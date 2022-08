Miền Bắc khả năng đón không khí lạnh sớm, mưa lớn dồn dập vào những tháng cuối năm ở miền Trung

Cả nước đang bước vào mùa mưa bão năm 2022, đặc biệt từ tháng 04-06/2022, nhiều hiện tượng thời tiết bất thường liên tục xảy ra (mưa trái mùa tại các tỉnh Trung Bộ, mưa lớn bất thường tại Bắc Bộ vào tháng 06...), gây nhiều thiệt hại và ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Đặc biệt, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo trạng thái La Nina sẽ tiếp tục duy trì từ nay đến hết năm 2022 với xác suất khoảng 60-65% và khả năng còn kéo dài sang các tháng đầu năm 2023.

Đây là năm thứ 3, La Nina duy trì và là điểm bất thường vì một chu kỳ La Nina trung bình kéo dài 2 năm.

Các tỉnh miền Bắc trải qua đợt mưa lớn ít gặp trong tháng 5.

Mới đây, Trung tâm khí tượng đã đưa ra nhận định về xu thế khí tượng cho các vùng trên cả nước từ tháng 09-02/2023.

Bão, ATNĐ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm

Do tác động của La Nina, từ nay đến tháng 2/2023, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng 8-10 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng 3-5 cơn. Các chuyên gia cảnh báo, không ngoại trừ khả năng tháng 01/2023 vẫn còn xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông.



Đặc biệt, đề phòng xảy ra bão có hướng di chuyển phức tạp và mưa lớn dồn dập tại khu vực miền Trung trong các tháng cuối năm 2022.

Hiện tượng mưa cực đoan là lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm, có thể xuất hiện các điểm mưa lớn kỷ lục và mưa dồn dập, liên tục, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, diễn biến thời tiết rõ ràng nhất năm nay là hiện tượng mưa cực đoan. Trong những tháng vừa qua (từ tháng 04-08), lượng mưa tại các khu vực trên cả nước đều cao hơn trung bình nhiều năm:

Khu vực Bắc Bộ: Từ tháng 5-9/2022, TLM phổ biến cao hơn từ 5-25% so với TBNN.

Khu vực Trung Bộ: Từ tháng 5 đến tháng 7/2022 TLM phổ biến cao hơn 5-15% so với TBNN cùng thời kỳ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Tháng 5/2022, TLM phổ biến cao hơn 10-20% so với TBNN;.

Cơ quan khí tượng nhận định, mưa nhiều, lũ lớn, do vậy các hiện tượng thời tiết và thiên tai dị thường liên quan đến bão lũ có thể sẽ xảy ra dồn dập ở mùa mưa lũ năm nay.

Về nhiệt độ và không khí lạnh

Nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ năm nay được dự báo có khả năng không gay gắt, không kéo dài như năm 2021.



Trong tháng 8, nắng nóng về cơ bản chấm dứt tại Bắc Bộ, chỉ xảy ra tập trung chủ yếu ở khu vực Trung Bộ nhưng không gay gắt và kéo dài.

Thời tiết miền Bắc trong tháng 5 và những ngày đầu tháng 6/2022 có vẻ “mát mẻ” hơn so với mọi năm.

Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ: Nhiệt độ trung bình tháng 9-10/2022 ở mức cao hơn TBNN khoảng 0,50C; tháng 11-12/2022 phổ biến thấp hơn TBNN khoảng 0,5-1,00C; tháng 01-02/2023 nhiệt độ ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ.



Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Từ tháng 9-10/2022 nhiệt độ phổ biến cao hơn TBNN khoảng 0,50C; từ tháng 11/2022-02/2023 nhiệt độ phổ biến thấp hơn khoảng 0,50C so với TBNN cùng thời kỳ.

Không khí lạnh có khả năng hoạt động sớm (trong khoảng tháng 10 - 11/2022) và nền nhiệt độ các tháng đầu mùa Đông ở các tỉnh miền Bắc có khả năng thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ.

Lượng mưa

Như đã nói trên, diễn biến thời tiết rõ ràng nhất năm nay là hiện tượng mưa cực đoan. Mưa nhiều, lũ lớn, do vậy các hiện tượng thời tiết và thiên tai dị thường liên quan đến bão lũ có thể sẽ xảy ra dồn dập ở mùa mưa lũ năm nay.

Theo dự báo thì trong tháng 8 tại khu vực Bắc Bộ có tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 5-10%, tháng 9 cao hơn từ 10-20%. Tháng 10/2022, TLM ở Bắc Bộ ở mức cao hơn TBNN từ 20-40%.

Khu vực Trung Bộ và Nam Bộ:

Từ tháng 10-11/2022, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ dự báo lượng mưa cao hơn TBNN, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra mưa lớn dồn dập. Ngoài ra, tại khu vực Nam Bộ trong những tháng đầu năm 2023 vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa cục bộ. Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Dông, lốc, mưa đá.

Cụ thể, trong tháng 10/2022, tổng lượng mưa ở miền Trung phổ biến cao hơn từ 20-50% với xác suất khoảng 80-90%. Tháng 11/2022, tại khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm, khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 30-50%, có nơi trên 50% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ với xác suất khoảng 80-90%.



Ngoài ra, tại khu vực Nam Bộ trong những tháng đầu năm 2023 vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa cục bộ.

Thủy văn

- Bắc Bộ:

Từ tháng 9-10/2022, trên các sông suối ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện lũ với đỉnh lũ phổ biến ở mức BĐ1-BĐ2.

Trung Bộ, Tây Nguyên:

Nửa cuối tháng 8, trên thượng nguồn các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên khả năng xuất hiện 1-2 đợt lũ nhỏ và dao động.

Từ tháng 9 đến tháng 12/2022, trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện 2-3 đợt lũ lớn.

https://afamily.vn/mien-bac-kha-nang-don-khong-khi-lanh-som-mua-lon-don-dap-vao-nhung-thang-cuoi-nam-o-mien-trung-20220817001908869.chn