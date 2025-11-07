Nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Hee Ra trở nên quen mặt với khán giả của làn sóng Hallyu nhờ loạt phim đình đám như Nàng Dae Jang Geum, Lee San... Nhiều năm trở lại đây, cô bỗng mất hút trên sóng truyền hình và không còn hoạt động ở Hàn Quốc. Tới sáng 7/11, tờ Osen đưa tin, nữ diễn viên họ Kim hiện đã chuyển sang Việt Nam sinh sống và làm hướng dẫn viên ở Hà Nội sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư vú.

Kim Hee Ra phát hiện mình mắc ung thư từ 5 năm trước: "Trong 1 lần khi đang tắm, tôi sờ thấy 1 khối u ở ngực bên phải. Sau đó, tôi tới bệnh viện kiểm tra và được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn 2". Nữ diễn viên cũng chia sẻ về hành trình điều trị ung thư: "Tôi đã trải qua 18 lần hóa trị và 33 lần xạ trị. Cứ mỗi lần truyền hóa chất vào cơ thể là tôi lại cảm thấy buồn nôn và không đứng dậy nổi".

Minh tinh Nàng Dae Jang Geum cũng bất ngờ hé lộ chuyện cô đã ly hôn: "Tôi đã ly dị được hơn 10 năm rồi. Trong thời gian chiến đấu với bệnh tật, không có gia đình ở bên khiến tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Việc không có người thân để dựa vào còn khó khăn hơn cả điều trị ung thư nữa".

Kim Hee Ra vừa xuất hiện trên kênh truyền hình MBN và chia sẻ về quá trình chiến đấu với căn bệnh ung thư vú

Nữ minh tinh hiện đã chuyển tới Hà Nội sinh sống và làm công việc hướng dẫn viên

Nữ diễn viên cũng lần đầu tiết lộ về nguyên nhân khiến cô quyết định rời khỏi làng giải trí Hàn Quốc: "Do tác dụng phụ của thuốc hóa trị, cơ thể tôi đã trở nên phù nề gấp rưỡi so với bình thường. Tôi tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục diễn xuất với tình trạng như vậy hay không. Cuối cùng tôi đã chọn tới Việt Nam với 1 trái tim đầy khát khao".

Nữ nghệ sĩ quyết định rời xa làng giải trí vì bệnh tật

Kim Hee Ra cho biết cô đã hoàn thành quá trình điều trị ung thư và hiện đang trong giai đoạn hồi phục sức khỏe: "Để ngăn ngừa tái phát, tôi tập thể dục thường xuyên và duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, đồng thời cố gắng làm giảm tình trạng viêm nhiễm".

Khi con trai gọi điện hỏi thăm về tình hình cuộc sống hiện tại ở Hà Nội, nữ diễn viên họ Kim đã trấn an quý tử: "Hiện tại mẹ đã dần thích nghi với môi trường mới rồi nên không còn cảm thấy khó khăn như lúc trước nữa".