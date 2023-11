Minh tinh Han Ga In vừa đổi kiểu tóc liền lên top Naver, bảo sao ông xã tài tử bị gọi là "kẻ trộm quốc dân" xứ Hàn

Từ khi mới bước chân vào làng giải trí, Han Ga In đã nổi đình đám nhờ nhan sắc xinh đẹp ngọt ngào cùng chiếc mũi cực phẩm. Ở tuổi 41, nữ diễn viên vẫn là 1 trong những mỹ nhân hàng đầu màn ảnh xứ Hàn.

Mới đây nhất, Han Ga In đã gây bão MXH với kiểu tóc mới. Đây là lần đầu tiên Han Ga In để kiểu tóc ngắn sau 15 năm gắn bó với mái tóc dài quen thuộc. Kiểu tóc ngắn khiến diện mạo nữ diễn viên thêm trẻ trung và năng động, tôn lên gương mặt xinh đẹp và góc nghiêng cực phẩm. Cô nhận được "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ, lên cả top cổng thông tin Naver. Tờ Osen còn nhắc lại câu chuyện ông xã Han Ga In - nam diễn viên Yeon Jung Hoon bị gọi là "kẻ trộm quốc dân" vì đã sớm có được trái tim của mỹ nhân đình đám.

Người hâm mộ không tiếc những mỹ từ khen ngợi nhan sắc của Han Ga In

Kiểu tóc ngắn càng tôn lên nhan sắc xinh đẹp và đặc biệt là sống mũi cực phẩm của Han Ga In

Chủ đề Han Ga In cắt tóc ngắn nhanh chóng leo top Naver và hot rần rần trên MXH

Han Ga In và Yeon Jung Hoon kết hôn năm 2005 khi nữ diễn viên mới 23 tuổi và đang trong thời kỳ đỉnh cao. Công chúng Hàn Quốc vô cùng bất ngờ vì Han Ga In lựa chọn lên xe hoa sớm như vậy và Yeon Jung Hoon bỗng nhiên trở thành "kẻ trộm quốc dân" vì có được trái tim của nàng minh tinh xinh đẹp.

Cặp đôi từng vướng vô số tin đồn trục trặc vì cưới nhau mãi 11 năm mới có con. Đến gần đây, Han Ga In mới tiết lộ cô từng sảy thai 3 lần trong 1 năm. Vào năm 2016, cặp đôi mới được đón con đầu lòng và 3 năm sau thiên thần thứ 2 ra đời. Hiện tại, gia đình êm ấm của Han Ga In - Yeon Jung Hoon là gia đình kiểu mẫu của showbiz xứ Hàn.

Yeon Jung Hoon là "kẻ trộm quốc dân" vì đã "đánh cắp" được trái tim của mỹ nhân vạn người mê

Nguồn: Osen