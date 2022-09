Không khí lạnh năm nay hoạt động sớm, thiên tai dồn dập các tháng cuối năm?

Miền Bắc đón không khí lạnh sớm

Theo nhận định từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng cuối tháng 9/2022, miền Bắc bắt đầu có các đợt không khí lạnh tác động. Do tác động của không khí lạnh, dự báo nền nhiệt miền Bắc có sự giảm nhẹ.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, các đợt không khí lạnh đầu mùa chưa khiến nền nhiệt các tỉnh miền Bắc xuống thấp nhưng có khả năng gây ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa dông, kèm theo đó là lốc xoáy, gió giật mạnh. Ngoài ra, không khí lạnh cũng sẽ gây mưa lớn cho các tỉnh miền Trung trong những tháng cao điểm mưa bão.

Do tác động của không khí lạnh, dự báo nền nhiệt miền Bắc có sự giảm nhẹ. Ảnh minh hoạ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết, trong tháng 10, tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ nhiệt độ có xu hướng cao hơn so với TBNN khoảng 0,5 độ; giai đoạn từ tháng 11 và 12 nhiệt độ phổ biến thấp hơn khoảng 0,5 độ so với TBNN cùng thời kỳ; từ tháng 1-3/2023 nhiệt độ trung bình ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng nhận định những tháng cuối năm 2022, thiên tai còn diễn biến phức tạp, khó lường với 8-10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông.

Chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai dồn dập những tháng cuối năm

Theo đó, từ đầu năm 2022 đến nay, thiên tai liên tiếp xảy ra tại nhiều địa phương, gây thiệt hại rất lớn về tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, đời sống của nhân dân.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, thiên tai nước ta đã làm 119 người chết và mất tích, trên 440 nhà bị sập đổ, gần 7.000 nhà bị hư hại; hơn 200.000 ha lúa, hoa màu và diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng, thiệt hại.

Ngoài ra, mưa lũ khiến hàng loạt công trình cơ sở hạ tầng bị hư hại. Chỉ riêng 8 tháng đầu năm, các thiệt hại này đã lớn hơn tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trong cả năm 2021.

Lũ quét tại Sa Pa vào chiều ngày 20/9.

Đặc biệt, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, những tháng cuối năm 2022 thiên tai còn diễn biến phức tạp, khó lường với 08-10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, trong đó 03-05 cơn bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển và đất liền nước ta dồn dập trong tháng 10 và 11 năm 2022.

Ngoài hướng di chuyển phức tạp, bão và áp thấp nhiệt đới còn gây mưa lớn dồn dập tại khu vực miền Trung trong các tháng cuối năm 2022 với lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm. Khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên đều ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nguy cơ gây ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, nhất là tại Trung Bộ, Tây Nguyên.

Trước tình hình đó, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai Lê Văn Thành đã ký ban hành công văn số 73/QGPCTT yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2022.

Cụ thể, Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố chủ động chỉ đạo, triển khai kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong mọi tình huống.

Đồng thời, người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm trước Thủ tướng và Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai nếu để xảy ra thiệt hại lớn do chậm trễ, chủ quan trong chỉ đạo, triển khai ứng phó với thiên tai.

Các thành viên Ban Chỉ đạo theo dõi sát tình hình, chủ động đôn đốc, chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao và địa bàn được phân công.

Thành viên Ban chỉ đạo thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được yêu cầu tập trung chỉ đạo, tổ chức nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, theo dõi chặt chẽ, cung cấp kịp thời, chính xác thông tin nhận định, dự báo, cảnh báo thiên tai.