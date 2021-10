Học sinh chưa trở lại trường, nhiều phụ huynh và giáo viên mầm non ở TP.HCM cuống cuồng lên mạng tìm người trông con

"Không còn sự lựa chọn"

"Suốt 3 ngày, vợ chồng mình vừa đi làm vừa thấp thỏm vì phải gửi con cho một người quen ở chung cư nhưng đó là sự lựa chọn không thể khác. Hai vợ chồng đều đi làm, trong khi bọn trẻ vẫn chưa trở lại trường. Mình không có nhiều giải pháp như nhờ ông bà, gửi con về quê, hay thuê người chăm con tại nhà nên gửi con ngay tại nhà cô bảo mẫu là tối ưu. Lo lắm nhưng tòa nhà vẫn tổ chức xét nghiệm cho dân cư nên cũng yên tâm hơn về vấn đề phòng dịch", chị Quỳnh Như (TP.HCM) chia sẻ.

Không thể thể thu xếp việc trông nom, chăm sóc con, chị Như mong con sớm được đi học trở lại để có thể giao tiếp, làm quen với mọi người. Tuy nhiên, bà mẹ hai con vẫn đặt an toàn của con lên đầu nên khẳng định chỉ cho con đi học khi dịch được kiểm soát và trường có các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Trong giai đoạn này, dù không hoàn toàn yên tâm nhưng chị Như vẫn thấy may mắn vì đã tìm được nơi quen biết để gửi con tạm thời.

"Bạn mình đăng tin tìm người trông con nhỏ 2 tuổi với mức lương 7 triệu đồng/tháng nhưng nhiều ngày vẫn chưa kiếm được. Hiện nhiều người ở tỉnh cũng trở về quê nên việc tìm người càng khó khăn hơn nữa", chị Như nói.

Thành phố đã bắt đầu những ngày bình thường mới, người người quay trở lại công việc, tuy nhiên lũ trẻ vẫn chưa thể đến trường. Có người công việc thuận tiện thì hai vợ chồng xin nghỉ xen kẽ, có người đưa con lên văn phòng… nhưng hầu hết những phương án này đều chỉ mang tính chất tạm thời. Trong hoàn cảnh đó, việc tìm một giáo viên nhận trông trẻ tại nhà hoặc gửi con tại nhà cô giáo, bảo mẫu được xem là lựa chọn hợp lý hơn cả.



Do vậy, trên các diễn đàn cha mẹ học sinh ở TP.HCM thời gian này vấn đề được quan tâm nhiều là giải pháp để gửi con. Ngoài tìm người giúp việc, nhiều gia đình lựa chọn nhờ giáo viên mầm non. Yêu cầu và mức chi trả khá đa dạng. Một số phụ huynh chỉ cần giáo viên mầm non yêu trẻ, biết cách chơi và cho trẻ ăn uống, trong khi số khác mong muốn cô giáo nói giọng phổ thông, không ngọng, thậm chí có kinh nghiệm dạy theo các phương pháp mới như Montessori...

Đa phần phụ huynh đều yêu cầu cô giáo chích đủ hai mũi vắc xin để đảm bảo sức khỏe an toàn khi đi làm.

Giáo viên mầm non cũng tích cực tìm việc

Dịch Covid-19 ập đến khiến nhiều giáo viên mầm non bỗng dưng “thất nghiệp”. Nhiều thầy cô gọi đây là thời kỳ “khốn đốn chưa từng có”. Giáo viên tư thục sẽ khó khăn hơn nên phải "linh hoạt" trong công việc, trong khi giáo viên trường công đã có lương ổn định.

Trên các hội nhóm dành cho phụ huynh hay trong những nhóm dân cư nội bộ, ngoài tin cần tìm người trông trẻ của phụ huynh thì rất nhiều người đăng thông báo tìm việc làm với giới thiệu: Giáo viên tạm "thất nghiệp", cần kiếm việc làm; do tình hình dịch bệnh chưa đi làm được nên sau giãn cách nhận giữ bé tại nhà...

Các cô giáo tìm việc cũng thông tin đã tiêm đủ các mũi vắc xin để phụ huynh yên tâm.

Dù biết rằng việc tình trạng này là xuất phát từ nhu cầu bình thường của cha mẹ lẫn phía giáo viên, nhưng bên cạnh việc "giải quyết vấn đề" cũng cần đặt ra câu chuyện an toàn. Nhiều phụ huynh cho rằng, họ chấp nhận tốn chi phí để có người chơi với con, còn về chuyện có an toàn mùa dịch hay không, họ cũng dừng ở mức độ niềm tin khi giáo viên đã tiêm đủ mũi vắc xin, có giấy xét nghiệm âm tính vì thực sự cần người giúp để cha mẹ yên tâm đi làm. Tuy nhiên, giữ trẻ tại nhà khó quản lý. Gia đình nên chọn người thân, người quen biết rõ ràng sẽ an toàn hơn cho con em mình.