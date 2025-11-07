Vào lúc 16 giờ ngày 6/11, bộ phim Dear X đã chính thức ra mắt khán giả. Tác phẩm sở hữu nội dung khác biệt, còn có sự tham gia của dàn cast đình đám, bao gồm Kim Yoo Jung trong vai trò nữ chính. Chính vì thế, nó nhận được sự kỳ vọng cực kỳ lớn từ khán giả. Và sau khi xem những tập đầu tiên, phải nói rằng niềm tin từ công chúng đã được đáp lại một cách trọn vẹn.

Dear X do Kim Yoo Jung đóng chính đã chính thức ra mắt khán giả vào chiều ngày 6/11.

Cho những ai chưa biết, Dear X xoay quanh câu chuyện của nữ chính Baek Ah Jin (Kim Yoo Jung). Lớn lên cùng với bi kịch bạo hành gia đình, thế nên để có thể sinh tồn, cô buộc phải học cách che giấu cảm xúc, quan sát và thao túng người khác. Không chỉ vậy, quá khứ bi thương còn tạo ra một Baek Ah Jin tham vọng, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.

Đây là bộ phim chứng kiến màn lột xác hoàn toàn của Kim Yoo Jung với một vai nữ chính phản diện.

Kim Yoo Jung vào vai nữ chính Baek Ah Jin, một cô gái sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp nhưng nội tâm đen tối.

Sở hữu vẻ ngoài như thiên thần cùng rất nhiều chiêu trò, thủ đoạn, Baek Ah Jin đã nhanh chóng thăng hạng trong giới giải trí. Ai nấy đều nhìn nhận Baek Ah Jin như một cô ái xinh đẹp, dịu dàng và rộng lượng. Thế nhưng khi bị động đến lợi ích, bản chất đen tối trong cô sẽ lại trỗi dậy.

Trên mạng xã hội, khán giả đang dành nhiều lời khen cho nội dung của Dear X cũng như diễn xuất Kim Yoo Jung. Bộ phim tạo ra một bầu không khí nặng nề nhưng cũng không kém phần gay cấn, trong khi Kim Yoo Jung thực sự đã hoàn toàn thoát ra khỏi hình tượng "em gái quốc dân" vốn gắn liền với cô trong suốt nhiều năm để mang Baek Ah Jin từ trong nguyên tác lên màn ảnh nhỏ.

Diễn xuất của Kim Yoo Jung được khán giả khen ngợi.

Một vài bình luận đáng chú ý của netizen:

- Nhân vật Baek Ah Jin thực sự diễn xuất quá đỉnh, đến nỗi tôi thậm chí không thể biết được cô ấy đang thao túng hay chân thành khi nói chuyện nữa.

- Cuối cùng cũng có một nhân vật nữ thú vị. Mong là cô ấy sẽ giữ nguyên phong độ này xuyên suốt bộ phim, chứ nếu thay đổi thì tiếc lắm. Hãy để nhân vật vô đạo đức chiến thắng một lần.

- Vừa xem tập 1 và mình đang thấy có quá nhiều sự thao túng ở đây. Kim Yoo Jung đang diễn rất tốt vai này đấy.

- Có một chút khác so với webtoon nhưng vẫn rất tuyệt. Một thế hệ phim Hàn mới đã ra đời.

- Màn kết hợp của Kim Yoo Jung và Kim Young Dae ăn ý đấy chứ.

- Cái cách mà Baek Ah Jin thao túng Jun Seo thực sự đỉnh. Nếu thế chỗ Jun Seo thì chắc tôi cũng sẽ như anh ấy thôi.

- Tôi thích phần mở đầu, tôi cũng thách cách nó được làm giống như phim tài liệu về tội phạm có thật. Nữ diễn viên nhí đóng vai Ah Jin đang đắm chìm trong vai diễn này, thật đáng sợ. Còn về Kim Yoo Jung, như thế cô ấy chính là Baek Ah Jin vậy.