Gan là cơ quan giải độc và chuyển hóa quan trọng nhất của cơ thể, nhưng lại là cơ quan "âm thầm" chịu đựng, ít có dây thần kinh cảm giác đau. Điều này khiến ung thư gan thường được phát hiện muộn. Tuy nhiên, khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng hoặc khối u phát triển, các chất độc không được xử lý sẽ tích tụ trong máu, tạo ra những dấu hiệu cảnh báo bất thường, thậm chí ngay trong khoang miệng.

Các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa và ung bướu nhấn mạnh, đừng chỉ biết kiểm tra bụng, hãy soi gương và lắng nghe cơ thể. Nếu miệng xuất hiện 4 dấu hiệu sau, đó có thể là "còi báo động" cho thấy ung thư gan đang đe dọa:

1. Hôi miệng nồng mùi lạ

Hôi miệng là vấn đề thường gặp do vệ sinh kém hoặc bệnh lý dạ dày. Tuy nhiên, hôi miệng liên quan đến ung thư gan có một đặc điểm rất riêng: đó là mùi nồng, ngọt, hoặc mùi mốc khó chịu, thường được gọi là "hơi thở gan" (fetor hepaticus).

Khi gan bị ung thư hoặc suy chức năng nghiêm trọng, khả năng chuyển hóa và giải độc các chất chứa lưu huỳnh như dimethyl sulfide bị suy giảm. Những chất này tích tụ trong máu, đi lên phổi và thoát ra qua hơi thở. Mùi hôi này không thể biến mất chỉ bằng cách đánh răng hoặc dùng nước súc miệng, và nó thường tồi tệ hơn vào buổi sáng. Đây là một dấu hiệu cảnh báo bệnh gan đã ở giai đoạn nặng.

2. Chảy máu nướu răng và khoang miệng bất thường

Chảy máu nướu răng khi đánh răng thường là dấu hiệu của viêm lợi, nhưng nếu tình trạng chảy máu trở nên bất thường, không chỉ ở nướu mà còn xuất hiện các đốm xuất huyết nhỏ trong miệng, hãy cảnh giác.

Gan chịu trách nhiệm tổng hợp nhiều yếu tố đông máu (như prothrombin). Khi chức năng gan suy giảm nghiêm trọng do khối u hoặc xơ gan, quá trình tổng hợp này bị ảnh hưởng, dẫn đến rối loạn đông máu toàn thân. Người bệnh sẽ dễ bị bầm tím, chảy máu cam và đặc biệt là chảy máu nướu răng, xuất huyết niêm mạc miệng không rõ nguyên nhân. Đây là một tín hiệu cho thấy khả năng bảo vệ cơ thể đang suy yếu nghiêm trọng.

3. Lưỡi có màu vàng hoặc đóng rêu vàng

Màu sắc của lưỡi có thể phản ánh trực tiếp tình trạng sức khỏe nội tạng. Lưỡi khỏe mạnh có màu hồng nhạt. Nếu lưỡi bạn chuyển sang màu vàng rõ rệt hoặc có một lớp rêu lưỡi dày, màu vàng đóng lại, đó là một dấu hiệu cảnh báo.

Màu vàng này liên quan đến sự tăng cao của bilirubin trong máu, một chất thải lẽ ra phải được gan xử lý. Khi gan bị bệnh, bilirubin tích tụ gây ra vàng da và vàng mắt, đồng thời biểu hiện trên bề mặt lưỡi. Nếu bạn thấy vàng lưỡi đi kèm với vàng mắt hoặc da, đó là dấu hiệu cảnh báo xơ gan hoặc ung thư gan cần được kiểm tra ngay lập tức.

4. Loét miệng dai dẳng không lành

Loét miệng hoặc nhiệt miệng là tổn thương phổ biến, thường tự lành sau 1-2 tuần. Tuy nhiên, nếu bạn xuất hiện các vết loét kéo dài không lành, tái đi tái lại ở miệng, lưỡi, hoặc vùng lợi, đó là dấu hiệu cảnh báo hệ thống miễn dịch đang gặp vấn đề nghiêm trọng.

Ung thư gan gây ra tình trạng suy nhược cơ thể và suy giảm miễn dịch nặng. Điều này làm cho cơ thể dễ bị nhiễm trùng, và các vết thương thông thường như nhiệt miệng cũng khó khăn hơn trong việc tự phục hồi. Trong một số trường hợp, ung thư gan đã di căn có thể gây ra các tổn thương tiền ung thư hoặc tổn thương thứ cấp trong khoang miệng. Bất kỳ vết loét miệng nào kéo dài hơn 3 tuần đều cần được sinh thiết để loại trừ bệnh lý ác tính.