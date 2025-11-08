Khi tuổi tác ngày càng cao, nhiều người cao tuổi phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe, một trong số đó là giấc ngủ. Sau 60 tuổi, nhiều người cao tuổi nhận thấy chất lượng giấc ngủ của họ dường như ngày càng kém đi; họ ngủ sớm nhưng dễ thức giấc, và đôi khi thậm chí bị mất ngủ suốt đêm.

Nhiều người cho rằng người lớn tuổi nên đi ngủ sớm để đảm bảo đủ thời gian nghỉ ngơi, nhưng họ không biết rằng đi ngủ quá sớm có thể gây ra một loạt rủi ro tiềm ẩn cho sức khỏe và thậm chí ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học tự nhiên của cơ thể.

Vậy, khi nào là thời điểm ngủ khoa học và có lợi nhất cho người trên 60 tuổi? Tại sao ngủ quá sớm có thể gây ra một số tác động tiêu cực đến sức khỏe? Để giúp người cao tuổi điều hòa giấc ngủ tốt hơn, các bác sĩ đã đưa ra nhiều gợi ý khoa học.

Các bác sĩ chỉ ra rằng đối với những người trên 60 tuổi, thời điểm tốt nhất để đi ngủ không phải là "càng sớm càng tốt" mà là từ 10-11 giờ tối. Nhiều người cho rằng người lớn tuổi nên đi ngủ sớm, nhưng thực tế, điều này không phù hợp với nhịp điệu tự nhiên của cơ thể.

Khi con người già đi, đồng hồ sinh học thường thay đổi, và họ có xu hướng đi ngủ sớm hơn vào ban đêm. Tuy nhiên, điều này không hẳn tốt cho sức khỏe. Ngược lại, đi ngủ quá sớm có thể làm rối loạn đồng hồ sinh học của cơ thể, dẫn đến việc thường xuyên thức giấc vào ban đêm và không thể ngủ sâu.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất lượng và thời lượng giấc ngủ quan trọng hơn thời gian đi vào giấc ngủ, và giấc ngủ sâu thường xảy ra khi bạn bắt đầu ngủ vào khoảng 10-11 giờ tối.

Trong giai đoạn này, hệ thống nội tiết và miễn dịch của cơ thể hoạt động mạnh mẽ hơn, đồng thời quá trình phục hồi cũng diễn ra hiệu quả hơn. Nhiều người cao tuổi có thể không nhận ra rằng việc đi ngủ quá sớm có thể gây hại.

Mặc dù thời gian ngủ dài, nhưng tỷ lệ giấc ngủ sâu có thể giảm, dẫn đến cảm giác kém năng lượng hoặc thậm chí dễ mệt mỏi khi thức dậy vào buổi sáng.

Do đó, các bác sĩ khuyến cáo người cao tuổi nên điều chỉnh giờ đi ngủ, tránh đi ngủ lúc 8 hoặc 9 giờ tối, thay vào đó nên đi ngủ trong khoảng từ 10-11 giờ tối. Điều này phù hợp hơn với đồng hồ sinh học của cơ thể và giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Người lớn tuổi đi ngủ quá sớm có thể gặp một số nguy cơ về sức khỏe

Việc thường xuyên đi ngủ quá sớm, đặc biệt là lúc 8 hoặc 9 giờ tối, có thể làm rối loạn đồng hồ sinh học của cơ thể, dẫn đến một loạt các vấn đề sức khỏe.

Thứ nhất, việc đi ngủ quá sớm thường khiến nhiều người thức giấc sớm vào ban đêm, dẫn đến việc thức giấc thường xuyên và thậm chí khó ngủ lại.

Giấc ngủ bị gián đoạn này ngăn cản cơ thể đạt được giấc ngủ sâu, cản trở quá trình phục hồi hiệu quả. Về lâu dài, điều này dễ dẫn đến các vấn đề như mất trí nhớ, suy giảm miễn dịch và thay đổi tâm trạng.

Thứ hai, đi ngủ quá sớm có thể ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa.

Trong điều kiện bình thường, hệ tiêu hóa của con người hoạt động chậm dần vào ban đêm. Nếu bạn chìm vào giấc ngủ sâu quá sớm, hoạt động của đường tiêu hóa sẽ bị ảnh hưởng, quá trình tiêu hóa thức ăn sẽ bị cản trở.

Đặc biệt đối với người lớn tuổi, những thói quen sinh hoạt như vậy có thể dẫn đến các vấn đề như táo bón và đầy hơi, và trong trường hợp nghiêm trọng, có thể gây ra chứng khó tiêu hoặc các bệnh về đường tiêu hóa.

Ngoài ra, việc đi ngủ quá sớm cũng có thể ảnh hưởng đến các hoạt động xã hội hàng ngày và tương tác gia đình.

Nhiều người lớn tuổi bị mất liên lạc với gia đình và bạn bè vì đi ngủ quá sớm, điều này về lâu dài có thể dẫn đến cảm giác cô đơn và trầm cảm.

Do đó, khuyến nghị khoa học đầu tiên về giấc ngủ cho người cao tuổi là duy trì lịch trình ngủ đều đặn và tránh đi ngủ quá sớm. Đặc biệt là sau 60 tuổi, khi đồng hồ sinh học của họ thay đổi, họ nên học cách điều chỉnh lịch trình ngủ và tránh ngủ quá sớm.

Người trên 60 tuổi không chỉ nên chú ý đến giờ đi ngủ mà còn cả thói quen trước khi đi ngủ

Nhiều người cao tuổi có thể có một số thói quen xấu trước khi đi ngủ, chẳng hạn như ăn quá no, uống quá nhiều nước hoặc sử dụng điện thoại, tất cả đều có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Tốt nhất nên tránh ăn uống 2-3 tiếng trước khi đi ngủ, đặc biệt là đồ ăn nhiều dầu mỡ và cay. Ăn quá nhiều hoặc quá nhiều đồ ăn nhiều dầu mỡ có thể làm tăng gánh nặng cho dạ dày và ruột, dẫn đến khó tiêu và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Tốt nhất nên tránh uống quá nhiều nước trước khi đi ngủ để tránh tình trạng đi tiểu đêm nhiều lần và làm gián đoạn giấc ngủ. Nửa tiếng trước khi đi ngủ, bạn cũng nên tránh các hoạt động kích thích tinh thần quá mức, chẳng hạn như sử dụng điện thoại hoặc xem TV.

Ánh sáng kích thích quá mức có thể ảnh hưởng đến quá trình tiết melatonin của não, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Nói một cách đơn giản, duy trì trạng thái yên tĩnh và thư giãn trước khi đi ngủ giúp cơ thể dễ ngủ hơn.

Mặc dù giấc ngủ rất quan trọng để duy trì sức khỏe tốt, nhưng việc bỏ bê việc kiểm soát cảm xúc trong khi ngủ có thể phản tác dụng

Các bác sĩ chỉ ra rằng sự ổn định cảm xúc rất quan trọng đối với người cao tuổi, đặc biệt là trước khi đi ngủ, và điều cần thiết là tránh đi ngủ với những cảm xúc tiêu cực.

Nhiều người cao tuổi có thể bị lo âu và trầm cảm do khó chịu về thể chất, áp lực gia đình hoặc cô đơn, khiến họ khó ngủ vào ban đêm. Tình trạng cảm xúc này kéo dài có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cả sức khỏe tinh thần và thể chất.

Do đó, một giờ trước khi đi ngủ có thể được sử dụng để thiền , hít thở sâu và các bài tập thư giãn để giúp điều hòa cảm xúc và đi vào trạng thái thư giãn, dễ chịu hơn. Ngoài ra, người cao tuổi có thể tăng cường sự tự tin, giảm cảm giác cô đơn và cải thiện chất lượng giấc ngủ bằng cách tham gia các hoạt động ban ngày vừa phải .