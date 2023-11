"Nữ thần sắc đẹp" Han Ga In cắt phăng mái tóc dài, khoe nhan sắc thật ở tuổi 41

Mới đây, nữ diễn viên Han Ga In đã leo Top từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên cổng thông tin điện tử Hàn Quốc Naver.

Nguyên nhân tới từ màn "lột xác" của mỹ nhân "Mặt trăng ôm mặt trời". Cụ thể, Han Ga In đã bất ngờ cắt phăng mái tóc dài sau 15 năm để thay đổi bản thân. Nữ diễn viên sinh năm 1982 gây chú ý với mái tóc bob ngắn, kiểu dáng trẻ trung và thời thượng.

Han Ga In cắt phăng mái tóc dài sau 15 năm

Được biết, Han Ga In đã quyết định tới một tiệm làm tóc mới thay vì ghé những salon quen thuộc của giới nghệ sĩ Hàn. Nhà tạo mẫu tóc cho Han Ga In lần này cũng bày tỏ sự bất ngờ bằng bài đăng trên trang cá nhân.

Người này cho biết, ngay khi Han Ga In bước vào cửa tiệm, tất cả nhân viên đã phải thốt lên rằng "nữ diễn viên quá đẹp, còn xuất sắc hơn trên màn ảnh". Nhan sắc thật ở tuổi 41 của Han Ga In cũng nhận được nhiều lời khen từ công chúng. "Khuôn mặt cô ấy rất nhỏ, dáng mũi cao, thanh thoát. Đặc biệt tính cách của Han Ga In rất dễ gần đến nỗi khi nói chuyện, 2 chúng tôi đã cười liên tục", nhà tạo mẫu tóc cho Han Ga In chia sẻ.

Han Ga In thường được nhớ đến bởi hình tượng dịu dàng và nhẹ nhàng với mái tóc dài thướt tha. Lần duy nhất nữ diễn viên để mái tóc ngắn cá tính là trong bộ phim "Ma nữ Yoo Hee" cách đây 16 năm.

Han Ga In thường gắn liền với mái tóc dài thướt tha dịu dàng