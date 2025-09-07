"Nàng Dae Jang Geum" bị nghi lấy chồng hơn 20 tuổi vì "đào mỏ" 1,5 tỷ USD, cuộc sống sau 16 năm gây bất ngờ

Lee Young Ae, nữ diễn viên được mệnh danh là “quốc bảo nhan sắc” của Hàn Quốc, đã tạo nên cơn sốt khắp châu Á với vai diễn kinh điển trong bộ phim "Nàng Dae Jang Geum". Tưởng chừng như sự nghiệp đang ở đỉnh cao, cô lại khiến cả làng giải trí ngỡ ngàng khi tuyên bố kết hôn với một doanh nhân hơn cô đến 20 tuổi vào năm 2009.

Bỏ qua mọi lời dị nghị, Lee Young Ae đã cùng chồng xây dựng một tổ ấm bình yên và hạnh phúc. Sau 16 năm, cuộc sống của họ không chỉ viên mãn mà còn đầy những điều bất ngờ, chứng minh rằng tình yêu chân chính có thể vượt qua mọi rào cản.

Cuộc hôn nhân khiến dư luận chấn động

Năm 2009, ở tuổi 38, Lee Young Ae bất ngờ tuyên bố kết hôn bí mật tại Hawaii với doanh nhân người Mỹ gốc Hàn Jung Ho Young (sinh năm 1951). Mối tình "chú - cháu" này lập tức trở thành đề tài nóng hổi trên các phương tiện truyền thông. Thời điểm đó, ông Jung Ho Young là Chủ tịch của Korea Elecom và là cựu lãnh đạo của tập đoàn Hyundai, sở hữu khối tài sản ước tính lên tới 1,5 tỷ USD. Sự chênh lệch tuổi tác và khối tài sản khổng lồ của chồng đã khiến công chúng xôn xao, nhiều người cho rằng Lee Young Ae kết hôn vì tiền bạc.

Tuy nhiên, Lee Young Ae đã giữ im lặng một cách đầy bản lĩnh. Cô tiết lộ rằng cô và Jung Ho Young đã có một tình bạn sâu sắc kéo dài 17 năm trước khi chính thức trở thành vợ chồng. "Anh ấy là người chân thành, ấm áp và luôn hiểu tôi. Đó là những điều tôi cần ở một người bạn đời", Lee Young Ae từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi.

Nữ diễn viên từng bị nghi kết hôn vì tiền

Cuộc sống hôn nhân hoàn hảo khó tin của "Nàng Dae Jang Geum"

Sau đám cưới, Lee Young Ae gần như rút lui khỏi showbiz để chuyên tâm vào thiên chức làm mẹ. Năm 2011, cô hạ sinh một cặp song sinh đáng yêu, một trai và một gái, đặt tên là Jung Seung Kwon và Jung Seung Bin. Cả hai bé đều thừa hưởng trọn vẹn gen trội từ bố mẹ, sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ.

Không chỉ đẹp đẽ, hai bé còn rất ngoan ngoãn và học giỏi. Trong một chương trình tài liệu về gia đình, Lee Young Ae đã chia sẻ những khoảnh khắc đời thường khi cô dạy con học, đọc sách và cùng con trải nghiệm cuộc sống nông thôn. Các bé được bố mẹ hướng dẫn học hành một cách tự giác và luôn đạt thành tích tốt, khiến Lee Young Ae không khỏi tự hào.

Nữ diễn viên hạ sinh 1 trai 1 gái sinh đôi

Thay vì tận hưởng cuộc sống xa hoa trong biệt thự ở khu nhà giàu, "quốc bảo" Hàn Quốc đã quyết định cùng gia đình chuyển về một căn nhà rộng rãi tại Yangpyeong, một vùng ngoại ô yên bình của Seoul. Tại đây, cô và các con được hòa mình vào thiên nhiên, tự tay trồng rau, chăm sóc vườn tược và tận hưởng không khí trong lành.

Trong chương trình Lee Young Ae's Dinner, nữ diễn viên từng chia sẻ: "Tôi muốn các con được lớn lên như những đứa trẻ bình thường, được gần gũi với thiên nhiên, thay vì chỉ quanh quẩn trong những tòa nhà cao tầng". Hình ảnh cô không ngại bùn đất, cùng các con thu hoạch cà chua, dâu tây hay tưới cây đã khiến công chúng ngỡ ngàng. Đây là một cuộc sống giản dị, chân chất mà ít ngôi sao hàng đầu nào dám chọn, nhưng lại mang đến cho gia đình cô một hạnh phúc thực sự.

Nữ diễn viên chuyển về sống ở vùng ngoại ô

Cặp song sinh của Lee Young Ae sinh năm 2011, nay đã bước vào tuổi thiếu niên. Cả 2 đều được khen ngợi có ngoại hình sáng và thành tích học tập đáng chú ý. Đặc biệt, con gái Seung Bin hiện theo học tại Sunhwa Arts Middle School – ngôi trường nghệ thuật danh tiếng của Seoul – và chọn chuyên ngành thanh nhạc. Đây là ngôi trường từng đào tạo nhiều tài năng nghệ thuật lớn, cho thấy tiềm năng phát triển của cô bé trong tương lai.

Trong khi đó, con trai Seung Kwon theo học một ngôi trường khác tại Seoul. Cả hai được nuôi dạy trong môi trường bình thường, gắn bó với các hoạt động tập thể. Lee Young Ae từng xuất hiện tại hội chợ gây quỹ của trường con trai, thể hiện sự gần gũi và quan tâm đến đời sống học đường của các con.

"Vẫn hôn nhau mỗi ngày" - tiết lộ hôn nhân gây bão của Lee Young Ae

Điều khiến nhiều người bất ngờ nhất chính là hình ảnh của ông Jung Ho Young. Dù đã ngoài 70 tuổi, ông vẫn giữ được phong độ đáng nể. Trong những lần hiếm hoi xuất hiện cùng vợ và con tại các sự kiện hoặc qua những bức ảnh gia đình được chia sẻ, ông Jung Ho Young luôn gây ấn tượng với vẻ ngoài khỏe mạnh, rắn rỏi và khí chất lịch lãm.

Dù không phải là người của công chúng, nhưng cách ông chăm sóc gia đình và ủng hộ vợ một cách kín đáo đã khiến nhiều người thay đổi cái nhìn. Hình ảnh ông nắm tay vợ, vui đùa cùng các con luôn toát lên sự ấm áp và tràn đầy sức sống, minh chứng cho một tình yêu không biên giới tuổi tác.

Chồng Lee Young Ae trẻ trung khó tin ở độ tuổi ngoài 70

Sau 16 năm hôn nhân, tình cảm của Lee Young Ae và chồng vẫn nồng nàn như thuở ban đầu. Trong một lần hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống riêng tư, Lee Young Ae đã tiết lộ một chi tiết bất ngờ khiến nhiều người ngưỡng mộ: "Chúng tôi vẫn hôn nhau mỗi ngày". Cô cho biết, dù có những lúc bất đồng hay cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhưng tình cảm và sự thấu hiểu dành cho nhau vẫn luôn là nền tảng vững chắc cho cuộc hôn nhân của họ.

Lee Young Ae từng chia sẻ: "Tôi đã đi một chặng đường dài để hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở hào quang hay tiền bạc, mà ở những khoảnh khắc đơn giản bên gia đình. Hơn nữa, những điều nhỏ nhặt như cửa đóng hay mở cũng có thể trở thành chủ đề tranh luận của chúng tôi, nhưng đó cũng là cách chúng tôi hiểu nhau hơn".

Sự viên mãn trong cuộc sống gia đình cũng là nguồn động lực để Lee Young Ae tái xuất màn ảnh một cách mạnh mẽ hơn. Vẻ đẹp không tuổi, thần thái đằm thắm và hạnh phúc rạng ngời của cô ở tuổi ngoài 50 đã chứng minh rằng, tình yêu đích thực và sự lựa chọn đúng đắn có thể vượt qua mọi định kiến, mang lại một cuộc sống "khó tin" nhưng đầy ngưỡng mộ.