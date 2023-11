Miền Bắc hanh khô, nắng và oi bức nhiều nơi trước khi đón không khí lạnh mạnh

Miền Bắc hửng nắng

Các tỉnh miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh, tuy nhiên với cường độ yếu, đợt không khí lạnh này không gây ra quá nhiều sự thay đổi về nhiệt độ cũng như thời tiết nói chung cho các tỉnh miền Bắc.

Trong ngày 8/11, các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái thời tiết ngày hửng nắng, đêm không mưa, nền nhiệt thấp nhất từ 20-23 độ, trời chỉ se lạnh về đêm và sáng sớm. Tuy nhiên, một số nơi khu vực đồng bằng Bắc Bộ, nền nhiệt cao nhất lên đến 33 độ, thời tiết khá hanh khô.

Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc sẽ duy trì hình thái thời tiết nắng ráo trước khi đón đợt không khí lạnh mới.

Theo cơ quan khí tượng, hình thái này sẽ tiếp tục duy trì tại các tỉnh miền Bắc trong những ngày tới. Đến ngày 12 - 13/11, các tỉnh miền Bắc có khả năng sẽ đón tiếp một đợt không khí lạnh. Dự báo đợt không khí lạnh này sẽ có cường độ mạnh hơn, khu vực vùng núi và trung du có khả năng chuyển rét với nhiệt độ cao nhất khoảng 19-21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, khu vực đồng bằng chuyển lạnh với nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 12-13/11, khu vực Bắc Bộ có khả năng có xảy ra mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng phía Đông Bắc Bộ ngày 11/11 có mưa rải rác.

Không khí lạnh sau đó cũng sẽ ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Bắc Trung Bộ. Bắc Trung Bộ từ khoảng ngày 13/11 khả năng trời lạnh. Ngoài ra, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió nên từ ngày 13-17/11, khu vực này có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Nhận định tình hình thời tiết tháng 11, cơ qua khí tượng dự báo, trong tháng 11/2023 không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất nhưng cường độ các đợt KKL có khả năng không mạnh.

Trong khí đó, các đợt mưa lớn do ảnh hưởng của các hình thế thời tiết như KKL kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động gió Đông trên cao sẽ còn xảy ra trên khu vực Trung Bộ.

Mưa lớn quay trở lại Trung Bộ

Ngày 7 - 8/11, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bắc Quảng Nam đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa nhiều nơi trên 60mm như: Cảng Tư Hiền (Thừa Thiên Huế) 103.0mm, Hòa Bắc (Đà Nẵng) 127.3mm, Điện Ngọc (Quảng Nam) 60.6mm,...

Từ ngày 9/11, mưa giảm dần khu vực Trung Bộ.

Từ khoảng ngày 13-17/11 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Bắc Trung Bộ từ khoảng ngày 13/11 khả năng trời chuyển lạnh.