Han Ga In được chồng tặng món quà hơn 175 triệu đồng nhân dịp kỷ niệm 18 năm ngày cưới

Vào hôm 26/4 vừa qua, Han Ga In cùng Yeon Jung Hoon (nam tài tử Phía Đông Vườn Địa Đàng) đã kỷ niệm 18 năm ngày cưới. Dựa vào hình ảnh kèm dòng chú thích do người đẹp sinh năm 1982 chia sẻ lên trang cá nhân, nhiều khán giả ban đầu còn tưởng món quà cô nhận được là 1 lẵng hoa. Trên thực tế, ông xã Han Ga In đã bỏ ra một số tiền lớn để mua quà và tổ chức lễ kỷ niệm của hai vợ chồng.

Phải tới hôm 4/5, mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời mới tiết lộ về chiếc vòng tay đắt tiền mà "thiếu gia Kbiz" mua tặng cô nhân dịp 18 năm ngày cưới. Cụ thể, trong 1 clip nội dung trên kênh Youtube chính thức của W Korea, Han Ga In cho biết cô đã nhận được chiếc vòng tay có giá lên tới 9,9 triệu won (khoảng 175,4 triệu đồng). Yeon Jung Hoon đã mua hẳn 2 chiếc vòng tay giống nhau từ 1 thương hiệu nổi tiếng và xem đây như đồ đôi với bà xã. Như vậy, nam tài tử sinh năm 1978 đã chi ít nhất gần 351 triệu đồng trong dịp kỷ niệm.

Nữ diễn viên gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung, làn da mịn màng ở tuổi 41

Han Ga In tiết lộ về món quà hơn 175 triệu đồng mà cô được ông xã tặng

Vào hôm 26/4, cặp đôi đã kỷ niệm 18 năm ngày cưới. Người đẹp đăng ảnh lên trang cá nhân kèm dòng chú thích: "Tôi nhận được 1 lẵng hoa từ ông xã. Tôi muốn chụp hình cùng các con vào dịp kỷ niệm 20 năm ngày cưới"

Han Ga In và Yeon Jung Hoon chính thức về chung một nhà hồi năm 2005. Tới năm 2015, mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời mang thai lần đầu, tuy nhiên, chỉ sau khoảng 8 tuần mang bầu, cô lại không may bị sảy thai. Sau cú sốc, vào năm 2016, Han Ga In mang thai lần nữa và hạ sinh con gái đầu lòng. 3 năm sau đó, cô cùng ông xã Yeon Jung Hoon tiếp tục chào đón sự ra đời của cậu con trai thứ hai.

Han Ga In - Yeon Jung Hoon kết hôn cách đây 18 năm. Lúc đó, người đẹp họ Han chỉ mới 23 tuổi

Bố chồng Han Ga In (cựu diễn viên Yeon Gyu Jin) là đại gia ở Kbiz. Ông có một căn biệt thự giá 8 tỷ won (145 tỷ đồng) tại Seongnam, tỉnh Gyeonggi. Căn biệt thự được thiết kế vô cùng cầu kỳ với hồ bơi riêng, phòng tắm hơi, sân vườn, thác nước nhân tạo,…

Với sở thích sưu tập siêu xe đắt tiền, Yeon Jung Hoon đã vung tiền mua hàng loạt chiếc xe khủng như Mureusielrago Lamborghini, Bentley Flying Spur, Porsche Carrera GT, Ferrari F40, Ferrari 360, Benz SL65 AMG,…

Nguồn: Kbizoom