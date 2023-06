Miền Bắc sắp đón mưa lớn hạ nhiệt sau chuỗi ngày oi bức

Miền Bắc mưa lớn

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thuỷ văn, ngày 21/6 rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc, hội tụ gió trên mực 1500m duy trì trên khu vực Bắc Bộ.

Dự báo: Ngày 22/6, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm (mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm); riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ chiều và tối ngày 22/6 có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Ban ngay nắng nóng, chiều tối mưa dông là hình thái thời tiết đang diễn ra tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ những ngày qua.

Cảnh báo: Từ chiều tối và đêm 23-25/6, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Trước đó vào chiều tối ngày 20 - 21/6, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 07h đến 20h ngày 21/6 có nơi trên 35mm như: Pa Vệ Sử 4 (Lai Châu) 37.4mm, Quài Tở (Điện Biên) 36mm, Cao Dương (Hòa Bình) 38mm, Quân Chu (Thái Nguyên) 36.2mm, Văn Giang (Hưng Yên) 44.6mm, Thường Tín (Hà Nội) 38.4mm, Nam Động 2 (Thanh Hóa) 45mm,…

Đặc biệt, trận mưa vào chiều tối ngày 20/6 trên địa bàn Hà Nội với lượng mưa trung bình từ 20-70mm đã gây úng ngập tại một số tuyến đường như: Thụy Khuê, Dương Đình Nghệ, Trần Bình,…

Mưa lớn vào chiều tối đã gây ngập tại 1 số tuyến đường, phố Hà Nội. Ảnh:

Lý giải về hình thái thời tiết này, cơ quan khí tượng cho biết đây được gọi là hiện tượng dông nhiệt.

Dông nhiệt hình thành do đối lưu rất mạnh trong khí quyển gây ra, thường xuất hiện đột ngột vào buổi chiều tối trong các tháng 4-10 hàng năm, gây mưa với cường độ lớn kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như gió giật mạnh, sấm sét dữ dội, mưa đá,...

Đặc biệt tại Thủ đô Hà Nội ngày 20 - 21/6 vừa qua, hình thái thời tiết này thường diễn ra vào chiều tối, đúng vào giờ tan tầm khiến hoạt động giao thông của người dân Thủ đô gặp nhiều khó khăn.

Trung Bộ nắng nóng kéo dài

Trong khi các tỉnh miền Bắc bước vào đợt mưa lớn dự báo kéo dài thì các tỉnh từ Thanh Hoá - Phú Yên vẫn trong những ngày nắng nóng.

Thông tin từ cơ quan khí tượng, ngày 21/6, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h chiều nay phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 37.3 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 39.2 độ, Hà Tĩnh và Hương Khê (Hà Tĩnh) 37.8 độ,… Độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 50-65%.

Theo dự báo ngày 22/6, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-65%. Từ ngày 23/6 nắng nóng ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.

Ngày 22-23/6, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%.

El Nino đã bắt đầu và trong điều kiện xảy ra thường gây thiếu hụt lượng mưa ở đa phần diện tích cả nước với mức phổ biến từ 25-50%, đặc biệt là khu vực Bắc Trung Bộ. Ảnh minh họa.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng đưa ra dự báo về tình hình mưa từ nay đến cuối tháng 6 trên cả nước:

Bắc Bộ:

Giai đoạn từ 19-22/6, ở khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa từ 30-50mm, cục bộ có nơi mưa 100-200mm. Thời gian mưa tập trung chủ yếu về đêm và sáng.

Giai đoạn từ 23-26/6 khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm; giai đoạn từ 28-30/6 Bắc Bộ có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Trung Bộ: Giai đoạn từ 19-30/6, ở khu vực Trung Bộ phổ biến mưa dông vài nơi về chiều tối, lượng mưa thấp hơn so với TBNN; riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình giai đoạn từ 24-26/6 có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, có nơi mưa to và dông, lượng mưa từ 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Giai đoạn từ 19-30/6, gió mùa Tây Nam hoạt động cường độ trung bình đến mạnh, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nhiều ngày mưa dông.