách ly

Gia Lai

Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai ngày 5/10 đã có văn bản hỏa tốc về việc bàn giao các trường học làm nơi cách ly tập trung trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, hiện nay công dân ở vùng dịch về địa bàn tỉnh tăng cấp số nhân; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã kích hoạt tất cả các khu cách ly nhưng vẫn không đủ chỗ để cách ly công dân.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc sử dụng trường THPT để làm cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19; Sở GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT trực thuộc Sở phối hợp với UBND và Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương bàn giao ngay các trường THPT trong chiều hôm nay (05/10/2021) để sử dụng làm cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid19. Đồng thời chuyển sang dạy học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó, toàn bộ 47 trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh đã được bàn giao để làm cơ sở cách ly tập trung. Tùy thuộc vào tình hình số lượng công dân trở về từ vùng dịch mà cơ quan quân sự các địa phương sẽ trưng dụng số trường cho phù hợp.

Nghệ An

Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cũng cho biết đang thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc trưng dụng trường mầm non trên địa bàn toàn tỉnh để làm khu cách ly tập trung cho người về từ các địa phương có dịch trong cả nước.

Theo đó, do lượng người dân đăng ký từ các vùng dịch về quê trong tháng 10/2021 khá đông, trước tình hình đó, UBND tỉnh Nghệ An đã lên kế hoạch và tổ chức đón công dân trở về quê an toàn, hiệu quả nhất. Tỉnh Nghệ An đã có công văn hỏa tốc gửi Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thành thị, trong đó yêu cầu tạm dừng việc dạy học mầm non.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, trong thời điểm hiện nay, số lượng công dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam trở về quê tăng đột biến, các khu cách ly tập trung của tỉnh đã quá tải. Để chuẩn bị các điều kiện tổ chức đón công dân trở về an toàn, hiệu quả, UBND tỉnh Nghệ An giao các địa phương kích hoạt lại những cơ sở cách ly tập trung để sẵn sàng đón công dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam trở về.

Nếu không đáp ứng được, các địa phương sử dụng các trường mầm non để làm cơ sở cách ly công dân tập trung. Để đáp ứng việc cách ly tập trung, UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng việc dạy học mầm non.

Trước đó, tỉnh này đã thông báo cho học sinh thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc, TP. Vinh cho học sinh của 3 cấp học Tiểu học, THCS, THPT nghỉ học, dừng đến trường học trực tiếp hoặc tạm hoãn việc tổ chức đến lớp.